上市上櫃企業2月永續榜 台積電、鴻海電動車受矚

企業永續話題不只減碳 也和產業布局連動

最新企業永續聲量榜單出爐！由於2月天數較短，又碰上農曆春節9天連假與228連續假期，整體企業永續相關討論量較前月略為收斂。不過聲量降溫並不代表榜單缺乏看點，從本月排名來看，半導體、電信、零售與科技製造仍是主要討論來源，企業永續議題也持續與產業布局、服務表現及品牌行動緊密連動。

《網路溫度計DailyView》以2026年2月26日台灣期貨交易所公布的市值前50大上市上櫃公司中，落實永續行動的企業為觀察對象，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計2026年2月1日至2月28日期間的企業永續聲量排名。即使整體討論度不如其他月份熱絡，本月榜單仍出現排名變動與新進榜企業。哪些企業在相對安靜的2月仍成功吸引關注？從接下來的榜單就能一探究竟。

翻攝FB／台積電•愛•行動

台積電持續位居上市公司永續聲量榜第一名，半導體產業的一舉一動本就備受關注，台積電在技術發展與產業布局上的動態，也常帶動外界對企業影響力與永續議題的討論。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，本月聲量來源主要與南部半導體產業發展相關。其中，高雄市長陳其邁2月26日在社群平台分享清華大學高雄校區正式啟用的消息，當日帶來113筆討論。貼文提到校區未來將聚焦半導體、AI、智慧製造與淨零永續等領域，預計培育超過2,000名碩博士人才，也被視為呼應半導體產業南部布局的重要一步。相關消息引發網友討論，有人留言表示「高雄方方面面都在大大進步中」、「好高興，高雄有清大」。

除了產業布局帶動討論外，台積電在員工福利與人才政策上的作法也經常成為話題。面對少子化議題，台積電推出「台積寶寶茁壯計畫3.0」，從孕前、孕期到孩子成長不同階段提供多項支持措施，包括凍卵假、人工生殖假與人工受孕療程假等制度，產假則依胎次提供12週至20週帶薪休假。隨著員工家庭數量增加，「台積寶寶」的規模也逐漸受到關注。台積電員工在2025年出生2,643名寶寶，相當於台灣平均每50名新生兒中，就有1名是台積電員工子女，約占整體出生人口的1.8％。根據台積電永續報告書，2024年公司人均薪資福利達357萬元，新進碩士工程師年薪可達200萬元以上；在育嬰留停制度方面，復職率達87.2％，也反映企業在家庭友善與人才留任上的努力。

另一方面，隨著台積電在美國亞利桑那州設廠，相關討論也延伸到海外。外界注意到，隨著台灣工程師進駐美國工作，當地已誕生超過300名「台積寶寶」，台灣社群也隨產業布局逐漸擴大。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處曾表示，已協助相關家庭辦理出生證明驗證與台灣護照申請，希望為外派人員及其眷屬提供生活上的支持，也讓半導體產業全球布局的話題再次受到關注。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，近一個月「台塑」相關討論中，最熱門的關鍵字為「聯貸案」。台塑企業旗下台塑、南亞與台化合計新台幣1,000億元的聯合授信案於2月9日完成簽約，成為集團近10年來最大規模的資金計畫，龐大的金額規模也讓外界更加關注石化龍頭的轉型進程。進一步觀察三家公司用途，可大致分為以下方向：

・台塑（320億元）：用於充實營運週轉資金與償還既有負債，同時連結ESG永續績效與財務指標。 ・台化（320億元）：屬於「永續連結貸款」，若企業在減碳、水資源管理或再生能源等ESG指標上達到目標，可享有利率優惠。 ・南亞（360億元）：資金將投入電子材料、新世代工程塑膠與玻纖複合材料等領域，布局高技術門檻材料市場。

