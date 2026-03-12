快訊

翹班駕車闖平交道遭列車撞…台鐵新埔站副站長移送法辦 最高罰9萬+吊扣駕照1年

「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單

日職／經典賽表現被看到了！林家正加盟日本火腿隊 將與古林睿煬、孫易磊當隊友

台股跌逾480點仍壓不住買氣 測試介面三強逆勢強攻、旺矽一度亮燈

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
旺矽董事長葛長林。記者李孟珊／攝影
旺矽董事長葛長林。記者李孟珊／攝影

美股周三收盤表現偏弱、主要指數漲跌互見，市場情緒仍受地緣政治與油價走勢干擾，台股12日同步承壓，盤中一度失守3萬4千點關卡。不過，資金並未全面撤出電子股，反而明顯轉向具題材支撐的高價半導體測試介面族群，精測（6510）、穎崴（6515）與旺矽（6223）逆勢大漲，其中旺矽更一度觸及漲停，成為大盤震盪下最搶眼的多頭指標。

盤面強弱分明，權值王台積電（2330）今日回測1,900元整數關卡，拖累指數表現，也讓市場避險氣氛升溫；但另一方面，中小型電子股中的AI供應鏈仍獲買盤點火，尤其與高階探針卡、測試座及AI晶片驗證相關的測試介面族群，持續吸引資金聚焦，顯示盤面主軸已從全面性反彈，轉為尋找具基本面與成長性的次族群輪動。

觀察這波測試介面族群之所以能逆勢吸金，關鍵仍在AI與HPC晶片帶動的高階測試需求延續。AI市況續強，催動穎崴、旺矽、精測等測試介面廠訂單能見度拉長、產能利用率維持高檔，並掀起擴產競賽；其中旺矽最新公布去年每股純益33.49元創高，公司也點出AI、HPC與ASIC應用需求強勁，推升半導體測試設備與測試介面產品需求快速成長。

每股純益 地緣政治 產能利用率

延伸閱讀

旺矽2025年EPS 33.49元 2026年續強

股王收盤正式站穩萬元！37千金大集合 其中10檔齊亮漲停紅燈

台股勁揚逾千點 台積電重返1,900元

信驊衝10,150元！雍智科技晉升37千金集合 助攻大盤重返34,000關

相關新聞

整理包／股東會旺季要來了！各家紀念品有什麼？領取時間、零股可領嗎一次看

股東會旺季到來，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉，《經濟日報》整理股東會紀念品一覽表，以及怎麼領、零股可以領嗎等相關資訊，供讀者參考！

記憶體模組第一檔千金股誕生！宜鼎飆1,065元 宇瞻、廣穎齊創高

三星罷工風暴點燃全球減產隱憂，工業級記憶體大廠宜鼎（5289）12日強勢突圍，開盤即衝上1,015元，盤中飆上1,065元歷史新高，正式宣告記憶體模組首位「千金」誕生，台股也因此寫下38千金同台的里程碑，並帶動宇瞻（8271）、廣穎（4973）同創新高，成為市場吸睛焦點。

台股上演認錯回補大秀 指數連闖兩大整數關卡

台股昨（11）日強勢上演「認錯回補秀」，在外資及自營商由賣轉買，及大型權值電子股領軍下，指數連闖33,000、34,000點兩大整數關卡，更同步點亮「六大紀錄」。終場指數收34,119點、大漲1,342點、漲幅4%，成交金額縮至6,934.3億元。

股王信驊股價站上萬元 37檔入列台股千金俱樂部

台股昨（11）日強勢彈升，多頭簇擁下千金股紛紛走揚，股王信驊終場收歷史天價10,055元，成為台股史上首檔收盤站穩萬元大關的個股，帶動千金股重返37檔，蓄勢挑戰40千金。

證交稅連七紅！單月入帳263億 寫最強2月

財政部昨（11）日公布2月稅收922億元、年減9.7％，主要受春節落點不同影響，不過2月證交稅入帳263億元，逆勢成長，創同月新高，年增41.2％、為連七紅，是2月少數呈現強勁成長的稅目，主因台股2月成交值仍續創新高。

台股跌逾480點仍壓不住買氣 測試介面三強逆勢強攻、旺矽一度亮燈

美股周三收盤表現偏弱、主要指數漲跌互見，市場情緒仍受地緣政治與油價走勢干擾，台股12日同步承壓，盤中一度失守3萬4千點關卡。不過，資金並未全面撤出電子股，反而明顯轉向具題材支撐的高價半導體測試介面族群，精測（6510）、穎崴（6515）與旺矽（6223）逆勢大漲，其中旺矽更一度觸及漲停，成為大盤震盪下最搶眼的多頭指標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。