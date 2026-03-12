金管會：台股成交量增、跌幅居亞股間　基本面穩健

快訊

中央社／ 記者高華謙、賴于榛台北12日電

金管會今天指出，受中東局勢影響，3月2日至11日台股集中市場跌幅3.67%，介於亞洲主要股市之間，不過3月日均成交量漲幅達6.75%，且國內上市櫃公司累計營收較去年同期成長22.64%，台股基本面尚稱穩健。

美國與以色列2月28日聯手轟炸伊朗首都德黑蘭在內多個地區後，開啟中東戰事至今，金管會、經濟部、外交部等今天在行政院會報告中東情勢因應。

針對台股波動部分，金管會證券期貨局副局長黃仲豪在行政院會後記者會指出，近期受中東情勢影響，國際股市及台股波動較大，統計3月2日至3月11日台股集中市場跌幅3.67%，亞洲主要股市上海跌0.71%、香港跌2.75%、日本跌6.50%、韓國跌10.16%，台股跌幅介於亞洲主要股市之間。

在成交量部分，黃仲豪表示，自3月2日至3月11日，日均量為新台幣8704億元，相較1月日均量7921億元、以及2月日均量8154億元，3月日均量成長幅度達6.75%，也就是雖然有幾個交易日價跌，但還是有很多買盤承接，因此成交量還是相當成長。

黃仲豪說，台股短期雖受到中東情勢緊張影響，但股市長期仍將回歸基本面，台股集中市場在今年截至2月底本益比約27.46倍，國內上市櫃公司截至今年2月底累計營收約新台幣8.394兆元，較去年同期成長22.64%，是歷年同期最高，台股基本面尚稱穩健。

黃仲豪表示，股市變化反應投資人對風險、消息及未來前景的看法，金管會將秉持「安全、透明、公平」3原則及尊重市場機制，監控市場各項觀察指標，同時密切關注國際政經情勢發展及後續股市變化情形，適時採行相關措施，維護資本市場穩定。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時也轉述，行政院長卓榮泰院會中表示，金管會已經請證交所與櫃買中心密切關注國際金融市場變化，並組成股市穩定小組滾動檢討金融市場相關指標變動，適時研商因應作為。

他說，為維護資本市場穩定，國安基金也密切關注台股波動，市場如有不理性狀況，將隨時召開國安基金臨時委員會討論是否授權執行安定市場的任務。

相關新聞

整理包／股東會旺季要來了！各家紀念品有什麼？領取時間、零股可領嗎一次看

股東會旺季到來，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉，《經濟日報》整理股東會紀念品一覽表，以及怎麼領、零股可以領嗎等相關資訊，供讀者參考！

記憶體模組第一檔千金股誕生！宜鼎飆1,065元 宇瞻、廣穎齊創高

三星罷工風暴點燃全球減產隱憂，工業級記憶體大廠宜鼎（5289）12日強勢突圍，開盤即衝上1,015元，盤中飆上1,065元歷史新高，正式宣告記憶體模組首位「千金」誕生，台股也因此寫下38千金同台的里程碑，並帶動宇瞻（8271）、廣穎（4973）同創新高，成為市場吸睛焦點。

台股上演認錯回補大秀 指數連闖兩大整數關卡

台股昨（11）日強勢上演「認錯回補秀」，在外資及自營商由賣轉買，及大型權值電子股領軍下，指數連闖33,000、34,000點兩大整數關卡，更同步點亮「六大紀錄」。終場指數收34,119點、大漲1,342點、漲幅4%，成交金額縮至6,934.3億元。

股王信驊股價站上萬元 37檔入列台股千金俱樂部

台股昨（11）日強勢彈升，多頭簇擁下千金股紛紛走揚，股王信驊終場收歷史天價10,055元，成為台股史上首檔收盤站穩萬元大關的個股，帶動千金股重返37檔，蓄勢挑戰40千金。

證交稅連七紅！單月入帳263億 寫最強2月

財政部昨（11）日公布2月稅收922億元、年減9.7％，主要受春節落點不同影響，不過2月證交稅入帳263億元，逆勢成長，創同月新高，年增41.2％、為連七紅，是2月少數呈現強勁成長的稅目，主因台股2月成交值仍續創新高。