此次聯貸案由多家金融機構組成銀行團參與，包括第一銀行、玉山銀行、國泰世華銀行、台灣銀行、合作金庫與兆豐銀行等。銀行團踴躍參與，顯示市場對台塑轉型布局仍抱持期待，但也有部分網友聲音認為，石化產業在淨零趨勢下的未來發展仍存在不確定性。

上市No.3 遠傳

示意圖／Gemini

《網路溫度計》超過一年的觀察，電信業者在永續榜單上經常入榜。隨著5G與數位服務發展，電信產業在減碳管理與智慧應用等議題上的布局，也逐漸成為永續討論焦點，本月遠傳電信再次進入榜單前段班。

遠傳近期公布的永續成果表現亮眼，國際永續評比機構標普全球（S&P Global）公布最新《2026永續年鑑》，遠傳企業永續評鑑（CSA）評分達96分，位居全球電信業第一，躋身產業前1％。遠傳表示目前已導入內部碳定價制度，並承諾2048年達成全面淨零。

不過，遠傳去年底宣布紙本帳單改為每期加收10元工本費，引發部分消費者質疑是變相漲價，相關討論一路延續至今年2月。近期地方消保官也指出，業者在契約存續期間更改紙本帳單收費方式，可能涉及適法性問題。從網路聲量結構來看，這類消費爭議也使遠傳在好評影響力的排名表現相對落後。

翻攝官網／鴻海科技集團

翻攝官網／鴻海科技集團

鴻海本月排名第4名，較上月第7名明顯上升，同時也是本次上市前五名中正面聲量表現最佳的企業，好評影響力達3.033。

近期社群討論焦點之一，便是鴻海在電動車領域的布局。旗下鴻華先進推出的MODEL T電動公車，近期宣布將與基隆市合作導入市區公車汰換計畫，預計2026年下半年投入營運。這款電動巴士從概念、設計到製造皆在台灣完成，超過65％零組件來自MIH聯盟與台灣供應鏈，也被視為台灣電動車產業的重要嘗試。相關消息曝光後引發網友討論，有人留言表示「鴻海的電動公車設計真的好漂亮」、「這台車值得被看見」。

除了產業議題外，鴻海年度大型員工活動也在網路上掀起話題。2月在台北大巨蛋舉辦的「全鴻海運動會」吸引逾3萬名員工與眷屬參與，創辦人郭台銘加碼送出3億元獎金，其中十位員工獲得千萬元紅包，相關消息在社群平台迅速擴散。



鋼鐵產業向來被視為高耗能產業，因此能源轉型與製程減碳一直是外界關注的永續議題。作為台灣鋼鐵龍頭，中鋼本月再度進入上市公司永續榜前五名，企業轉型方向成為討論焦點。

中鋼在歷經2025年營運低潮後，也開始重新思考未來轉型方向，中鋼董事長黃建智在農曆年前致信員工時指出，面對全球鋼鐵市場競爭加劇與低價鋼品衝擊，中鋼將把原本「發展綠能產業」的策略，調整為「發展綠色技術與能資源」，並強調這已是企業未來能否持續發展的關鍵。

除了製程與能源轉型議題外，中鋼近期也導入ISO37001反賄賂管理系統，並通過英國標準協會（BSI）驗證，象徵企業在誠信治理與永續制度上持續與國際接軌。隨著鋼鐵產業面臨減碳與能源轉型壓力，中鋼的轉型方向也成為本月永續討論的觀察重點之一。

上櫃No.1 全家

翻攝官網／環保集點

翻攝官網／環保集點

全家便利商店再次拿下上櫃公司永續聲量第一名，也可說是榜單上的熟面孔。相較於科技與製造企業多從產業轉型談永續，全家的做法往往更貼近生活，透過門市服務、商品設計與公益合作，讓消費者在日常消費中就能順手參與。

2月適逢元宵節，高雄燈會以「超人力霸王」為主題，全家也推出燈會限定「超人力霸王杯塞」活動，購買Let's Cafe現煮咖啡或Let's Tea現煮茶任兩杯加價59元即可獲得。活動同時仍適用環保杯與循環杯優惠，鼓勵消費者在參與節慶話題的同時，也能減少一次性杯具使用。不少網友分享收藏照片，讓相關話題在社群持續發酵。

