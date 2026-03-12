快訊

基隆女消防員向友人說心事斷訊！分隊車庫內尋獲OHCA急送醫

經典賽／義大利前6局敲3轟6：0領先 墨西哥面臨淘汰危機

告別死板字體！LINE再推全新免費字體 3款選擇、設定方式懶人包一次看

上市上櫃企業2月永續榜 台積電、鴻海電動車受矚

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
翻攝官網／鴻海科技集團
翻攝官網／鴻海科技集團

企業永續話題不只減碳 也和產業布局連動

最新企業永續聲量榜單出爐！由於2月天數較短，又碰上農曆春節9天連假與228連續假期，整體企業永續相關討論量較前月略為收斂。不過聲量降溫並不代表榜單缺乏看點，從本月排名來看，半導體、電信、零售與科技製造仍是主要討論來源，企業永續議題也持續與產業布局、服務表現及品牌行動緊密連動。

《網路溫度計DailyView》以2026年2月26日台灣期貨交易所公布的市值前50大上市上櫃公司中，落實永續行動的企業為觀察對象，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計2026年2月1日至2月28日期間的企業永續聲量排名。即使整體討論度不如其他月份熱絡，本月榜單仍出現排名變動與新進榜企業。哪些企業在相對安靜的2月仍成功吸引關注？從接下來的榜單就能一探究竟。

上市No.1 台積電

翻攝FB／台積電•愛•行動

翻攝FB／台積電•愛•行動

台積電持續位居上市公司永續聲量榜第一名，半導體產業的一舉一動本就備受關注，台積電在技術發展與產業布局上的動態，也常帶動外界對企業影響力與永續議題的討論。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本月聲量來源主要與南部半導體產業發展相關。其中，高雄市長陳其邁2月26日在社群平台分享清華大學高雄校區正式啟用的消息，當日帶來113筆討論。貼文提到校區未來將聚焦半導體、AI、智慧製造與淨零永續等領域，預計培育超過2,000名碩博士人才，也被視為呼應半導體產業南部布局的重要一步。相關消息引發網友討論，有人留言表示「高雄方方面面都在大大進步中」、「好高興，高雄有清大」。

除了產業布局帶動討論外，台積電在員工福利與人才政策上的作法也經常成為話題。面對少子化議題，台積電推出「台積寶寶茁壯計畫3.0」，從孕前、孕期到孩子成長不同階段提供多項支持措施，包括凍卵假、人工生殖假與人工受孕療程假等制度，產假則依胎次提供12週至20週帶薪休假。隨著員工家庭數量增加，「台積寶寶」的規模也逐漸受到關注。台積電員工在2025年出生2,643名寶寶，相當於台灣平均每50名新生兒中，就有1名是台積電員工子女，約占整體出生人口的1.8％。根據台積電永續報告書，2024年公司人均薪資福利達357萬元，新進碩士工程師年薪可達200萬元以上；在育嬰留停制度方面，復職率達87.2％，也反映企業在家庭友善與人才留任上的努力。

另一方面，隨著台積電在美國亞利桑那州設廠，相關討論也延伸到海外。外界注意到，隨著台灣工程師進駐美國工作，當地已誕生超過300名「台積寶寶」，台灣社群也隨產業布局逐漸擴大。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處曾表示，已協助相關家庭辦理出生證明驗證與台灣護照申請，希望為外派人員及其眷屬提供生活上的支持，也讓半導體產業全球布局的話題再次受到關注。

上市No.2 台塑

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，近一個月「台塑」相關討論中，最熱門的關鍵字為「聯貸案」。台塑企業旗下台塑、南亞與台化合計新台幣1,000億元的聯合授信案於2月9日完成簽約，成為集團近10年來最大規模的資金計畫，龐大的金額規模也讓外界更加關注石化龍頭的轉型進程。進一步觀察三家公司用途，可大致分為以下方向：

