快訊

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

經典賽／8強對戰出爐！日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

上市櫃公司2月營收歷年同期最旺 法人首選這幾檔進度超標股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
受惠人工智慧（AI）需求持續暢旺，上市櫃公司2月整體營收改寫歷年同期最佳成績，創新高家數達41家。（本報系資料庫）
受惠人工智慧（AI）需求持續暢旺，上市櫃公司2月整體營收改寫歷年同期最佳成績，創新高家數達41家。（本報系資料庫）

受惠人工智慧（AI）需求持續暢旺，上市櫃公司2月整體營收改寫歷年同期最佳成績，創新高家數達41家，投顧法人表示，投資首選包括台光電（2383）、華通（2313）、智邦（2345）等前二月營收成率超前，且未來營運展望強勁個股。

大型本國投顧分析，以追蹤的30個主要族群今年前二月營收達成率來看，科技族群、非科技族群分別有約50%、46%比重符合預期或超越預期。

整體表現除AI供應鏈強者恆強外，面板難得出現回溫跡象；傳產族群則以餐飲、航空、觀光、食品等內需族群表現較為優異，且已連續五個月出現轉佳現象。

就科技次族群而言，營收達成率較為優異者依序為銅箔基板的81%、網通PCB的71%、面板的71%、網通的70%等；營收達成率偏低者則為IC設計服務的53%、光通訊的59%。

非科技族群中，以餐飲的76%、航空的72%、貨櫃航運的71%、觀光的70%、食品的67%等前二月營收達成率較為優異。營收達成率偏低者則為自行車的47%、重電的53%、汽車零組件的55%等。

法人觀察，今年2月營收創新高公司當中，科技族群性明顯集中在記憶體、半導體設備/材料、PCB上游等。非科技族群則包括國內餐飲、航空、旅行社等。

科技 IC設計 銅箔基板 營收 台光電 華通

延伸閱讀

定穎、華通 權證選逾四個月

華立財報／去年每股稅後純益8.84元、擬配息5.3元 高階材料旺

台積電領軍台股狂飆逾千點 特化股也大漲「這檔」再創新高

航空股二月營收讚！虎航加碼股東回饋金800元 長榮航等股價走強

相關新聞

整理包／股東會旺季要來了！各家紀念品有什麼？領取時間、零股可領嗎一次看

股東會旺季到來，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉，《經濟日報》整理股東會紀念品一覽表，以及怎麼領、零股可以領嗎等相關資訊，供讀者參考！

記憶體模組第一檔千金股誕生！宜鼎飆1,065元 宇瞻、廣穎齊創高

三星罷工風暴點燃全球減產隱憂，工業級記憶體大廠宜鼎（5289）12日強勢突圍，開盤即衝上1,015元，盤中飆上1,065元歷史新高，正式宣告記憶體模組首位「千金」誕生，台股也因此寫下38千金同台的里程碑，並帶動宇瞻（8271）、廣穎（4973）同創新高，成為市場吸睛焦點。

台股上演認錯回補大秀 指數連闖兩大整數關卡

台股昨（11）日強勢上演「認錯回補秀」，在外資及自營商由賣轉買，及大型權值電子股領軍下，指數連闖33,000、34,000點兩大整數關卡，更同步點亮「六大紀錄」。終場指數收34,119點、大漲1,342點、漲幅4%，成交金額縮至6,934.3億元。

股王信驊股價站上萬元 37檔入列台股千金俱樂部

台股昨（11）日強勢彈升，多頭簇擁下千金股紛紛走揚，股王信驊終場收歷史天價10,055元，成為台股史上首檔收盤站穩萬元大關的個股，帶動千金股重返37檔，蓄勢挑戰40千金。

證交稅連七紅！單月入帳263億 寫最強2月

財政部昨（11）日公布2月稅收922億元、年減9.7％，主要受春節落點不同影響，不過2月證交稅入帳263億元，逆勢成長，創同月新高，年增41.2％、為連七紅，是2月少數呈現強勁成長的稅目，主因台股2月成交值仍續創新高。

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

台股12日收盤下跌532.33點、跌幅1.56%，終場以33,581.86點作收，多頭守住月線，成交量7,548.40億元；台積電（2330）收盤價1,885元，下跌55元，跌幅2.84%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。