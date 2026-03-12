太陽能追高有風險？專家點名「重電族群更看好」：東元買點已現

＊原文時間3月5日。

在「美伊衝突拉長、甚至影響荷姆茲海峽航運」的情境下，市場最直接的反應通常是把「中東供給風險溢價」灌進油氣價格。

荷姆茲海峽是全球關鍵能源咽喉之一，美國 EIA 多次指出，全球相當大比例的原油與天然氣液體運輸都依賴此通道，因此一旦出現實質干擾，價格波動會明顯放大。

戰爭風險的制度化：為何政府介入仍難掩能源到岸成本的攀升

同時，風險並不只反映在油價本身，也會反映在航運與保險成本：近期市場已出現「戰爭風險」被制度化加價的現象，代表就算川普喊話：「航線不會有問題」，市場仍會依據風險，將費用調高。

如下圖詳述的戰爭風險機制，航運實體風險的上升會直接導致保險公司縮減承保或加收條款，即便政府介入提供擔保，也僅能降低部分「風險」。

這種環境下，「塞港」與「無法運輸」成為了能源供應鏈的噩夢。

塞港的成因不僅來自實體威脅，更多源於制度性的延誤：當保險公司拒保或縮減範圍時，油輪在未取得有效保險前無法啟航，只能被迫在港外等待政府擔保或護航。

這種「等待保險」的時間差，加上為了避險而不得不進行的長途繞道成本（如改道成本與緊急附加費），使得油氣煤的到岸成本在戰爭緩解前難以下降，進而讓電價與用電成本壓力成為長期的結構性挑戰。

AI用電吃緊 碰上「天然氣」運輸危機！

台灣電力結構高度依賴 LNG（液化天然氣）。近期報導指出，台灣進口液化天然氣有相當高比重用於發電，且中東局勢升溫引發外界對供應與價格的疑慮。

面對地緣政治引發的能源安全焦慮，台灣電力主管機關已啟動緊急應變：

5GW 的巨大缺口： 台電指出，受 AI 與半導體擴產影響，2026 至 2030 年預估新增用電將超過 500 萬千瓦 (5GW)。 官方應變方案： 經濟部長龔明鑫表示，已確保 3 月供電無慮，若戰事延至 4 月將有配套，煤炭發電則為最後手段。 電網與區域調度： 台電發言人黃美蓮呼籲 AI 產業向南部設廠，以利用更強韌的南部電網。

同時，能源署建議資料中心應「自建發電與儲能設備」，這將直接引爆私部門對重電設備的剛性需求。

投資上要注意兩件事

燃氣牽動電價與通膨，雖目前表示短期內並不會調漲電價，然而投資人仍須留意，若戰爭時間延長，燃料成本一旦上行，電價壓力與企業用電成本會同步升溫。

能源安全焦慮會加速電網與綠能投資：不論是南移設廠、資料中心自建電力與儲能，或台電擴充供給與電網韌性，都將推升「電力設備與能源」的需求。

太陽能、重電族群同步受惠 擁抱低位階重電

在資金配置上，投資者仍需警惕目前太陽能族群的「追高風險」：

1. 太陽能族群：太空 AI 題材爆發，雖受惠美伊戰爭，但仍有追高風險。

近期太陽能族群股價表現強勁，主因在於市場熱炒「太空 AI」帶動「第三代太陽能鈣鈦礦」等題材。

追高風險： 雖然美伊戰爭對綠能是長線利多，但這類族群股價已處於歷史相對高檔，市場預期已過度反應。

技術現實： 第三代鈣鈦礦技術距離大規模商用仍有距離，目前的漲幅多屬「題材溢價」。一旦市場情緒冷卻，追高投資者將面臨顯著的修正壓力。

2. 重電族群：股價回檔過後，相對安全！

相對於高檔的太陽能，重電設備與機電工程族群具備更高的防禦性與補漲空間。

實質業績： 無論是台電的強韌電網計畫，還是能源署要求的「資料中心自備電力」，都必須採購大量的配電盤、變壓器與工程系統。

位階優勢： 許多重電股在經歷前期整理後，目前的位階相對安全。

東元（1504）：雙重引擎發動 修正四成後的買點浮現！

在重電族群中，東元（1504）目前正處於一個極具吸引力的投資時點。不同於高檔震盪的題材股，東元具備紮實的「北美外銷」與「國內強韌電網」雙重動能，且股價已先行完成大幅修正。

雙重利多：北美訂單 + 強韌電網

東元不再只是傳統的馬達大廠，而是轉型為全球電力基建的關鍵供應商：

強強聯手搶進北美： 透過與鴻海（2317）的戰略聯盟，東元成功切入北美電力市場。董事長利明献明確表示，公司正積極評估 8 個潛在併購項目，涵蓋變頻器、變壓器及虛擬電廠，預計 2026 年內將看到具體成果，這將大幅拉升其海外營收占比。

國內 AI 基礎建設需求： 面對台電 5GW 的電力缺口，東元供應的變壓器、資料中心配電設備及電氣開關，是 AI 算力產業不可或缺的剛性需求。

技術面解析：超跌四成、回測年線的佈局機會

這是目前東元最具吸引力的部分「跌深反彈」的空間：東元股價自最高點 127.5 元 一路回落，至昨日（3/5）最低觸及 70.8 元。

短時間內修正幅度已達 44%，股價目前正處於關鍵的年線關卡，有望進行反覆測試打底。相比於目前位階高不可攀的太陽能技術股，東元這種「短線修正幅度較大，且今年業績有望向上」的個股，更具布局機會。

東元憑藉北美與強韌電網雙引擎重拾成長動能

展望未來，儘管地緣戰事的短期波動難以精確預料，但電力需求的長期成長已是不可逆的必然趨勢。

東元（1504）憑藉「北美訂單」與「國內強韌電網」的雙軌並進，隨著 2026 年海外布局邁入收割期，整體營收動能有望穩健回升。

在能源風險與 AI 需求交織的雙重時代背景下，東元今年有望在股價回測年線支撐後，重新凝聚市場買盤信心，展現其身為重電龍頭的轉機韌性。

