多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

台股12日收盤下跌532.33點、跌幅1.56%，終場以33,581.86點作收，多頭守住月線，成交量7,548.40億元；台積電（2330）收盤價1,885元，下跌55元，跌幅2.84%。

今日成交金額大且走高為：群創（3481）、旺宏（2337）、金像電（2368）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、友達（2409）、旺矽（6223）、雙鴻（3324）、至上（8112）、欣興（3037）、高力（8996）及愛普*（6531）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、華通（2313）、元晶（6443）、台燿（6274）、力積電（6770）、群聯（8299）、台達電（2308）、鴻海（2317）、健策（3653）及國巨*（2327）。

群益投顧表示，影響台股關鍵變數為中東戰事，油價波動、航運受阻、能源供需失衡、美元匯率等議題,影響全球⺠生甚鉅，中東戰爭完全平息前仍充滿變數，相關議題將影響台股表現；戰事隨時可能升溫，由於投資風險仍高，投資人可暫時降低持股，並鎖定營運良好的績優股，待股價拉回後，謹慎靈活操作。

野村投信表示，若後續戰事出現和緩跡象，油價回落與降息預期修正可望帶動風險資產評價修復；若拉鋸延長，則需持續關注能源與運輸價格對通膨及企業成本的二次傳導。投資人不妨逢低布局優質標的，以AI 供應鏈作為核心，逢低分批布局、以時間換取空間，同時留意國際能源與政策變數對折現率與估值中樞的影響。

野村投信表示，後續聚焦「規格升級 × 現金流轉化」的三大供應鏈：1.電源管理─AI 伺服器功耗持續上修，高壓直流、PSU/PDU、匯流排等子環節單櫃價值量提升；2.水冷散熱─液冷與機櫃散熱滲透率上行，為長線結構性趨勢；3.光通訊─800G/1.6T 成為資料中心主流規格，CPO/矽光、光模組需求強勁。