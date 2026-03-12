快訊

伊朗嗆迎接200美元油價！台股開低298點回測10日線 台積電1,900元攻防

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股開盤下跌298.04點、報33816.15點，跌點並快速擴大至約400點上下，頻頻回測10日線支撐。記者胡經周／攝影
台股開盤下跌298.04點、報33816.15點，跌點並快速擴大至約400點上下，頻頻回測10日線支撐。記者胡經周／攝影

美股四大指數昨夜漲跌不一，科技股為主的那指與費半指數雙雙續漲，輝達、美光、台積電ADR分別收高0.67%、3.86%、2.15%。但伊朗嗆迎接200美元油價，引發市場對中東衝突可能長期化的擔憂，美股期指今早跌幅擴大，台股隨之走弱，開盤下跌298.04點、報33816.15點，跌點並快速擴大至約400點上下，頻頻回測10日線支撐，台積電開低40元、報1,900元，隨後下探至1,895元，但群創（3481）續漲並穩坐人氣王寶座。

五大權值股表現上，台積電開低在1900元、台達電（2308）開低為1,390元、鴻海（2317）開低報217元、聯發科（2454）開低報1,745元、日月光投控（3711）開低報341元。

盤面資金重返油電燃氣、橡膠與航運類股，電子則依靠光電、通路、電腦周邊撐場。

台股11日收34,119.19點，狂飆1,342.32點，改寫歷史收盤第二大漲點紀錄，權王台積電大漲90元，創單日收盤最高上漲金額紀錄，報在1940元，股王信驊（5274）則是首度收盤突破萬元、達10,055元。三大法人聯手買超520.09億元，包括外資買超371.81億元、投信買超40.54億元、自營商買超107.74億元。

多位分析師指出，短期盤勢仍將受到戰爭不確定性隱憂的干擾，但考量美國將舉行期中選舉、美國通膨等問題，研判美國不會打持久戰，但建議投資人謹慎操作，不要輕易接刀、不要在低點放空，避免被多空「雙巴」，拉升現金部位、並嚴格做好資金控管，逢反彈可將持股水位降至3~5成。

台達電 台股 美國 台積電

台股上演認錯回補大秀 指數連闖兩大整數關卡

台股昨（11）日強勢上演「認錯回補秀」，在外資及自營商由賣轉買，及大型權值電子股領軍下，指數連闖33,000、34,000點兩大整數關卡，更同步點亮「六大紀錄」。終場指數收34,119點、大漲1,342點、漲幅4%，成交金額縮至6,934.3億元。

股王信驊股價站上萬元 37檔入列台股千金俱樂部

台股昨（11）日強勢彈升，多頭簇擁下千金股紛紛走揚，股王信驊終場收歷史天價10,055元，成為台股史上首檔收盤站穩萬元大關的個股，帶動千金股重返37檔，蓄勢挑戰40千金。

證交稅連七紅！單月入帳263億 寫最強2月

財政部昨（11）日公布2月稅收922億元、年減9.7％，主要受春節落點不同影響，不過2月證交稅入帳263億元，逆勢成長，創同月新高，年增41.2％、為連七紅，是2月少數呈現強勁成長的稅目，主因台股2月成交值仍續創新高。

上市上櫃企業2月永續榜 台積電、鴻海電動車受矚

台積電員工福利被稱為企業天花板、全家便利商店為何長期蟬聯第一？從永續聲量榜觀察企業話題…

就市論勢／先進矽晶片、實體 AI 聚焦

中東地緣政治衝突使油價維持高檔震盪，短期內能源價格大幅回落可能性不高，市場更可能看到的是高檔震盪格局。全球股市短期仍會受到地緣政治干擾，但只要供應鏈沒有真正中斷，衝擊多半停留在情緒層面，不至於全面改變產業基本面。

