上市櫃公司2月營收歷年同期最旺 法人首選這幾檔進度超標股

受惠人工智慧（AI）需求持續暢旺，上市櫃公司2月整體營收改寫歷年同期最佳成績，創新高家數達41家，投顧法人表示，投資首選包括台光電（2383）、華通（2313）、智邦（2345）等前二月營收成率超前，且未來營運展望強勁個股。

大型本國投顧分析，以追蹤的30個主要族群今年前二月營收達成率來看，科技族群、非科技族群分別有約50%、46%比重符合預期或超越預期。

整體表現除AI供應鏈強者恆強外，面板難得出現回溫跡象；傳產族群則以餐飲、航空、觀光、食品等內需族群表現較為優異，且已連續五個月出現轉佳現象。

就科技次族群而言，營收達成率較為優異者依序為銅箔基板的81%、網通PCB的71%、面板的71%、網通的70%等；營收達成率偏低者則為IC設計服務的53%、光通訊的59%。

非科技族群中，以餐飲的76%、航空的72%、貨櫃航運的71%、觀光的70%、食品的67%等前二月營收達成率較為優異。營收達成率偏低者則為自行車的47%、重電的53%、汽車零組件的55%等。

法人觀察，今年2月營收創新高公司當中，科技族群性明顯集中在記憶體、半導體設備/材料、PCB上游等。非科技族群則包括國內餐飲、航空、旅行社等。