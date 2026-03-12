快訊

AI 的基石 PCB 族群強到沒朋友「這檔設備股」再刷新高價

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股昨日反彈千點後，12日下跌回檔逾500點，但PCB相關指標股，銅箔基板的台光電（2383）、PCB的金像電（2368）盤中仍再刷新高價，台光電一度飆至2,665元，金像電衝破900元大關。而高階PCB設備與半導體檢測設備製造商大量（3167），今日股價直接跳空漲停至355元，創下歷史新高。

PCB族群堪稱這波台股修正中最抗跌的族群之一，法人認為，大型雲端業者持續上修今年的資本支出，來到6,000億美元以上規模，而台積電（2330）指出AI加速器營收未來五年年複合成長率高逾40%，在先進封裝供不應求下，也帶動ABF載板、CCL、高階PCB的需求增加。

臻鼎-KY（4958）總經理簡禎富表示，高階AI伺服器主板單板製程逾130道、鑽孔超過10萬個，「任何微小偏差都可能影響效能」，PCB製程正朝半導體等級演進。

而大量為專業半導體產品檢測設備、PCB設備及CNC彫銑機械製造商，提供晶片/圓檢查、PCB成型、PCB鑽孔、薄板切割、玻璃面板加工及等專用機械。PCB設備貢獻約九成營收，出貨比重50%為一般鑽孔機、45%為高階鑽孔機，5%邊緣塗布機。

大量董事長王作京表示，AI帶動對PCB高階背鑽機需求，大量近年高階CCD背鑽機銷售均保持年增50%的成長，今年營運持續走高。

法人指出，大量AI伺服器、交換器等高階PCB應用產品需求強勁，帶動PCB高階背鑽設備需求，使大量1月營收創歷史新高，達6.02億元。大量2月營收也表現不俗，達5.71億元，為歷史次高，年增123%。

此外，法人圈先前也傳出，大量也切入台積電CoPoS首波設備供應鏈。在半導體領域方面，董事長王作京先前表示，已有指標客戶晶圓廠和封測廠的訂單，以量測、AOI、自動化系列產品為主，在SoIC、FOPLP與CoWoS皆有對應商品供應。

大量股價表現強悍，台股重挫之際股價也未跌破月線，今更逆勢跳空漲停，衝至355元，創歷史新高。

金像電 CoWoS 資本支出 半導體 台股

相關新聞

整理包／股東會旺季要來了！各家紀念品有什麼？領取時間、零股可領嗎一次看

股東會旺季到來，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉，《經濟日報》整理股東會紀念品一覽表，以及怎麼領、零股可以領嗎等相關資訊，供讀者參考！

記憶體模組第一檔千金股誕生！宜鼎飆1,065元 宇瞻、廣穎齊創高

三星罷工風暴點燃全球減產隱憂，工業級記憶體大廠宜鼎（5289）12日強勢突圍，開盤即衝上1,015元，盤中飆上1,065元歷史新高，正式宣告記憶體模組首位「千金」誕生，台股也因此寫下38千金同台的里程碑，並帶動宇瞻（8271）、廣穎（4973）同創新高，成為市場吸睛焦點。

台股上演認錯回補大秀 指數連闖兩大整數關卡

台股昨（11）日強勢上演「認錯回補秀」，在外資及自營商由賣轉買，及大型權值電子股領軍下，指數連闖33,000、34,000點兩大整數關卡，更同步點亮「六大紀錄」。終場指數收34,119點、大漲1,342點、漲幅4%，成交金額縮至6,934.3億元。

股王信驊股價站上萬元 37檔入列台股千金俱樂部

台股昨（11）日強勢彈升，多頭簇擁下千金股紛紛走揚，股王信驊終場收歷史天價10,055元，成為台股史上首檔收盤站穩萬元大關的個股，帶動千金股重返37檔，蓄勢挑戰40千金。

證交稅連七紅！單月入帳263億 寫最強2月

財政部昨（11）日公布2月稅收922億元、年減9.7％，主要受春節落點不同影響，不過2月證交稅入帳263億元，逆勢成長，創同月新高，年增41.2％、為連七紅，是2月少數呈現強勁成長的稅目，主因台股2月成交值仍續創新高。

台股跌逾480點仍壓不住買氣 測試介面三強逆勢強攻、旺矽一度亮燈

美股周三收盤表現偏弱、主要指數漲跌互見，市場情緒仍受地緣政治與油價走勢干擾，台股12日同步承壓，盤中一度失守3萬4千點關卡。不過，資金並未全面撤出電子股，反而明顯轉向具題材支撐的高價半導體測試介面族群，精測（6510）、穎崴（6515）與旺矽（6223）逆勢大漲，其中旺矽更一度觸及漲停，成為大盤震盪下最搶眼的多頭指標。

