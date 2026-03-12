聽新聞
伊朗嗆迎接200美元油價！台股開低298點回測10日線 台積電1,900元攻防
美股四大指數昨夜漲跌不一，科技股為主的那指與費半指數雙雙續漲，輝達、美光、台積電ADR分別收高0.67%、3.86%、2.15%。但伊朗嗆迎接200美元油價，引發市場對中東衝突可能長期化的擔憂，美股期指今早跌幅擴大，台股隨之走弱，開盤下跌298.04點、報33816.15點，跌點並快速擴大至約400點上下，頻頻回測10日線支撐，台積電開低40元、報1,900元，隨後下探至1,895元，但群創（3481）續漲並穩坐人氣王寶座。
五大權值股表現上，台積電開低在1900元、台達電（2308）開低為1,390元、鴻海（2317）開低報217元、聯發科（2454）開低報1,745元、日月光投控（3711）開低報341元。
盤面資金重返油電燃氣、橡膠與航運類股，電子則依靠光電、通路、電腦周邊撐場。
台股11日收34,119.19點，狂飆1,342.32點，改寫歷史收盤第二大漲點紀錄，權王台積電大漲90元，創單日收盤最高上漲金額紀錄，報在1940元，股王信驊（5274）則是首度收盤突破萬元、達10,055元。三大法人聯手買超520.09億元，包括外資買超371.81億元、投信買超40.54億元、自營商買超107.74億元。
多位分析師指出，短期盤勢仍將受到戰爭不確定性隱憂的干擾，但考量美國將舉行期中選舉、美國通膨等問題，研判美國不會打持久戰，但建議投資人謹慎操作，不要輕易接刀、不要在低點放空，避免被多空「雙巴」，拉升現金部位、並嚴格做好資金控管，逢反彈可將持股水位降至3~5成。
