成分股涵蓋31類產業…臺灣璞玉指數 產業全景圖

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

談及台股，市場關注焦點多集中於半導體與電子科技產業。然而，台灣經濟的發展基礎來自更為多元的產業結構。由臺灣指數公司編製的「臺灣璞玉指數」，以全體上市股票為母體，篩選302檔成分股，涵蓋31類產業，呈現台灣產業的多樣面貌。

指數成分股除約四成權重屬科技產業外，其餘含食品類、居家生活類、建材營造、航運類等與日常生活密切相關的產業。成分股所屬產業相對分散，多以穩健經營與穩定配息為特色，反映台灣經濟長期累積的基礎實力，有助呈現多元的產業結構樣貌，展現台灣產業持續發展的能量。

在編製方式上，「臺灣璞玉指數」主要以獲利與配息穩定度作為篩選條件，並納入交易活絡度指標，篩選尚未被發覺蘊藏價值之股票組合。

指數會定期進行成分股檢視與調整，因為權重分布相對分散，所以個別公司或單一產業波動對於整體指數的影響較小。

就產業結構而言，璞玉指數成分股廣布31類上市產業，以臺灣指數公司（TIP）分析之結構對照，璞玉指數電子科技產業權重約41.3%（加權指數約76.3%），非電子科技產業權重約51.9%（加權指數約14.3%），金融業權重約6.8%（加權指數約9.4%），單一族群對指數波動的影響有限，可在震盪期間提升韌性。

依TIP對「臺灣璞玉指數」之回溯研究指出，璞玉指數在市場修正或震盪階段具較佳抗跌特性，於基準指數呈負報酬期間之相對勝率更為提升，並展現下檔保護與防禦能力。

以近期盤勢觀察，航運、生技醫療、食品、建材營造、金融保險等多檔成分股表現逆勢走強或相對抗跌，提供穩健的支撐，達到風險分散的效果。

