台股上演認錯回補大秀 指數連闖兩大整數關卡

台股昨（11）日強勢上演「認錯回補秀」，在外資及自營商由賣轉買，及大型權值電子股領軍下，指數連闖33,000、34,000點兩大整數關卡，更同步點亮「六大紀錄」。終場指數收34,119點、大漲1,342點、漲幅4%，成交金額縮至6,934.3億元。

台股11日創下六大亮點

台股昨日盤面寫六大亮點，包括：一、指數單日大漲1,342點，為史上收盤第二大漲點；二、一舉連過33,000點、34,000點兩大整數關卡，為史上首見。

三、台積電（2330）大漲90元，創史上單日最大上漲金額；四、電子股市值占大盤比重升至79.35%，創新高；五、信驊股價收10,055元，為台股史上首檔「萬金股」；六、主動式ETF規模續創新高，達1,910.5億元。

盤面上，上市櫃合計105檔收漲停，電子股成交比重高達78%，仍然是盤面資金聚焦重點。值得注意的是，台積電單日大漲90元，對大盤指數貢獻約758點。權值電子股如台積、聯發科、台達電、廣達皆站回5日線。

三大法人昨天買超台股520億元，由賣轉買。其中，外資買超371.8億元，由賣轉買；投信買超40.5億元，連八買、累計買超712.8億元；自營商買超107.7億元，由賣轉買。八大公股行庫則大幅賣超144.6億元，由買轉賣，終止連八買。

法人指出，指數雖已站上所有均線，不過，由於台股成交量能不足，加上本波低檔反彈點數占下跌點數約63%，已滿足黃金切割率61.8%，加上股期雙市逆價差由10日的75.87點擴大至昨日的129.19點，顯示行情仍有壓力。