卓揆：隨時召開國安基金臨時委員會議 維護資本市場穩定

中東戰事未歇，股市動盪，行政院長卓榮泰12日表示，金管會已請證交所及櫃買中心組成「股市穩定小組」，國安基金也密切關注台股波動情形，市場如有不理性狀況，將隨時召開國安基金臨時委員會議，討論是否授權執行安定市場任務，維護資本市場穩定。

針對能源供應，卓榮泰指出，經濟部已責成中油公司調度天然氣供應來源，確定3月及4月供應無虞，5月啟動替代氣源調度作業，並自6月起增加美國進口氣源量，滿足國內能源需求，目前我國能源存量均高於法定規範，他並責成台電公司研擬因應方案，確保穩定供電。

在僑民及旅客協助方面，卓榮泰表示，外交部自3月4日至11日，已協助1,794位國人自中東地區離境。近期仍有國人前往中東地區，因此請相關單位在機場主動關懷提醒旅遊警示，若為橙色以上則應避免前往。也特別呼籲國人於「旅外國人動態登錄網頁」進行出國登錄，讓駐外館處能即時掌握各位旅客的行蹤，也提供各項必要的服務。

此外，在物價方面，行政院已提出五項強化措施，包括，針對國內汽、柴油售價的擬訂，啟動專案平穩機制，搭配汽、柴油雙緩漲機制併行，在此期間，專案平穩機制吸收至少60%售價漲幅，降低國際油氣價格對民生的影響；擴大對汽、柴油貨物稅減徵幅度至50%，減徵幅度分別由原每公升降2元、1.5元，擴大至3.415元及1.995元。

同時請農業部確保國內肥料供應無虞，密切監測國際運費波動對肥料終端價格的潛在影響，並持續辦理農漁業用油補貼；強化跨部會民生商品價格監測機制，針對價格出現異常波動的商品，要即時通報，並採取妥適因應措施，嚴防哄抬物價情事。

針對荷姆茲海峽航運受阻與國際油價上漲的情形，請經濟部、交通部等相關部會持續密切關注其對產業供應鏈及原物料供應鏈的影響，確保國內產業供貨無虞。