聽新聞
0:00 / 0:00

證交所：獲利機會 全面開花

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所近日於「觀點」焦點專欄指出，針對市場傳言「僅有買權值股才能獲利」的說法，證交所透過數據分析反駁，強調在普惠金融政策推動下，透過零股交易、定期定額及ETF等多元工具，自然人投資人已能全面參與市場成長，獲利機會呈現「全面開花」之勢。

數據顯示，2025年零股交易日均成交值達86.71億元，年增逾四成，參與戶數達536萬戶。特別的是20至30歲年輕族群在零股交易的占比顯著高於整股交易，顯示零股制度成功吸引年輕小資族進入市場。

報酬表現上，前十大零股標的多數繳出正報酬，如奇鋐（3017）、台達電（2308）等標的除權息調整後報酬甚至超過70％，證明投資人能依自身資金條件布局多元產業。

在定期定額方面，2025年總扣款金額突破2,000億元，年增24.9％，扣款人數更成長近三成。參與族群以21至50歲的青壯年為主，且2025年度定期定額標的平均報酬率高達18.7％。證交所指出，透過紀律化的長期投入，不僅能分散進場風險，更讓高達96％的定期定額扣款戶選到正報酬標的，顯示長線投資策略成效斐然。

另一方面，ETF已成為國人資產配置的核心工具，2025年受益人次達1,413.6萬，市場規模衝上4.63兆元。其中，台股原型ETF規模年成長率達40.4％，優於整體市場。值得關注的是，去年為「主動式ETF」發展元年，自5月首檔上市後，短短八個月規模即突破1,200億元，平均報酬率更達29.4％，表現優於被動式ETF的19.9％。

報告進一步分析，台股原型ETF的獲利比例高達九成五。無論是偏好現金流的高股息型、緊貼大盤的市值型，或是具爆發力的科技主題型，多數投資人均能分享市場紅利。前十大受益人次的ETF全數交出正報酬成績單，其中市值型與科技型ETF受惠於產業趨勢，報酬率普遍超過三成。

證交所強調，2025年台股的成長動能來自整體產業鏈與多元標的的共同發展。透過零股、定期定額與ETF，投資人不再侷限於單一權值股，而是能依據風險屬性進行分散布局。

台灣資本市場已邁向成熟與多元化，投資行為也從短期交易轉向長期、紀律化的資產累積。未來將持續推動普惠金融，建構更穩健的投資環境，讓全民在台股「價量齊揚」的環境下，共創雙贏。

報酬 證交所 台達電

延伸閱讀

美股看俏台股續熱 ETF 受益人數連20周創高

台積電、0050定期定額 霸榜

投資人棄高股息ETF！紅包年終壓0050 2月定期定額戶數突破80萬人創高

主動式ETF躍發行主力 投信看好具備靈活因應局勢優勢

相關新聞

台股上演認錯回補大秀 指數連闖兩大整數關卡

台股昨（11）日強勢上演「認錯回補秀」，在外資及自營商由賣轉買，及大型權值電子股領軍下，指數連闖33,000、34,000點兩大整數關卡，更同步點亮「六大紀錄」。終場指數收34,119點、大漲1,342點、漲幅4%，成交金額縮至6,934.3億元。

股王信驊股價站上萬元 37檔入列台股千金俱樂部

台股昨（11）日強勢彈升，多頭簇擁下千金股紛紛走揚，股王信驊終場收歷史天價10,055元，成為台股史上首檔收盤站穩萬元大關的個股，帶動千金股重返37檔，蓄勢挑戰40千金。

證交稅連七紅！單月入帳263億 寫最強2月

財政部昨（11）日公布2月稅收922億元、年減9.7％，主要受春節落點不同影響，不過2月證交稅入帳263億元，逆勢成長，創同月新高，年增41.2％、為連七紅，是2月少數呈現強勁成長的稅目，主因台股2月成交值仍續創新高。

就市論勢／先進矽晶片、實體 AI 聚焦

中東地緣政治衝突使油價維持高檔震盪，短期內能源價格大幅回落可能性不高，市場更可能看到的是高檔震盪格局。全球股市短期仍會受到地緣政治干擾，但只要供應鏈沒有真正中斷，衝擊多半停留在情緒層面，不至於全面改變產業基本面。

AI概念股 買盤押寶

台股昨（11）日強勁反彈，終場指數大漲1,342點，站上所有均線，並創史上第二大漲點紀錄。隨輝達年度盛事GTC大會將於下周開跑，市場目光再度鎖定AI供應鏈，多頭買盤大舉回流，帶動信驊、旺矽等29檔個股率先刷歷史新高價。

證交所：獲利機會 全面開花

臺灣證券交易所近日於「觀點」焦點專欄指出，針對市場傳言「僅有買權值股才能獲利」的說法，證交所透過數據分析反駁，強調在普惠金融政策推動下，透過零股交易、定期定額及ETF等多元工具，自然人投資人已能全面參與市場成長，獲利機會呈現「全面開花」之勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。