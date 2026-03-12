不受台股下跌影響 中華化爆量衝漲停

台股12日盤中下跌超過500點，昨日強勢的特化族群漲勢也不若昨日強，但永光（1711）、上品（4770）等仍上漲，中華化（1727）和雙鍵（4764）則漲勢最強，雙雙衝上漲停板，而中華化成交量破1.4萬張，衝上55.3元，突破2022年3月的53.7元高點，將挑戰2021年60元以上歷史高。

特化族群昨日在台積電（2330）大漲的帶動下，相關供應鏈及PCB供應鏈都大漲，12日台積電走弱，盤中失守1,900元，下跌逾2%，但永光、晶呈科技（4768）盤中仍上漲逾5%，上品、三福（4755）化上漲逾2%。

2月28日美伊戰爭爆發前，外資就開始賣台積電，而戰爭爆發後，外資連續賣超，僅昨日買超一天，10個交易日內共賣超逾14萬張，台積電淪為外資提款機。11日台積電強彈4.86%，但今日下跌逾2%，回測月線，盤中跌破1,900元。

不過和台積電相關的特化供應鏈，仍表現強勁，中華化更帶量攻漲停至55.3元。中華化產品切入半導體先進製程，旗下專為先進製程打造的第五條電子級硫酸產線（A27廠），今年首季至第2季預計通過晶圓代工大客戶驗證，有望躍居晶圓代工龍頭客戶第二大電子級硫酸供應商。中華化表示，最快今年1-2季開始出貨。

中華化表示，該公司既有四條電子級硫酸產線稼動率70%；第五條電子級硫酸產線預計今年第1季、最慢第2季完工量產，年產量倍增至3萬噸。

中華化今以49.3元開低，一路向上拉高，並衝上漲停板，成交量破1.4萬張，漲停排隊買單逾5千張。