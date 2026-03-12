AI 的基石 PCB 族群強到沒朋友「這檔設備股」再刷新高價

台股昨日反彈千點後，12日下跌回檔逾500點，但PCB相關指標股，銅箔基板的台光電（2383）、PCB的金像電（2368）盤中仍再刷新高價，台光電一度飆至2,665元，金像電衝破900元大關。而高階PCB設備與半導體檢測設備製造商大量（3167），今日股價直接跳空漲停至355元，創下歷史新高。

PCB族群堪稱這波台股修正中最抗跌的族群之一，法人認為，大型雲端業者持續上修今年的資本支出，來到6,000億美元以上規模，而台積電（2330）指出AI加速器營收未來五年年複合成長率高逾40%，在先進封裝供不應求下，也帶動ABF載板、CCL、高階PCB的需求增加。

臻鼎-KY（4958）總經理簡禎富表示，高階AI伺服器主板單板製程逾130道、鑽孔超過10萬個，「任何微小偏差都可能影響效能」，PCB製程正朝半導體等級演進。

而大量為專業半導體產品檢測設備、PCB設備及CNC彫銑機械製造商，提供晶片/圓檢查、PCB成型、PCB鑽孔、薄板切割、玻璃面板加工及等專用機械。PCB設備貢獻約九成營收，出貨比重50%為一般鑽孔機、45%為高階鑽孔機，5%邊緣塗布機。

大量董事長王作京表示，AI帶動對PCB高階背鑽機需求，大量近年高階CCD背鑽機銷售均保持年增50%的成長，今年營運持續走高。

法人指出，大量AI伺服器、交換器等高階PCB應用產品需求強勁，帶動PCB高階背鑽設備需求，使大量1月營收創歷史新高，達6.02億元。大量2月營收也表現不俗，達5.71億元，為歷史次高，年增123%。

此外，法人圈先前也傳出，大量也切入台積電CoPoS首波設備供應鏈。在半導體領域方面，董事長王作京先前表示，已有指標客戶晶圓廠和封測廠的訂單，以量測、AOI、自動化系列產品為主，在SoIC、FOPLP與CoWoS皆有對應商品供應。

大量股價表現強悍，台股重挫之際股價也未跌破月線，今更逆勢跳空漲停，衝至355元，創歷史新高。