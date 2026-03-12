快訊

不受台股下跌影響 中華化爆量衝漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股12日盤中下跌超過500點，昨日強勢的特化族群漲勢也不若昨日強，但永光（1711）、上品（4770）等仍上漲，中華化（1727）和雙鍵（4764）則漲勢最強，雙雙衝上漲停板，而中華化成交量破1.4萬張，衝上55.3元，突破2022年3月的53.7元高點，將挑戰2021年60元以上歷史高。

特化族群昨日在台積電（2330）大漲的帶動下，相關供應鏈及PCB供應鏈都大漲，12日台積電走弱，盤中失守1,900元，下跌逾2%，但永光、晶呈科技（4768）盤中仍上漲逾5%，上品、三福（4755）化上漲逾2%。

2月28日美伊戰爭爆發前，外資就開始賣台積電，而戰爭爆發後，外資連續賣超，僅昨日買超一天，10個交易日內共賣超逾14萬張，台積電淪為外資提款機。11日台積電強彈4.86%，但今日下跌逾2%，回測月線，盤中跌破1,900元。

不過和台積電相關的特化供應鏈，仍表現強勁，中華化更帶量攻漲停至55.3元。中華化產品切入半導體先進製程，旗下專為先進製程打造的第五條電子級硫酸產線（A27廠），今年首季至第2季預計通過晶圓代工大客戶驗證，有望躍居晶圓代工龍頭客戶第二大電子級硫酸供應商。中華化表示，最快今年1-2季開始出貨。

中華化表示，該公司既有四條電子級硫酸產線稼動率70%；第五條電子級硫酸產線預計今年第1季、最慢第2季完工量產，年產量倍增至3萬噸。

中華化今以49.3元開低，一路向上拉高，並衝上漲停板，成交量破1.4萬張，漲停排隊買單逾5千張。

整理包／股東會旺季要來了！各家紀念品有什麼？領取時間、零股可領嗎一次看

股東會旺季到來，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉，《經濟日報》整理股東會紀念品一覽表，以及怎麼領、零股可以領嗎等相關資訊，供讀者參考！

記憶體模組第一檔千金股誕生！宜鼎飆1,065元 宇瞻、廣穎齊創高

三星罷工風暴點燃全球減產隱憂，工業級記憶體大廠宜鼎（5289）12日強勢突圍，開盤即衝上1,015元，盤中飆上1,065元歷史新高，正式宣告記憶體模組首位「千金」誕生，台股也因此寫下38千金同台的里程碑，並帶動宇瞻（8271）、廣穎（4973）同創新高，成為市場吸睛焦點。

台股上演認錯回補大秀 指數連闖兩大整數關卡

台股昨（11）日強勢上演「認錯回補秀」，在外資及自營商由賣轉買，及大型權值電子股領軍下，指數連闖33,000、34,000點兩大整數關卡，更同步點亮「六大紀錄」。終場指數收34,119點、大漲1,342點、漲幅4%，成交金額縮至6,934.3億元。

股王信驊股價站上萬元 37檔入列台股千金俱樂部

台股昨（11）日強勢彈升，多頭簇擁下千金股紛紛走揚，股王信驊終場收歷史天價10,055元，成為台股史上首檔收盤站穩萬元大關的個股，帶動千金股重返37檔，蓄勢挑戰40千金。

證交稅連七紅！單月入帳263億 寫最強2月

財政部昨（11）日公布2月稅收922億元、年減9.7％，主要受春節落點不同影響，不過2月證交稅入帳263億元，逆勢成長，創同月新高，年增41.2％、為連七紅，是2月少數呈現強勁成長的稅目，主因台股2月成交值仍續創新高。

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

台股12日收盤下跌532.33點、跌幅1.56%，終場以33,581.86點作收，多頭守住月線，成交量7,548.40億元；台積電（2330）收盤價1,885元，下跌55元，跌幅2.84%。

