美軍拒為油輪護航⋯他憂荷莫茲風險比想像嚴重！油價恐持續向上

美國與以色列對伊朗開戰後，荷莫茲海峽通行風險持續升高，路透引述知情人士指出，航運業者幾乎每天都向美軍請求護航通過海峽，卻一再遭到拒絕，理由是當前遇襲風險過高。對此PTT討論焦點集中在川普政府前後說法不一，不少網友認為，川普先前宣稱美國隨時可在必要時提供護航，如今卻被軍方實際態度打臉，顯示荷莫茲海峽局勢遠比白宮說法更嚴峻，也讓市場對油價與後續戰事發展更加不安。

根據媒體報導，荷莫茲海峽自2月28日戰事爆發後幾乎陷入停滯，影響全球約五分之一石油供應出口。報導指出，美國海軍雖持續與航運、石油業者開會簡報，但至今仍明確表示，只有在襲擊風險降低後才可能提供護航。期間甚至還爆出美國能源部長誤稱海軍已護送一艘油輪通過海峽，導致油價一度重挫近18%，後來該貼文迅速刪除，白宮也承認並未真正執行護航任務，讓外界對官方訊息可信度產生質疑。

一名網友在PTT轉貼新聞，他將重點放在川普「開芭樂票」的問題上，直言先前說好的海軍護航，如今卻連軍方都不願配合，代表美國實際可動用的手段可能比檯面說法有限得多。他進一步質疑，先前市場流傳的「200億美元油輪保險」說法恐怕也同樣只是空話，顯示伊朗已看穿美方底牌。在此情況下，原PO認為油價短期內勢必維持高波動，股市相關類股也將持續上沖下洗，而戰爭距離真正落幕恐怕仍相當遙遠。

從其他網友留言來看，主要共識集中在兩點。其一是川普發言與軍方評估明顯脫節，不少人嘲諷「總統說沒風險，手下海軍卻說風險太高」，認為川普只是嘴巴護航，前線部隊卻不願拿命去賭。其二則是，荷莫茲海峽地理條件太過狹窄、風險太高，就算美軍真想護航也不容易，軍艦進入這種環境反而可能成為高價值目標，因此護航並非喊一喊就能做到。也有人提到，美軍若不願進一步升高軍事介入，代表封鎖風險短期恐怕難解。

此外，也有部分網友延伸討論到美國戰略與市場影響。有人認為，美國若真的無法確保通行安全，海灣國家與航運業者對美國安全承諾的信心勢必受損；也有人把焦點拉回金融市場，認為戰事與航運中斷題材雖反覆出現，但股市卻不一定照悲觀劇本走，反而常呈現「越打越噴」的反常現象。