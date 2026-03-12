股王信驊股價站上萬元 37檔入列台股千金俱樂部

聽新聞
經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股昨（11）日強勢彈升，多頭簇擁下千金股紛紛走揚。 聯合報系資料照
台股昨（11）日強勢彈升，多頭簇擁下千金股紛紛走揚，股王信驊（5274）終場收歷史天價10,055元，成為台股史上首檔收盤站穩萬元大關的個股，帶動千金股重返37檔，蓄勢挑戰40千金。

昨日資金明顯回流高價電子族群，37檔千金股收盤僅健策小跌0.2%，其餘皆走揚，不僅信驊收盤創下「萬元股」新紀錄，多檔高價電子股同步強攻漲停，包括昇達科、世芯-KY、力旺致茂、旺矽、印能科技、雙鴻、奇鋐、雍智科技與竑騰等，合計十檔亮燈漲停，帶動整體氣勢。

市場並關注「準千金股」動向。目前「900元俱樂部」有宜鼎、新應材、均華與華城等個股，被視為最有機會晉升千金股行列的候選名單。

若後續資金動能持續湧入，不排除台股千金股家數仍有進一步擴增空間，有望挑戰逾40檔。

外資更是紛紛按讚股王信驊，均給予「優於大盤」及「買進」評級。其中，大和資本將目標價由10,000元大升至11,800元；高盛由7,300元調高至12,000元；里昂由7,500調升至10,000；大摩目標價由7,500元升至9,999元。

法人看好，信驊在AI與一般型伺服器需求優於預期帶動下，隨著輝達GB300平台與各大雲端服務供應商（CSP）自研ASIC伺服器逐步放量，預估信驊今年營收將達134億元，再寫新猷；載板部分，也積極導入E Glass於其AST2600／2700兩款產品，確保BMC供應無虞，市場需求持續升溫。

台股上演認錯回補大秀 指數連闖兩大整數關卡

台股昨（11）日強勢上演「認錯回補秀」，在外資及自營商由賣轉買，及大型權值電子股領軍下，指數連闖33,000、34,000點兩大整數關卡，更同步點亮「六大紀錄」。終場指數收34,119點、大漲1,342點、漲幅4%，成交金額縮至6,934.3億元。

證交稅連七紅！單月入帳263億 寫最強2月

財政部昨（11）日公布2月稅收922億元、年減9.7％，主要受春節落點不同影響，不過2月證交稅入帳263億元，逆勢成長，創同月新高，年增41.2％、為連七紅，是2月少數呈現強勁成長的稅目，主因台股2月成交值仍續創新高。

就市論勢／先進矽晶片、實體 AI 聚焦

中東地緣政治衝突使油價維持高檔震盪，短期內能源價格大幅回落可能性不高，市場更可能看到的是高檔震盪格局。全球股市短期仍會受到地緣政治干擾，但只要供應鏈沒有真正中斷，衝擊多半停留在情緒層面，不至於全面改變產業基本面。

AI概念股 買盤押寶

台股昨（11）日強勁反彈，終場指數大漲1,342點，站上所有均線，並創史上第二大漲點紀錄。隨輝達年度盛事GTC大會將於下周開跑，市場目光再度鎖定AI供應鏈，多頭買盤大舉回流，帶動信驊、旺矽等29檔個股率先刷歷史新高價。

證交所：獲利機會 全面開花

臺灣證券交易所近日於「觀點」焦點專欄指出，針對市場傳言「僅有買權值股才能獲利」的說法，證交所透過數據分析反駁，強調在普惠金融政策推動下，透過零股交易、定期定額及ETF等多元工具，自然人投資人已能全面參與市場成長，獲利機會呈現「全面開花」之勢。

