證交稅連七紅！單月入帳263億 寫最強2月

臺灣證券交易所近日於「觀點」焦點專欄指出，針對市場傳言「僅有買權值股才能獲利」的說法，證交所透過數據分析反駁，強調在普惠金融政策推動下，透過零股交易、定期定額及ETF等多元工具，自然人投資人已能全面參與市場成長，獲利機會呈現「全面開花」之勢。

2026-03-12 00:19