股王信驊股價站上萬元 37檔入列台股千金俱樂部

台股昨（11）日強勢彈升，多頭簇擁下千金股紛紛走揚，股王信驊（5274）終場收歷史天價10,055元，成為台股史上首檔收盤站穩萬元大關的個股，帶動千金股重返37檔，蓄勢挑戰40千金。

昨日資金明顯回流高價電子族群，37檔千金股收盤僅健策小跌0.2%，其餘皆走揚，不僅信驊收盤創下「萬元股」新紀錄，多檔高價電子股同步強攻漲停，包括昇達科、世芯-KY、力旺、致茂、旺矽、印能科技、雙鴻、奇鋐、雍智科技與竑騰等，合計十檔亮燈漲停，帶動整體氣勢。

台股11日上演「千金盛宴」

市場並關注「準千金股」動向。目前「900元俱樂部」有宜鼎、新應材、均華與華城等個股，被視為最有機會晉升千金股行列的候選名單。

若後續資金動能持續湧入，不排除台股千金股家數仍有進一步擴增空間，有望挑戰逾40檔。

外資更是紛紛按讚股王信驊，均給予「優於大盤」及「買進」評級。其中，大和資本將目標價由10,000元大升至11,800元；高盛由7,300元調高至12,000元；里昂由7,500調升至10,000；大摩目標價由7,500元升至9,999元。

法人看好，信驊在AI與一般型伺服器需求優於預期帶動下，隨著輝達GB300平台與各大雲端服務供應商（CSP）自研ASIC伺服器逐步放量，預估信驊今年營收將達134億元，再寫新猷；載板部分，也積極導入E Glass於其AST2600／2700兩款產品，確保BMC供應無虞，市場需求持續升溫。