伊朗開停戰三條件要求賠償！網悲看後勢：停戰可能性偏低

伊朗總統裴澤斯基安12日首度對外開出停戰三條件，要求美國與以色列承認伊朗合法權利、支付賠償金，並由國際社會保證伊朗未來不再遭受侵略。對此PTT不少網友認為，伊朗在當前局勢下提出這樣的條件，表面看似釋出談判訊號，實際上卻更像是「不可能任務」，焦點也集中在美以不可能答應賠償、伊朗總統本身是否真有實權，以及這番表態究竟是求和還是單純放話。

根據媒體報導，裴澤斯基安在X發文表示，若要結束這場由美國與以色列挑起的衝突，就必須承認伊朗的合法權利、支付賠償金，並給出國際保證，避免伊朗再次遭到侵略。同一時間，川普也在演說中強調「我們贏了」，稱這場戰事在第一個小時幾乎就已定局，但並未提出具體證據支持說法。兩邊隔空表態，再度凸顯當前局勢仍停留在政治宣示與話語權競逐階段。

一名網友在PTT轉貼新聞，他傾向悲觀看待後勢，認為這代表戰爭螺旋還在持續上升，美國低估了伊斯蘭世界的狂熱程度，而要求美國與以色列賠償更是幾乎不可能達成的條件。他進一步把討論拉回市場層面，憂心伊朗若持續以低成本方式擾亂局勢，全球經濟恐被拖往更深的不確定與動盪之中，最後更直接拋出「你今天買油了嗎」，把整體論述導向油價續漲與下週市場可能出現更大波動的預期。

從PTT留言來看，多數網友的主要共識是，這三項條件根本不像真要停戰，反而比較像為繼續打下去預留說詞。不少人指出，美國與以色列幾乎不可能接受賠錢，因為那等於承認自己在這場衝突中理虧或戰敗；也有人直言，提出這種條件就是「沒打算談」，只是先做出強硬姿態，之後再把責任推回美方，說成是對方沒有誠意。另有網友認為，伊朗現在這樣開價，與其說是求和，不如說是在找台階下，或至少試圖保住顏面。

此外，討論中另一個常見觀點則是「伊朗總統根本沒那麼大權力」。不少留言指出，伊朗真正能左右軍事行動與停火與否的，仍是最高領袖體系與革命衛隊，總統更多時候只是對外發聲的窗口，未必能代表真正握有決策權的一方。因此，有人認為這番條件即便喊出來，實際分量也有限。也有部分網友從更宏觀角度延伸，認為美國若退讓，將損及其中東影響力；但若繼續打下去，又可能讓油價與全球經濟承壓。