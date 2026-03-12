快訊

經典賽／帶美國進8強！義大利9：1贏墨西哥 帕斯蒂昆諾單場3響砲史上第一人

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

伊朗戰爭背後的男人 沙國染血太子成中東權力玩家

史上首見38檔千金股 股王信驊領軍7檔創新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信驊董事長林鴻明。信驊／提供
台股史上首度出現38千金，股王信驊（5274）11日正式在收盤登上「萬金」寶座後，12日以平盤開出後再往上拉升至10,315元， 寫歷史新高，帶領穎崴（6515）、台光電（2383）、宜鼎（5289）、旺矽（6223）、雍智科技（6683）、奇鋐（3017）等千金股同步創新高記錄，其中雍智科技、旺矽更亮燈漲停。

信驊早盤以10,055元平盤開出，一度下滑至10,020元，之後快速拉升翻紅，衝達10,315元，創歷史新高，盤中漲幅約2%；信驊領軍上漲，盤面上首度出現38檔千金股，且合計股王在內有7檔創歷史新高，股后穎崴也突破6,000元關卡，股價開低走高，盤中翻紅衝上6,080元，同樣創歷史新高；另外， 旺矽及雍智科技盤中亮燈漲停，同樣都寫歷史新高紀錄。

信驊2月營收10.11億元，月增12.3%、年增65.9%，刷新單月歷史紀錄，法人認為，信驊收購博通旗下BMC事業群後，全球市占率已穩居70%。隨AI伺服器與一般伺服器架構改變，BMC（遠端伺服器管理晶片）的單機用量與平均售價（ASP）同步攀升，加上資安需求帶動ASIC替代FPGA的轉型契機，基本面正處於噴發升溫期。

雍智2月營收2.24億元，創歷史新高，年增46.9%。法人預期，隨3月營收可望維持2億元以上高檔，首季營收將挑戰單季歷史新高。

奇鋐 信驊 歷史 營收 伺服器

