就市論勢／先進矽晶片、實體 AI 聚焦

盤勢分析

中東地緣政治衝突使油價維持高檔震盪，短期內能源價格大幅回落可能性不高，市場更可能看到的是高檔震盪格局。全球股市短期仍會受到地緣政治干擾，但只要供應鏈沒有真正中斷，衝擊多半停留在情緒層面，不至於全面改變產業基本面。

回到台股，近期加權指數在震盪中出現一波明顯反彈。從資金結構來看，融資維持率只要不跌破約165%警戒區間，整體籌碼壓力不至於失控，意味這一波調整大致已完成必要去槓桿過程。

更值得注意的是近期成交量縮小，昨（11）日成交僅約6,934億元。量能並未顯著放大，指數卻出現大幅反彈，顯示市場並非散戶情緒性追價，更可能是結構性資金回流。

籌碼面來看，外資昨日現貨買超，終結連八賣，期貨淨空單維持在4萬口附近，下周三台指期仍有可能壓低結算。但也意味這次結算後，更有利外資逢低布局做多，重啟下一波多頭行情。

投資建議

未來幾周焦點之一是即將舉行的輝達GTC，這場科技盛會被視為AI產業風向球，市場關注議題包括先進矽晶片技術、軟體架構、實體AI、AI工廠及光通訊技術等。GTC往往會揭示AI如何擴散到各種商業場景。

此外，AI發展也正在改變記憶體產業需求結構。過去市場普遍認為記憶體需求主要來自AI伺服器運算，但隨AI代理與雲端AI服務興起，將帶來龐大記憶體需求。換句話說，未來AI不只是需要算力，也需要大量儲存與資料管理能力。這種改變，意味記憶體產業可能迎來新一輪技術升級與需求爆發。