除了節慶話題，全家也持續推動「綠點行動」，鼓勵民眾將廢手機、乾電池或光碟帶到門市回收，或購買「友善食光」惜食商品累積綠點回饋。活動期間為2月2日至4月30日，只要透過「環保集點」綁定全家會員，完成回收或消費等環保行動即可累積綠點。綠點後續也能在門市折抵消費或兌換優惠，讓不少人把回收行動變成日常小確幸。透過遍布全台的門市，把回收與減少浪費變成生活中的小動作，也讓永續行動更容易實踐。

上櫃No.2 世界先進

IC975活動

在本次榜單中，世界先進拿下上櫃公司好評影響力第一名，成為討論度與正面聲量表現最突出的企業之一。2月社群討論焦點，2月社群討論焦點之一，是世界先進與IC之音合作的「學用接軌」計畫。公司邀請企業代表與跨界講者走進高中職校園，分享產業與職涯經驗，也透過影片與講座帶領學生思考未來方向與永續議題。該計畫自2023年推動至今已推出6部影片，並於全台高中職公播超過450校次，累計影響力突破44萬人次，也讓不少網友認為企業不只談技術，更積極參與人才培育與教育議題。

上櫃No.3 中強光電

翻攝FB／中強光電

翻攝FB／中強光電

中強光電本月拿下上櫃公司永續聲量第3名，這其實不是第一次出現在榜單中，回顧過去紀錄，2025年3月也曾進入永續聲量第4名。成立以來，中強光電定位為「創新顯示系統整合方案提供者」，是台灣最早投入液晶背光模組製造的企業之一，並曾率先量產全球最小、最輕的單片式液晶投影機，在顯示技術領域具有一定代表性。

2月公司持續與華山基金會合作推動「年菜送暖」行動，志工親自走訪新竹地區獨居長者家中送上年菜與生活物資，幫忙整理居家環境，也陪長輩聊聊天、提前感受過年的氣氛，這項行動已持續8年。另一方面，中強光電今年也首度入選《2026年標普全球永續年鑑》，並獲得「產業最佳進步獎」，在全球企業永續評比中成績較前一年明顯提升，也讓企業在永續議題上的能見度進一步增加。

上櫃No.4 雙鴻科技

雙鴻科技首度進入永續榜，好評影響力排名第2名，成為本次榜單中的新進企業。雙鴻（AURAS Technology）是台灣散熱模組供應商，產品多應用在筆記型電腦、顯示卡與伺服器等電子設備。

隨著AI伺服器需求增加，運算設備的發熱量也跟著提高，如何把熱有效帶走成為資料中心的重要課題，因此液冷等新型散熱技術逐漸受到關注。相關討論也讓散熱廠商的角色被更多人看見，帶動雙鴻本月在永續榜上的聲量表現。

上櫃No.5 威剛科技

台灣運彩

運動部2月發布「2026運動彩券公益形象影片」，邀集多位現役與退役國手參與拍攝，威剛科技副總經理林天瓊也與運動部長李洋、台灣運彩代表一同出席記者會。影片以「一注逗相挺 咱是同一隊」為主題，透過拳擊、羽球、桌球與棒球等選手的故事，呈現運動員從基層訓練到站上國際舞台的歷程。

運動部指出，運動彩券約有一成收入回饋至運動發展基金。以114年為例，全年銷售金額達709.66億元，挹注超過77.6億元用於培育運動人才與支持體育發展。相關活動也帶動企業參與體育公益的討論，威剛科技本月在永續榜排名第5名，好評影響力排名第3名。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年2月1日至2026年2月28日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

好評影響力：綜合「網路聲量」與「好感度」數據，透過加權標準化計算，生成0～5分之間的分數。此分數同時反映兩者的複合影響力，分數越高代表好評影響力越高。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

