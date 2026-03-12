伊朗嗆迎接200美元油價！台股開低298點回測10日線 台積電1,900元攻防

美股四大指數昨夜漲跌不一，科技股為主的那指與費半指數雙雙續漲，輝達、美光、台積電ADR分別收高0.67%、3.86%、2.15%。但伊朗嗆迎接200美元油價，引發市場對中東衝突可能長期化的擔憂，美股期指今早跌幅擴大，台股隨之走弱，開盤下跌298.04點、報33816.15點，跌點並快速擴大至約400點上下，頻頻回測10日線支撐，台積電開低40元、報1,900元，隨後下探至1,895元，但群創（3481）續漲並穩坐人氣王寶座。

2026-03-12 09:15