記憶體模組第一檔千金股誕生！宜鼎飆1,065元 宇瞻、廣穎齊創高

三星罷工風暴點燃全球減產隱憂，工業級記憶體大廠宜鼎（5289）12日強勢突圍，開盤即衝上1,015元，盤中飆上1,065元歷史新高，正式宣告記憶體模組首位「千金」誕生，台股也因此寫下38千金同台的里程碑，並帶動宇瞻（8271）、廣穎（4973）同創新高，成為市場吸睛焦點。

宜鼎今日一開盤便站上1,000元大關，不僅成為記憶體族群第2大高價股，更是模組廠中首位晉升千金俱樂部的成員。法人分析，宜鼎之所以能在震盪盤勢中脫穎而出，關鍵在於其優異的客戶結構。宜鼎目前已與DRAM原廠簽訂長約（LTA），鎖定DDR4顆粒貨源與成本，在合約價調升至1.2美金/Gb以上的環境下，依然保有強大毛利韌性。

此外，宜鼎布局多年的邊緣AI、機器人及無人機領域逐步收割。市場預估2026年其AI相關專案出貨年增率將突破50%，整體銷售量看增40%。旗下的安提（Aetina）營運亦出現轉機，預計2025年第4季轉虧為盈後，2026年營收有望大幅年增83%至15.5億元，成為推升股價挑戰新高的核心動能。

產業面上，全球記憶體龍頭三星電子的勞資僵局正持續升溫。由於獎金協商破裂，三大工會本週發起集體行動，投票率已衝破60%。由於三星DRAM產量占全球約25%，市場高度警戒一旦罷工成真，高頻寬記憶體（HBM）產線恐將中斷，這也讓具備穩固原廠料源關係的台廠，在供應短缺之際更具議價優勢。

惟記憶體族群仍因大盤受國際情勢干擾，盤中呈現兩極化走勢。宇瞻2025年財報表現驚人，獲利年增達208%，每股純益從2024年的2.18元躍升至2025年的6.7元，展現強勁轉機，今日股價一度觸及漲停。宇瞻今年鎖定「儲存成就AI未來」主軸，積極布局Raspberry Pi平台工業儲存，力拚邊緣AI落地。

然而，大盤受伊朗狠嗆迎接200美元油價，台積電（2330）1,900元保衛戰開打，大盤盤中下跌逾500點。記憶體族群亦受拖累，力成（6239）、南亞科（2408）跌幅超過5%，力積電（6770）、群聯（8299）、華邦電（2344）等個股也紛紛由紅翻黑。