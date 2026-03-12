證交稅連七紅！單月入帳263億 寫最強2月
財政部昨（11）日公布2月稅收922億元、年減9.7％，主要受春節落點不同影響，不過2月證交稅入帳263億元，逆勢成長，創同月新高，年增41.2％、為連七紅，是2月少數呈現強勁成長的稅目，主因台股2月成交值仍續創新高。
財政部公布，2月總稅收922億元、年減9.7％，累計前二月實徵淨額3,566億元、年增10.9％。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，實徵淨額寫下最強2月的稅目包含證交稅、期交稅、娛樂稅；累計前二月創同期新高稅目包含證交稅、期交稅、營業稅、印花稅、娛樂稅及總稅收，共六項新高。
台股2月表現強勁、站上35,000點大關。劉訓蓉表示，2月適逢春節，交易日僅12天，但2月台股上市櫃日均成交值9,123億元，增幅達一倍之多，使證交稅仍大幅成長，實徵263億元，創同月新高，年增41.2％，連七月正成長。
前二月上市櫃日均成交值9,113億元，亦年增1.1倍，累計前二月證交稅702億，為同期新高，年增99.9％，幾近倍增，增幅為2022年來新高。
2月單月表現良好的稅目還包括期交稅，年增達72.1％；娛樂稅受到年節效應等挹注，單月年增16.5%。其餘稅目多受春節落點影響呈現負成長。
營所稅2月實徵53億元，年減27.9％；前二月實徵99億元，年減2.9％。綜所稅2月實徵淨額433億元，年減22.9％；前二月實徵960億元，年減7.9％，主因今年農曆春節晚於去年，部分年終獎金扣繳稅款延後入帳。
2月營業稅由去年同月負268億元上升為負193億元，前二月實徵930億元，年增17.6％。劉訓蓉解釋，因內需穩定，主因資通及視聽產品、電子零組件等進口稅額增加，加上適用外銷零稅率營業人申請退稅減少所致。
貨物稅2月實徵73億元、年減36.4％，前二月實徵169億元、年減24.2％，以車輛類減少最多，主要是車市觀望氣氛、加上新購汽機車與電動車減徵退稅增加。