・台塑（320億元）：用於充實營運週轉資金與償還既有負債，同時連結ESG永續績效與財務指標。

・台化（320億元）：屬於「永續連結貸款」，若企業在減碳、水資源管理或再生能源等ESG指標上達到目標，可享有利率優惠。

・南亞（360億元）：資金將投入電子材料、新世代工程塑膠與玻纖複合材料等領域，布局高技術門檻材料市場。

此次聯貸案由多家金融機構組成銀行團參與，包括第一銀行、玉山銀行、國泰世華銀行、台灣銀行、合作金庫與兆豐銀行等。銀行團踴躍參與，顯示市場對台塑轉型布局仍抱持期待，但也有部分網友聲音認為，石化產業在淨零趨勢下的未來發展仍存在不確定性。

上市No.3 遠傳

示意圖／Gemini

《網路溫度計》超過一年的觀察，電信業者在永續榜單上經常入榜。隨著5G與數位服務發展，電信產業在減碳管理與智慧應用等議題上的布局，也逐漸成為永續討論焦點，本月遠傳電信再次進入榜單前段班。

遠傳近期公布的永續成果表現亮眼，國際永續評比機構標普全球（S&P Global）公布最新《2026永續年鑑》，遠傳企業永續評鑑（CSA）評分達96分，位居全球電信業第一，躋身產業前1％。遠傳表示目前已導入內部碳定價制度，並承諾2048年達成全面淨零。

不過，遠傳去年底宣布紙本帳單改為每期加收10元工本費，引發部分消費者質疑是變相漲價，相關討論一路延續至今年2月。近期地方消保官也指出，業者在契約存續期間更改紙本帳單收費方式，可能涉及適法性問題。從網路聲量結構來看，這類消費爭議也使遠傳在好評影響力的排名表現相對落後。

上市No.4 鴻海

翻攝官網／鴻海科技集團

翻攝官網／鴻海科技集團

鴻海本月排名第4名，較上月第7名明顯上升，同時也是本次上市前五名中正面聲量表現最佳的企業，好評影響力達3.033

近期社群討論焦點之一，便是鴻海在電動車領域的布局。旗下鴻華先進推出的MODEL T電動公車，近期宣布將與基隆市合作導入市區公車汰換計畫，預計2026年下半年投入營運。這款電動巴士從概念、設計到製造皆在台灣完成，超過65％零組件來自MIH聯盟與台灣供應鏈，也被視為台灣電動車產業的重要嘗試。相關消息曝光後引發網友討論，有人留言表示「鴻海的電動公車設計真的好漂亮」、「這台車值得被看見」。

除了產業議題外，鴻海年度大型員工活動也在網路上掀起話題。2月在台北大巨蛋舉辦的「全鴻海運動會」吸引逾3萬名員工與眷屬參與，創辦人郭台銘加碼送出3億元獎金，其中十位員工獲得千萬元紅包，相關消息在社群平台迅速擴散。

延伸閱讀：2026科技業尾牙大比拚開打！桌數、獎金、卡司全升級

上市No.5 中鋼

鋼鐵產業向來被視為高耗能產業，因此能源轉型與製程減碳一直是外界關注的永續議題。作為台灣鋼鐵龍頭，中鋼本月再度進入上市公司永續榜前五名，企業轉型方向成為討論焦點。

中鋼在歷經2025年營運低潮後，也開始重新思考未來轉型方向，中鋼董事長黃建智在農曆年前致信員工時指出，面對全球鋼鐵市場競爭加劇與低價鋼品衝擊，中鋼將把原本「發展綠能產業」的策略，調整為「發展綠色技術與能資源」，並強調這已是企業未來能否持續發展的關鍵。

除了製程與能源轉型議題外，中鋼近期也導入ISO37001反賄賂管理系統，並通過英國標準協會（BSI）驗證，象徵企業在誠信治理與永續制度上持續與國際接軌。隨著鋼鐵產業面臨減碳與能源轉型壓力，中鋼的轉型方向也成為本月永續討論的觀察重點之一。

