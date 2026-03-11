台股多空大混戰！台灣50反1、0050都衝進成交量前十名

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股。記者許正宏／攝影
台股。記者許正宏／攝影

台股11日出現強彈，上漲1,342.32點，收在34,114.19點，為歷史收盤第二大漲點，成交量縮至6,706.68億元，台積電（2330）也衝上1,940元，漲幅4.86%。

觀察成交量前十名中，群創（3481）和10日一樣位居成交量第一名，股價也衝上漲停板30.3元。值得注意的是，元大台灣50（0050）和元大台灣50反1（00632R）也都上榜，顯示台股多空交戰劇烈。

多空交戰激烈 成交量前十名一次看

11日成交量前十名分別為群創、友達（2409）、凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣50反1、華邦電（2344）、力積電（6770）、元大台灣50、元晶（6443）、主動統一台股增長（00981A）、旺宏（2337）。

群創11日仍爆出113萬張大量，股價並漲停至30.3元，站上3字頭，將挑戰2021年高點。群創的人氣也帶動友達成交量放大，擠進排行榜第二名。

不過台灣50反1、0050也入榜，台灣50反1於11日成交量超過18萬張，為近日第三大成交量；0050則呈現量縮，顯示追價意願不高。

外資看空？0050連12賣 台灣50反1買超

觀察外資買賣超，外資買超第一名為群創，大買超過31萬張，也買超友達11.3萬張，續賣0050約1.5萬張，連12賣，台灣50反1則買超708張。

成交值部分，前十名分別為台積電、群創、南亞科（2408）、華邦電、台達電（2308）、群聯（8299）、旺宏、鴻海（2317）、元大台灣50、台光電（2383）。成交值進榜的有大型科技權值股、記憶體跟面板，記憶體仍是市場矚目焦點，不過外資賣超南亞科1.5萬張、華邦電9千多張，也賣超群聯898張，僅旺宏是買超8,614張。

國際局勢是核心變數

法人表示，台股在前一段急跌後，市場出現技術性反彈與空單回補潮，本波反彈仍然建立在外部情勢暫時緩和與技術面跌深修正之上，真正決定行情延續性的核心變數仍然是中東局勢的演變。

目前仍需等待國際局勢給出更明確的答案，在此之前指數很可能維持大區間震盪並伴隨放大的波動幅度。

股王收盤正式站穩萬元！37千金大集合 其中10檔齊亮漲停紅燈

台股11日強彈， 集中市場及櫃買市場同步狂飆， 漲幅都超過4%，大盤指數收在34,114.19點，大漲1,342.32點， 漲幅4.1%，櫃買指數收311.5點，上漲13.97點， 漲幅4.7%；股王信驊（5274）收在10,055元，收盤正式站上萬元，寫收盤新高，領軍「千金軍團」的表現，再現37千金， 其中更有10檔同步亮燈漲停。

反駁買台積電才能賺錢 證交所：獲利機會「全面開花」

臺灣證券交易所近日於「觀點」焦點專欄指出，針對市場傳言「這幾年只要買台積電（2330）的人才真正賺到錢」的說法，證交所透過數據分析反駁，強調在普惠金融政策推動下，透過零股交易、定期定額及ETF等多元工具，自然人投資人已能全面參與市場成長，獲利機會呈現「全面開花」之勢。

外資3月來首度買超371億元 大買群創逾31萬張、台積電也由賣轉買

台股11日狂漲1,342.32點，收在34,114.19點，為歷史收盤第二大漲點，三大法人同步買超，3月以來外資首度轉為買超371.81億元，統計買賣超個股發現，面板股最受青睞，買超群創（3481）31萬2,709張最多，其次是買超友達（2409）11萬3,855張；另外，台積電（2330）也由賣超轉為買超5,027張，終止連九賣。

史上第二大收盤漲點！台股大漲1342點 三大法人轉買517億元

國際能源總署（IEA）已提出史上最大規模的石油儲備釋放方案，加上G7成員國將在今晚10點討論能源情勢，油價漲勢暫歇，台股11日出現強彈，上漲1,342.32點，收在34,114.19點，為歷史收盤第二大漲點，台積電（2330）也衝上1,940元，收復十日線。成交量續縮至6,706.68億元，三大法人買超517.8億元。

最新戰況有利美國 台股大漲4.1％ 改寫史上第二大漲點

台北股市一早就跳空開高走高，終場以34114點收盤，指數大漲1342點，改寫史上第二大漲點，漲幅4.1％，成交量6706億元。台積電大漲90元，以1940元收盤，漲幅高達4.86％。

