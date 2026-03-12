AI概念股 買盤押寶

台股昨（11）日強勁反彈，終場指數大漲1,342點，站上所有均線，並創史上第二大漲點紀錄。隨輝達年度盛事GTC大會將於下周開跑，市場目光再度鎖定AI供應鏈，多頭買盤大舉回流，帶動信驊（5274）、旺矽等29檔個股率先刷歷史新高價。

台新投顧總經理黃文清、統一投顧董事長黎方國等專家預估，全球四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出合計高達6,500億美元，加上輝達執行長黃仁勳釋出強烈需求訊號，讓AI供應鏈成為盤面核心。

昨日電子股成交比重接近八成，包含電源供應、伺服器PCB、銅箔基板、封測及散熱等產業龍頭表現最為亮眼；儘管成交量略有萎縮，但漲停家數高達105家，且資金高度集中於AI概念個股。

2月營收表現不俗、且受惠AI長線題材的個股紛紛突圍。昨日共有29檔個股創下歷史新高價。具代表性三大族群清單有：一、半導體與設備，如信驊（股價突破萬元大關）、旺矽、穎崴、雍智、中探針；二、AI硬體與散熱，如奇鋐、台光電、金像電、富世達；三、通訊與零組件，如智邦、聯亞、嘉基、宇瞻等。