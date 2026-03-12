快訊

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

經典賽／8強對戰出爐！日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

彰化員林公所前課長登西巒大山失聯搜救中 家人協尋、親友集氣

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火交鋒華盛頓衛星展！低軌衛星股震盪 兆赫漲停、元晶翻黑

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

地緣政治硝煙與高科技軍備競賽正面對撞！中東戰雲密布，伊朗放話迎接200美元油價並威脅轟炸美系AI中心，市場恐慌情緒升溫。然而，在動盪不安的另一端，2026美國華盛頓衛星展（Satellite 2026）即將於3月23日隆重登場，此外，科技巨擘亞馬遜無懼亂局，兩天內狂發510億美元債券擴大軍備，影響低軌衛星概念股12日盤中震盪加劇。

其中，多方資金集中在地面設備與網通相關個股，兆赫（2485）攻上漲停領軍，宏觀（6568）、群創（3481）盤中一度亮燈，台光電（2383）、昇達科（3491）、燿華（2367）、百一（6152）、金像電（2368）等同步走揚。

不過空方勢力也不弱，台燿（6274）領跌，建漢（3062）、正崴（2392）、華通（2313）、鴻海（2317）、康舒（6282）等紛紛轉弱；其中族群指標股華通與元晶（6443）早盤一度聯袂大漲逾半根停板，但隨大盤賣壓加重，盤中帶量翻黑，顯示短線籌碼仍快速換手，多空拉鋸明顯。

全球衛星產業盛會Satellite 2026將於3月23日在Washington, D.C.開幕，為期四天，匯聚全球衛星營運商、系統商與設備製造商，被視為年度最重要的衛星產業指標活動。今年展示項目涵蓋基頻收發、波束獲取與追蹤，以及基頻與射頻驗測等關鍵技術，市場預期相關供應鏈可望在展會前後吸引資金關注。

另一方面，科技巨頭持續加碼太空與AI投資，也替產業增添長線想像空間。亞馬遜近期發行11種美元債券，募資規模達370億美元，並計畫再發行約125億歐元債券，兩天總募資可能超過510億美元。執行長表示，公司將持續投入客製化AI晶片、機器人與低軌衛星等領域，以支應未來資料中心與雲端算力需求。

法人分析，在AI與低軌衛星產業競賽持續升溫的背景下，相關供應鏈仍是市場中長線布局焦點，尤其受惠NVIDIA下一代AI加速器Vera Rubin平台規格升級的散熱、電源供應器、光通訊、銅箔基板、連接器與交換器族群，以及供需緊俏的ABF載板與PCB廠，短線雖受大盤震盪影響，但題材動能仍未退潮。

台光電 低軌衛星 地緣政治

延伸閱讀

亞馬遜發債大籌資 衝刺AI 美元債吸引超額認購

中東升溫擠壓美科技股評價 雲端四雄擴產與AI加速落地

美國華盛頓衛星展23日登場 衛星概念股增題材

戰事波動成進場契機 凱基投顧預估 AI 驅動多頭再啟

相關新聞

整理包／股東會旺季要來了！各家紀念品有什麼？領取時間、零股可領嗎一次看

股東會旺季到來，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉，《經濟日報》整理股東會紀念品一覽表，以及怎麼領、零股可以領嗎等相關資訊，供讀者參考！

記憶體模組第一檔千金股誕生！宜鼎飆1,065元 宇瞻、廣穎齊創高

三星罷工風暴點燃全球減產隱憂，工業級記憶體大廠宜鼎（5289）12日強勢突圍，開盤即衝上1,015元，盤中飆上1,065元歷史新高，正式宣告記憶體模組首位「千金」誕生，台股也因此寫下38千金同台的里程碑，並帶動宇瞻（8271）、廣穎（4973）同創新高，成為市場吸睛焦點。

台股上演認錯回補大秀 指數連闖兩大整數關卡

台股昨（11）日強勢上演「認錯回補秀」，在外資及自營商由賣轉買，及大型權值電子股領軍下，指數連闖33,000、34,000點兩大整數關卡，更同步點亮「六大紀錄」。終場指數收34,119點、大漲1,342點、漲幅4%，成交金額縮至6,934.3億元。

股王信驊股價站上萬元 37檔入列台股千金俱樂部

台股昨（11）日強勢彈升，多頭簇擁下千金股紛紛走揚，股王信驊終場收歷史天價10,055元，成為台股史上首檔收盤站穩萬元大關的個股，帶動千金股重返37檔，蓄勢挑戰40千金。

證交稅連七紅！單月入帳263億 寫最強2月

財政部昨（11）日公布2月稅收922億元、年減9.7％，主要受春節落點不同影響，不過2月證交稅入帳263億元，逆勢成長，創同月新高，年增41.2％、為連七紅，是2月少數呈現強勁成長的稅目，主因台股2月成交值仍續創新高。

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

台股12日收盤下跌532.33點、跌幅1.56%，終場以33,581.86點作收，多頭守住月線，成交量7,548.40億元；台積電（2330）收盤價1,885元，下跌55元，跌幅2.84%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。