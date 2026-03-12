聽新聞
就市論勢／先進矽晶片、實體 AI 聚焦

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

中東地緣政治衝突使油價維持高檔震盪，短期內能源價格大幅回落可能性不高，市場更可能看到的是高檔震盪格局。全球股市短期仍會受到地緣政治干擾，但只要供應鏈沒有真正中斷，衝擊多半停留在情緒層面，不至於全面改變產業基本面。

回到台股，近期加權指數在震盪中出現一波明顯反彈。從資金結構來看，融資維持率只要不跌破約165%警戒區間，整體籌碼壓力不至於失控，意味這一波調整大致已完成必要去槓桿過程。

更值得注意的是近期成交量縮小，昨（11）日成交僅約6,934億元。量能並未顯著放大，指數卻出現大幅反彈，顯示市場並非散戶情緒性追價，更可能是結構性資金回流。

籌碼面來看，外資昨日現貨買超，終結連八賣，期貨淨空單維持在4萬口附近，下周三台指期仍有可能壓低結算。但也意味這次結算後，更有利外資逢低布局做多，重啟下一波多頭行情。

投資建議

未來幾周焦點之一是即將舉行的輝達GTC，這場科技盛會被視為AI產業風向球，市場關注議題包括先進矽晶片技術、軟體架構、實體AI、AI工廠及光通訊技術等。GTC往往會揭示AI如何擴散到各種商業場景。

此外，AI發展也正在改變記憶體產業需求結構。過去市場普遍認為記憶體需求主要來自AI伺服器運算，但隨AI代理與雲端AI服務興起，將帶來龐大記憶體需求。換句話說，未來AI不只是需要算力，也需要大量儲存與資料管理能力。這種改變，意味記憶體產業可能迎來新一輪技術升級與需求爆發。

市場 地緣政治

相關新聞

台股上演認錯回補大秀 指數連闖兩大整數關卡

台股昨（11）日強勢上演「認錯回補秀」，在外資及自營商由賣轉買，及大型權值電子股領軍下，指數連闖33,000、34,000點兩大整數關卡，更同步點亮「六大紀錄」。終場指數收34,119點、大漲1,342點、漲幅4%，成交金額縮至6,934.3億元。

股王信驊股價站上萬元 37檔入列台股千金俱樂部

台股昨（11）日強勢彈升，多頭簇擁下千金股紛紛走揚，股王信驊終場收歷史天價10,055元，成為台股史上首檔收盤站穩萬元大關的個股，帶動千金股重返37檔，蓄勢挑戰40千金。

AI概念股 買盤押寶

台股昨（11）日強勁反彈，終場指數大漲1,342點，站上所有均線，並創史上第二大漲點紀錄。隨輝達年度盛事GTC大會將於下周開跑，市場目光再度鎖定AI供應鏈，多頭買盤大舉回流，帶動信驊、旺矽等29檔個股率先刷歷史新高價。

證交所：獲利機會 全面開花

臺灣證券交易所近日於「觀點」焦點專欄指出，針對市場傳言「僅有買權值股才能獲利」的說法，證交所透過數據分析反駁，強調在普惠金融政策推動下，透過零股交易、定期定額及ETF等多元工具，自然人投資人已能全面參與市場成長，獲利機會呈現「全面開花」之勢。

成分股涵蓋31類產業…臺灣璞玉指數 產業全景圖

談及台股，市場關注焦點多集中於半導體與電子科技產業。然而，台灣經濟的發展基礎來自更為多元的產業結構。由臺灣指數公司編製的「臺灣璞玉指數」，以全體上市股票為母體，篩選302檔成分股，涵蓋31類產業，呈現台灣產業的多樣面貌。

