油價破百衝擊石化鏈 業者暫停報價、石化股走強

布蘭特原油價格12日再度站上每桶100美元，市場預期，將對供應鏈帶來連鎖效應，中下游產品價格恐再吹漲風。12日台達化（1309）、華夏（1305）兩檔均漲停鎖死，同屬台聚（1304）集團的亞聚（1308）收盤漲幅至8.09%，台聚也強漲4.81%。國喬（1312）、台苯（1310）、中石化（1314）、東聯（1710）等多檔石化股表現均強勢。

業者表示，因戰爭造成原油價格暴漲，進而影響其他產品價格，並使供應受衝擊，目前是全球供應商普遍面對的問題。近日連傳統上產能過剩、向外傾銷的中國大陸市場，也見到各產品報價跳漲現象。

EG業者指出，因原油大漲，已停止對外報價、並對既有客戶暫停出貨、協商漲價，以因應變局。業者指出，油價大漲已連動下游所有原物料成本，上周起已停止對客戶進行報價，截至10日為止，尚未恢復報價。針對已經在手的訂單，凡是尚未出貨者，本周一起已經逐一通知客戶暫停出貨，並依照預估的新成本，向客戶協商漲價。

SM業者則表示，油價短線報價上揚，將會連帶影響SM上下游供需狀況，帶動下游產品短線報價上漲。不過也要進一步觀察中國大陸上游原料儲備量。預估短線石化產品價格確實可能再拉升，但回到供需基本面，供給過剩、需求不足的長線壓力並未緩解。