聽新聞
0:00 / 0:00

證交稅連七紅！單月入帳263億 寫最強2月

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
2月證交稅入帳263億元，逆勢成長，創同月新高，年增41.2％、為連七紅。 聯合報系資料照
2月證交稅入帳263億元，逆勢成長，創同月新高，年增41.2％、為連七紅。 聯合報系資料照

財政部昨（11）日公布2月稅收922億元、年減9.7％，主要受春節落點不同影響，不過2月證交稅入帳263億元，逆勢成長，創同月新高，年增41.2％、為連七紅，是2月少數呈現強勁成長的稅目，主因台股2月成交值仍續創新高。

財政部公布，2月總稅收922億元、年減9.7％，累計前二月實徵淨額3,566億元、年增10.9％。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，實徵淨額寫下最強2月的稅目包含證交稅、期交稅、娛樂稅；累計前二月創同期新高稅目包含證交稅、期交稅、營業稅、印花稅、娛樂稅及總稅收，共六項新高。

台股2月表現強勁、站上35,000點大關。劉訓蓉表示，2月適逢春節，交易日僅12天，但2月台股上市櫃日均成交值9,123億元，增幅達一倍之多，使證交稅仍大幅成長，實徵263億元，創同月新高，年增41.2％，連七月正成長。

前二月上市櫃日均成交值9,113億元，亦年增1.1倍，累計前二月證交稅702億，為同期新高，年增99.9％，幾近倍增，增幅為2022年來新高。

2月單月表現良好的稅目還包括期交稅，年增達72.1％；娛樂稅受到年節效應等挹注，單月年增16.5%。其餘稅目多受春節落點影響呈現負成長。

營所稅2月實徵53億元，年減27.9％；前二月實徵99億元，年減2.9％。綜所稅2月實徵淨額433億元，年減22.9％；前二月實徵960億元，年減7.9％，主因今年農曆春節晚於去年，部分年終獎金扣繳稅款延後入帳。

2月營業稅由去年同月負268億元上升為負193億元，前二月實徵930億元，年增17.6％。劉訓蓉解釋，因內需穩定，主因資通及視聽產品、電子零組件等進口稅額增加，加上適用外銷零稅率營業人申請退稅減少所致。

貨物稅2月實徵73億元、年減36.4％，前二月實徵169億元、年減24.2％，以車輛類減少最多，主要是車市觀望氣氛、加上新購汽機車與電動車減徵退稅增加。

台股 年終獎金 電子零組件

延伸閱讀

國泰金前2月賺266億元創歷年同期次高 EPS1.81元

財部：大額稅款案件減少 2月全台土增稅年減41.5%

台股日均成交值加倍 2月證交稅263億寫同期新高

2月總稅收年減近1成 證交稅逆勢連七紅

相關新聞

台股上演認錯回補大秀 指數連闖兩大整數關卡

台股昨（11）日強勢上演「認錯回補秀」，在外資及自營商由賣轉買，及大型權值電子股領軍下，指數連闖33,000、34,000點兩大整數關卡，更同步點亮「六大紀錄」。終場指數收34,119點、大漲1,342點、漲幅4%，成交金額縮至6,934.3億元。

股王信驊股價站上萬元 37檔入列台股千金俱樂部

台股昨（11）日強勢彈升，多頭簇擁下千金股紛紛走揚，股王信驊終場收歷史天價10,055元，成為台股史上首檔收盤站穩萬元大關的個股，帶動千金股重返37檔，蓄勢挑戰40千金。

證交稅連七紅！單月入帳263億 寫最強2月

財政部昨（11）日公布2月稅收922億元、年減9.7％，主要受春節落點不同影響，不過2月證交稅入帳263億元，逆勢成長，創同月新高，年增41.2％、為連七紅，是2月少數呈現強勁成長的稅目，主因台股2月成交值仍續創新高。

就市論勢／先進矽晶片、實體 AI 聚焦

中東地緣政治衝突使油價維持高檔震盪，短期內能源價格大幅回落可能性不高，市場更可能看到的是高檔震盪格局。全球股市短期仍會受到地緣政治干擾，但只要供應鏈沒有真正中斷，衝擊多半停留在情緒層面，不至於全面改變產業基本面。

AI概念股 買盤押寶

台股昨（11）日強勁反彈，終場指數大漲1,342點，站上所有均線，並創史上第二大漲點紀錄。隨輝達年度盛事GTC大會將於下周開跑，市場目光再度鎖定AI供應鏈，多頭買盤大舉回流，帶動信驊、旺矽等29檔個股率先刷歷史新高價。

證交所：獲利機會 全面開花

臺灣證券交易所近日於「觀點」焦點專欄指出，針對市場傳言「僅有買權值股才能獲利」的說法，證交所透過數據分析反駁，強調在普惠金融政策推動下，透過零股交易、定期定額及ETF等多元工具，自然人投資人已能全面參與市場成長，獲利機會呈現「全面開花」之勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。