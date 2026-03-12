整理包／股東會旺季要來了！各家紀念品有什麼？領取時間、零股可領嗎一次看

股東會旺季到來，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉，《經濟日報》整理股東會紀念品一覽表，以及怎麼領、零股可以領嗎等相關資訊，供讀者參考！

文章目錄 2026年熱門股東紀念品

2026年股東會紀念品一覽

股東會紀念品領取攻略

2026年熱門股東紀念品

1.聯電

晶圓代工廠聯電（2303）股東會紀念品出爐，今年股東會紀念品延續可愛、療癒風格，是史努比口袋保溫瓶，預期將受小股東喜愛。

聯電股東會紀念品。照片／取自線上購物網站。

2.台灣虎航

台灣虎航（6757）今年將首次推出股東專屬優惠，凡於今年3月25日(含)前持有1股之股東皆可領取。有別於傳統的實體贈品，台灣虎航將透過官方tigerclub會員系統發送優惠，只要股東登入(或加入)台灣虎航tigerclub會員，並進行股東身分認證並綁定，後續系統將自動發送tigerpoints回饋金800元至會員帳戶中。

3.台泥

台泥（1101） 2026 年股東會紀念品11日正式亮相，兩色「多功能折疊環保旅行袋」延續台泥近年深耕的永續生活風格，不僅具備大容量，平時輕巧收納、旅行時掛接在行李拉桿上即可使用，緊扣後疫情時代的輕露營與旅遊熱潮。

台泥股東會紀念品正式亮相。台泥/提供

4.大魯閣

大魯閣（1432）宣布股東會紀念品發放方案。透過官方APP「大魯閣 Plus」提供股東包含800元消費抵用券及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過 4,200元。持有 1,000 股以上的股東，還可獲得 額外 1,000 元消費抵用券。

2026年股東會紀念品一覽

股東會紀念品領取攻略

每家公司都有送股東會紀念品嗎？

為提高股東出席率及回饋股東，許多公司會發放股東會紀念品，但並非每家公司都有，民眾可以查看股東會通知書上，是否有註記發放紀念品，想知道哪些公司有發放禮品可至公開資訊觀測站，輸入公司名稱或股號查詢。

怎麼領？

1.親自出席兌領：持開會通知書，親自前往開會地點領取。

2.委託他人代領：在開會通知書背面，寫上委託人資料，由委託人代領。

3.尋找「徵求點」兌換：公司均有合作的服務代理公司，通常為券商、銀行，全台設點眾多，相當方便，只是要支付約30元的代領費。

最晚何時買進？

想領取股東會紀念品必須在「最後過戶日」(60日)前買進，但台股交割時間點為T+2，也就是要在股東會前62日買進該檔股票。

零股股東可領嗎?

多數公司不會主動向零股股東寄出開會通知書，零股股東可至公開資訊觀測站查詢，確認開會通知單上文字，通常有以下兩種方式，並打電話至服務公司申請補單，才能憑單領取紀念品。（實際狀況以各公司規定為準。）

如何參加股東會電子投票？

整股股東可忽略此步驟，零股股東參與電子投票有以下三種方式，最後都會進入「股東e票通網站」投票。

1.「集保e手掌握」App：在首頁點選「我的資產」，下方點選快捷功能「股東e服務」。 2.證券商下單APP：進入後點選「電子投票」，即可導入「股東e票通」網站。 3.「股東e票通」網站：進入後點選「電子投票」，選「一般股東／投資人」，輸入身分證字號，並選擇相對應憑證登入。自然人需備自然人憑證、券商網路下單憑證、網路銀行憑證、行動自然人憑證（TW FidO）任一、法人須備妥工商憑證、證期共用憑證任一。

（資料來源：記者嚴雅芳、李珣瑛、李孟珊、謝柏宏、公開資訊觀測站）