上櫃No.1 全家

翻攝官網／環保集點

翻攝官網／環保集點

全家便利商店再次拿下上櫃公司永續聲量第一名，也可說是榜單上的熟面孔。相較於科技與製造企業多從產業轉型談永續，全家的做法往往更貼近生活，透過門市服務、商品設計與公益合作，讓消費者在日常消費中就能順手參與。

2月適逢元宵節，高雄燈會以「超人力霸王」為主題，全家也推出燈會限定「超人力霸王杯塞」活動，購買Let's Cafe現煮咖啡或Let's Tea現煮茶任兩杯加價59元即可獲得。活動同時仍適用環保杯與循環杯優惠，鼓勵消費者在參與節慶話題的同時，也能減少一次性杯具使用。不少網友分享收藏照片，讓相關話題在社群持續發酵。

除了節慶話題，全家也持續推動「綠點行動」，鼓勵民眾將廢手機、乾電池或光碟帶到門市回收，或購買「友善食光」惜食商品累積綠點回饋。活動期間為2月2日至4月30日，只要透過「環保集點」綁定全家會員，完成回收或消費等環保行動即可累積綠點。綠點後續也能在門市折抵消費或兌換優惠，讓不少人把回收行動變成日常小確幸。透過遍布全台的門市，把回收與減少浪費變成生活中的小動作，也讓永續行動更容易實踐。

上櫃No.2 世界先進

IC975活動

在本次榜單中，世界先進拿下上櫃公司好評影響力第一名，成為討論度與正面聲量表現最突出的企業之一。2月社群討論焦點，2月社群討論焦點之一，是世界先進與IC之音合作的「學用接軌」計畫。公司邀請企業代表與跨界講者走進高中職校園，分享產業與職涯經驗，也透過影片與講座帶領學生思考未來方向與永續議題。該計畫自2023年推動至今已推出6部影片，並於全台高中職公播超過450校次，累計影響力突破44萬人次，也讓不少網友認為企業不只談技術，更積極參與人才培育與教育議題。

上櫃No.3 中強光電

翻攝FB／中強光電

翻攝FB／中強光電

中強光電本月拿下上櫃公司永續聲量第3名，這其實不是第一次出現在榜單中，回顧過去紀錄，2025年3月也曾進入永續聲量第4名。成立以來，中強光電定位為「創新顯示系統整合方案提供者」，是台灣最早投入液晶背光模組製造的企業之一，並曾率先量產全球最小、最輕的單片式液晶投影機，在顯示技術領域具有一定代表性。

2月公司持續與華山基金會合作推動「年菜送暖」行動，志工親自走訪新竹地區獨居長者家中送上年菜與生活物資，幫忙整理居家環境，也陪長輩聊聊天、提前感受過年的氣氛，這項行動已持續8年。另一方面，中強光電今年也首度入選《2026年標普全球永續年鑑》，並獲得「產業最佳進步獎」，在全球企業永續評比中成績較前一年明顯提升，也讓企業在永續議題上的能見度進一步增加。

上櫃No.4 雙鴻科技

雙鴻科技首度進入永續榜，好評影響力排名第2名，成為本次榜單中的新進企業。雙鴻（AURAS Technology）是台灣散熱模組供應商，產品多應用在筆記型電腦、顯示卡與伺服器等電子設備。

隨著AI伺服器需求增加，運算設備的發熱量也跟著提高，如何把熱有效帶走成為資料中心的重要課題，因此液冷等新型散熱技術逐漸受到關注。相關討論也讓散熱廠商的角色被更多人看見，帶動雙鴻本月在永續榜上的聲量表現。

上櫃No.5 威剛科技

台灣運彩

運動部2月發布「2026運動彩券公益形象影片」，邀集多位現役與退役國手參與拍攝，威剛科技副總經理林天瓊也與運動部長李洋、台灣運彩代表一同出席記者會。影片以「一注逗相挺 咱是同一隊」為主題，透過拳擊、羽球、桌球與棒球等選手的故事，呈現運動員從基層訓練到站上國際舞台的歷程。

