川普、伊朗隔空放話再掀市場雜音！網感嘆盤勢「被嘴砲打亂」難判斷

美國總統川普與伊朗高層再度隔空互嗆，讓原本已高度敏感的市場情緒持續震盪。川普警告，若伊朗阻斷油輪通行荷莫茲海峽，美軍將以「20倍攻勢」加倍奉還，還稱死亡、火焰與怒火將降臨伊朗；伊朗方面則強硬回敬，稱不懼威脅，更反嗆「小心最後消失的是你」。PTT網友討論焦點除了戰事升溫本身，也集中在川普說法反覆、局勢難以預測，讓投資人幾乎無法依照正常邏輯或技術面研判盤勢。

根據媒體報導，川普9日在Truth Social發文表示，若伊朗阻斷荷莫茲海峽石油運輸，美國將以比現有行動猛烈20倍的攻勢回應，並揚言將摧毀伊朗幾乎無法重建的目標，讓其難以再作為一個國家存在。對此，伊朗最高國家安全委員會秘書長拉里賈尼則在X上貼出川普發文截圖，以阿拉伯文回應稱，伊朗人民具有殉道抗暴精神，不會畏懼空洞威脅，還警告川普「最後消失的可能是你們」。

一名網友在PTT轉貼新聞，他將重點放在川普態度反覆所帶來的市場干擾。他指出，川普前一刻才喊戰爭快結束，下一刻又與伊朗隔空互嗆，這種來回擺盪的訊號使得投資人完全無所適從，連原本預告大盤還會再下探5000點的市場名人判斷也跟著失靈。從原PO的心得可看出，他真正不滿的並非單一則新聞，而是這類政治人物表態反覆，使市場難以形成穩定預期，進而讓操作節奏被徹底打亂。

從其他網友留言來看，多數共識是把這場交鋒視為「嘴砲大戰」，認為雙方更像是在比誰的形容詞更誇張，而非真正提出明確行動路線。不少人直言這根本像「小學生吵架」或「國中生互嗆」，對川普的強硬說法與伊朗的反擊都抱持嘲諷態度。也有人認為，川普在這類議題上的言論往往睡醒就變，市場若過度相信任何一方發言，很容易被來回洗盤，與其試圖預測，不如先觀望。

此外，也有部分網友把討論拉回戰爭現實與後續風險。有人指出，美國若不願投入地面部隊，單靠飛彈與空襲未必能真正壓制伊朗；也有人認為，伊朗真正的優勢不在正面軍力，而是能夠長期拖延、以低成本方式消耗對手。還有網友延伸到核武議題，認為核彈之所以不能輕易動用，在於一旦有國家率先打破禁忌，後果將不只局限中東，而會改變全球安全秩序。