AI概念股 買盤押寶

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股昨（11）日強勁反彈，終場指數大漲1,342點，站上所有均線，並創史上第二大漲點紀錄。隨輝達年度盛事GTC大會將於下周開跑，市場目光再度鎖定AI供應鏈，多頭買盤大舉回流，帶動信驊（5274）、旺矽等29檔個股率先刷歷史新高價。

台新投顧總經理黃文清、統一投顧董事長黎方國等專家預估，全球四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出合計高達6,500億美元，加上輝達執行長黃仁勳釋出強烈需求訊號，讓AI供應鏈成為盤面核心。

昨日電子股成交比重接近八成，包含電源供應、伺服器PCB、銅箔基板、封測及散熱等產業龍頭表現最為亮眼；儘管成交量略有萎縮，但漲停家數高達105家，且資金高度集中於AI概念個股。

2月營收表現不俗、且受惠AI長線題材的個股紛紛突圍。昨日共有29檔個股創下歷史新高價。具代表性三大族群清單有：一、半導體與設備，如信驊（股價突破萬元大關）、旺矽、穎崴、雍智、中探針；二、AI硬體與散熱，如奇鋐、台光電、金像電、富世達；三、通訊與零組件，如智邦、聯亞、嘉基、宇瞻等。

股王收盤正式站穩萬元！37千金大集合 其中10檔齊亮漲停紅燈

信驊衝10,150元！雍智科技晉升37千金集合 助攻大盤重返34,000關

川普一席話資本市場打強心針 台股國家隊點火...多頭反攻

台積電、日月光 權證購熱

台股上演認錯回補大秀 指數連闖兩大整數關卡

台股昨（11）日強勢上演「認錯回補秀」，在外資及自營商由賣轉買，及大型權值電子股領軍下，指數連闖33,000、34,000點兩大整數關卡，更同步點亮「六大紀錄」。終場指數收34,119點、大漲1,342點、漲幅4%，成交金額縮至6,934.3億元。

股王信驊股價站上萬元 37檔入列台股千金俱樂部

台股昨（11）日強勢彈升，多頭簇擁下千金股紛紛走揚，股王信驊終場收歷史天價10,055元，成為台股史上首檔收盤站穩萬元大關的個股，帶動千金股重返37檔，蓄勢挑戰40千金。

證交稅連七紅！單月入帳263億 寫最強2月

財政部昨（11）日公布2月稅收922億元、年減9.7％，主要受春節落點不同影響，不過2月證交稅入帳263億元，逆勢成長，創同月新高，年增41.2％、為連七紅，是2月少數呈現強勁成長的稅目，主因台股2月成交值仍續創新高。

就市論勢／先進矽晶片、實體 AI 聚焦

中東地緣政治衝突使油價維持高檔震盪，短期內能源價格大幅回落可能性不高，市場更可能看到的是高檔震盪格局。全球股市短期仍會受到地緣政治干擾，但只要供應鏈沒有真正中斷，衝擊多半停留在情緒層面，不至於全面改變產業基本面。

台股昨（11）日強勁反彈，終場指數大漲1,342點，站上所有均線，並創史上第二大漲點紀錄。隨輝達年度盛事GTC大會將於下周開跑，市場目光再度鎖定AI供應鏈，多頭買盤大舉回流，帶動信驊、旺矽等29檔個股率先刷歷史新高價。

證交所：獲利機會 全面開花

臺灣證券交易所近日於「觀點」焦點專欄指出，針對市場傳言「僅有買權值股才能獲利」的說法，證交所透過數據分析反駁，強調在普惠金融政策推動下，透過零股交易、定期定額及ETF等多元工具，自然人投資人已能全面參與市場成長，獲利機會呈現「全面開花」之勢。

