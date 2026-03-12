VIX 升破25成美股「逆向指標」法人曝長線買點浮現

地緣政治風險升溫，恐慌情緒蔓延，美國股市遭到拋售，VIX恐慌指數一度升破30。據彭博統計過去10年，每當恐慌指數超過25，美股後三個月、六個月、一年的平均報酬率都為正數，其中，六個月、一年平均報酬更達雙位數；法人認為，這個現象顯示當美股出現黑天鵝時，正是擇優進場的好時機，尤其科技股具備強勁的反彈修復力，投資人可善用「定期定額為主、單筆分批布局為輔」的策略，卡位長線行情。

統一投信表示，過去10年，在不同的消息面或地緣政治風險衝擊下，美股並不是每年都順風順水，據彭博統計過去10年期間，當VIX指數突破25，美股主要指數落底反彈機率高，標普500指數三個月平均報酬率7.4%，六個月擴大至12.5%，一年後達23%。科技股為主的那斯達克指數，同期平均報酬率分別為9.6%、15.6%及27.9%，反映出科技股在市場恐慌後的修復力道相對強勁。

統一投信表示，VIX恐慌指數近期也升破25，此次VIX恐慌指數飆升主要受到中東戰爭影響，成為美股短線的不確定干擾因素。從歷史經驗來看，戰爭範圍是否擴大、持續時間長短是影響股市關鍵。回顧最近的俄烏戰爭，甫開戰時股市反應較劇烈，但隨時間拉長，反應日益利空鈍化。

美股近期受地緣政治影響回檔，但觀察其跌勢多屬非理性震盪。鑒於AI需求仍強勁，基本面無虞，預期科技股在市場恐慌後反彈可期。統一全球新科技基金專注布局全球科技龍頭股，短線修正反而為投資人創造了中長線布局良機。

據晨星統計至2月底資料，統一全球新科技基金短中長期累積報酬率均佳，近一年、兩年累積報酬率分別為89.17%、120.53%，皆居同類型基金前段班，近三年、五年累積報酬率達271.67%、198.85%，更位列同類型基金之冠；基金自成立以來，已經繳出754.1%的累積報酬率。

統一投信提醒，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。操作上建議留意波動度變化。