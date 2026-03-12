AI 評價回到吸引力區間 聚焦「規格升級 × 現金流轉化」三大供應鏈

台股12日力守收復月線，市場情緒明顯改善，2月上市公司營收年增近20%、前兩月累計年增逾28%，台股基本面仍具韌性。野村投信表示，若後續戰事出現和緩跡象，油價回落與降息預期修正可望帶動風險資產評價修復；若拉鋸延長，則需持續關注能源與運輸價格對通膨及企業成本的二次傳導。投資人不妨逢低布局優質標的，以AI供應鏈作為核心，逢低分批布局、以時間換取空間，同時留意國際能源與政策變數對折現率與估值中樞的影響。

野村鴻運基金及野村台灣運籌基金經理人戎宜蘋表示，近期市場情緒波動主要來自兩項預期的調整：其一，戰事時間可能拉長。伊朗最高領袖換人後保守強硬路線恐延續，雖基本情境不預期演變為長期抗戰，但距離落幕仍需「一些時間」；其二，油價上行帶來通膨與降息時點的不確定性；荷莫茲海峽運輸受阻、部分產油國減產與儲油壓力，使戰事未和緩前油價可能維持於相對高檔，市場重新評估下半年是否仍有條件啟動降息循環。這些壓力集中於「戰爭」單一變數，並非經濟實質需求轉弱；歷史經驗亦顯示，地緣事件對股市多為短期衝擊，後段走勢仍回到企業獲利與總體基本面。

野村投信投資策略部副總樓克望分析，儘管外部環境擾動，台股基本面主軸未變。2月工作天數偏少使單月營收動能平平，但自3 月起供應鏈可望續創新高；AI算力革命並未因戰事改變，訂單能見度仍佳。短線大幅回檔亦有助於槓桿資金與浮額籌碼出清，籌碼結構轉趨健康，有利後續股價表現。根據統計，戰爭型事件往往在數周內鈍化，市場逐步回歸基本面。就政策面而言，企業資本開支計畫延續，台股中長期獲利軌道仍在，地緣衝擊屬短期噪音，若未演變為長期能源危機，AI投資循環與企業獲利趨勢仍為主導因子。

戎宜蘋指出，這波AI類股經過整理後，評價明顯回到較具吸引力區間，後續聚焦「規格升級 × 現金流轉化」的三大供應鏈：

1.電源管理─AI伺服器功耗持續上修，高壓直流、PSU/PDU、匯流排等子環節單櫃價值量提升。

2.水冷散熱─液冷與機櫃散熱滲透率上行，為長線結構性趨勢。

3.光通訊─800G/1.6T 成為資料中心主流規格，CPO/矽光、光模組需求強勁。

戎宜蘋提到，隨先進製程與封裝複雜度提升，半導體測試（ATE）與相關測試載具、探針卡、介面材料的重要性抬升，可望受惠AI GPU與ASIC量產放大。另在防禦配置上，建議適度納入電網/重電與資安等結構性題材，分散外部衝擊風險。

操作策略上，戎宜蘋表示，短線以控風險為先：避免加槓桿、保留適度現金，迴避對油價與運能變化高度敏感的族群（如航空、貨櫃），待戰事與價格波動逐步鈍化再行調整；若情勢快速降溫，留意評價修復帶來的 V 型反彈契機。中長線回到基本面與產能落地節奏：以「獲利確定性、現金流改善、估值合理」為選股原則，將台股 AI 供應鏈作為核心，逢低分批佈局、以時間換取空間，同時留意國際能源與政策變數對折現率與估值中樞的影響。

樓克望說明，美伊戰火事件驅動的波動屬短期噪音而非趨勢翻轉；搭配交易所對市場穩定機制的強調與上市櫃營收大增，建議以「守紀律、重體質」的方式應對。