中東戰火交鋒華盛頓衛星展！低軌衛星股震盪 兆赫漲停、元晶翻黑

地緣政治硝煙與高科技軍備競賽正面對撞！中東戰雲密布，伊朗放話迎接200美元油價並威脅轟炸美系AI中心，市場恐慌情緒升溫。然而，在動盪不安的另一端，2026美國華盛頓衛星展（Satellite 2026）即將於3月23日隆重登場，此外，科技巨擘亞馬遜無懼亂局，兩天內狂發510億美元債券擴大軍備，影響低軌衛星概念股12日盤中震盪加劇。

其中，多方資金集中在地面設備與網通相關個股，兆赫（2485）攻上漲停領軍，宏觀（6568）、群創（3481）盤中一度亮燈，台光電（2383）、昇達科（3491）、燿華（2367）、百一（6152）、金像電（2368）等同步走揚。

不過空方勢力也不弱，台燿（6274）領跌，建漢（3062）、正崴（2392）、華通（2313）、鴻海（2317）、康舒（6282）等紛紛轉弱；其中族群指標股華通與元晶（6443）早盤一度聯袂大漲逾半根停板，但隨大盤賣壓加重，盤中帶量翻黑，顯示短線籌碼仍快速換手，多空拉鋸明顯。

全球衛星產業盛會Satellite 2026將於3月23日在Washington, D.C.開幕，為期四天，匯聚全球衛星營運商、系統商與設備製造商，被視為年度最重要的衛星產業指標活動。今年展示項目涵蓋基頻收發、波束獲取與追蹤，以及基頻與射頻驗測等關鍵技術，市場預期相關供應鏈可望在展會前後吸引資金關注。

另一方面，科技巨頭持續加碼太空與AI投資，也替產業增添長線想像空間。亞馬遜近期發行11種美元債券，募資規模達370億美元，並計畫再發行約125億歐元債券，兩天總募資可能超過510億美元。執行長表示，公司將持續投入客製化AI晶片、機器人與低軌衛星等領域，以支應未來資料中心與雲端算力需求。

法人分析，在AI與低軌衛星產業競賽持續升溫的背景下，相關供應鏈仍是市場中長線布局焦點，尤其受惠NVIDIA下一代AI加速器Vera Rubin平台規格升級的散熱、電源供應器、光通訊、銅箔基板、連接器與交換器族群，以及供需緊俏的ABF載板與PCB廠，短線雖受大盤震盪影響，但題材動能仍未退潮。