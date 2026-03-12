台股跌逾480點仍壓不住買氣 測試介面三強逆勢強攻、旺矽一度亮燈

美股周三收盤表現偏弱、主要指數漲跌互見，市場情緒仍受地緣政治與油價走勢干擾，台股12日同步承壓，盤中一度失守3萬4千點關卡。不過，資金並未全面撤出電子股，反而明顯轉向具題材支撐的高價半導體測試介面族群，精測（6510）、穎崴（6515）與旺矽（6223）逆勢大漲，其中旺矽更一度觸及漲停，成為大盤震盪下最搶眼的多頭指標。

盤面強弱分明，權值王台積電（2330）今日回測1,900元整數關卡，拖累指數表現，也讓市場避險氣氛升溫；但另一方面，中小型電子股中的AI供應鏈仍獲買盤點火，尤其與高階探針卡、測試座及AI晶片驗證相關的測試介面族群，持續吸引資金聚焦，顯示盤面主軸已從全面性反彈，轉為尋找具基本面與成長性的次族群輪動。

觀察這波測試介面族群之所以能逆勢吸金，關鍵仍在AI與HPC晶片帶動的高階測試需求延續。AI市況續強，催動穎崴、旺矽、精測等測試介面廠訂單能見度拉長、產能利用率維持高檔，並掀起擴產競賽；其中旺矽最新公布去年每股純益33.49元創高，公司也點出AI、HPC與ASIC應用需求強勁，推升半導體測試設備與測試介面產品需求快速成長。