運動部指出，運動彩券約有一成收入回饋至運動發展基金。以114年為例，全年銷售金額達709.66億元，挹注超過77.6億元用於培育運動人才與支持體育發展。相關活動也帶動企業參與體育公益的討論，威剛科技本月在永續榜排名第5名，好評影響力排名第3名。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年2月1日至2026年2月28日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

好評影響力：綜合「網路聲量」與「好感度」數據，透過加權標準化計算，生成0～5分之間的分數。此分數同時反映兩者的複合影響力，分數越高代表好評影響力越高。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章
1月上市上櫃永續榜TOP 10揭露2026年企業行動方向　台積電、全家、威剛為何再進榜？
12月上市上櫃公司永續榜前10強！從綠電到公益參與　哪間企業最多人討論？
11月上市上櫃永續榜！可自由變色的電吉他竟是「這種紙」做的？10大亮點引起關注
10月永續力誰最強？上市上櫃企業永續聲量與好評影響力TOP 10　全家靠垃圾話展覽衝出話題
雙超商領軍ESG熱潮！9月上市上櫃永續榜TOP 10揭曉　喝咖啡隱藏福利成聲量亮點

台積電 鴻海 台塑 中鋼

網路溫度計 DailyView

追蹤

延伸閱讀

台股2月定期定額：台積電、0050續創新高 高股息 ETF 與金控股消風

中企署協助廠商「記碳帳」　今年推動2.5萬家減碳

相關新聞

台股上演認錯回補大秀 指數連闖兩大整數關卡

台股昨（11）日強勢上演「認錯回補秀」，在外資及自營商由賣轉買，及大型權值電子股領軍下，指數連闖33,000、34,000點兩大整數關卡，更同步點亮「六大紀錄」。終場指數收34,119點、大漲1,342點、漲幅4%，成交金額縮至6,934.3億元。

股王信驊股價站上萬元 37檔入列台股千金俱樂部

台股昨（11）日強勢彈升，多頭簇擁下千金股紛紛走揚，股王信驊終場收歷史天價10,055元，成為台股史上首檔收盤站穩萬元大關的個股，帶動千金股重返37檔，蓄勢挑戰40千金。

證交稅連七紅！單月入帳263億 寫最強2月

財政部昨（11）日公布2月稅收922億元、年減9.7％，主要受春節落點不同影響，不過2月證交稅入帳263億元，逆勢成長，創同月新高，年增41.2％、為連七紅，是2月少數呈現強勁成長的稅目，主因台股2月成交值仍續創新高。

上市上櫃企業2月永續榜 台積電、鴻海電動車受矚

台積電員工福利被稱為企業天花板、全家便利商店為何長期蟬聯第一？從永續聲量榜觀察企業話題…

伊朗嗆迎接200美元油價！台股開低298點回測10日線 台積電1,900元攻防

美股四大指數昨夜漲跌不一，科技股為主的那指與費半指數雙雙續漲，輝達、美光、台積電ADR分別收高0.67%、3.86%、2.15%。但伊朗嗆迎接200美元油價，引發市場對中東衝突可能長期化的擔憂，美股期指今早跌幅擴大，台股隨之走弱，開盤下跌298.04點、報33816.15點，跌點並快速擴大至約400點上下，頻頻回測10日線支撐，台積電開低40元、報1,900元，隨後下探至1,895元，但群創（3481）續漲並穩坐人氣王寶座。

就市論勢／先進矽晶片、實體 AI 聚焦

中東地緣政治衝突使油價維持高檔震盪，短期內能源價格大幅回落可能性不高，市場更可能看到的是高檔震盪格局。全球股市短期仍會受到地緣政治干擾，但只要供應鏈沒有真正中斷，衝擊多半停留在情緒層面，不至於全面改變產業基本面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。