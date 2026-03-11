台股日均成交值加倍 2月證交稅263億寫同期新高

財政部今天公布2月全國賦稅收入初步統計，儘管股市交易日數少7天，反映台股交易動能的證交稅實徵淨額仍創同期新高，達新台幣263億元，年增41.2%。財政部官員說明，2月平均每日成交值較去年同期大增1倍，帶動證交稅寫下「連7紅」。

財政部今天公布2月全國賦稅收入初步統計概況。受農曆春節期間工作日數減少等因素影響，2月實徵淨額922億元，較去年同月減少9.7%，不過前2月實徵淨額3566億元，年增10.9%，仍為歷年同期新高。

主要稅目變動部分，財政部統計處副處長劉訓蓉表示，2月以綜所稅減少129億元、貨物稅減少42億元較多，主要是今年農曆春節晚於去年，部分年終獎金的扣繳稅款延後入帳，以及車市觀望氣氛延續，加以新購汽機車及電動車的減徵退稅增加等因素影響。

呈現年增稅目方面，以證券交易稅表現最亮眼，實徵淨額較去年同月增加77億元，為263億元，創歷年同期新高。

劉訓蓉說明，2月初台股受美國貨幣政策轉鷹疑慮升溫影響，加上接近春節假期前獲利了結賣壓，台股呈現高檔震盪整理格局，不過第2週即在人工智慧（AI）動能持續帶動下，加權指數單週勁揚1823點，站上3萬3000點，春節假期後的最後一週也出現明顯漲勢，收盤指數續創高，接連突破至3萬5000點。

劉訓蓉表示，2月台股加權指數大漲3351點，月漲點創歷史新高，增幅達10.5%；上市上櫃股票平均每日成交值為9123億元，續創歷史新高外，也較去年同期大增1倍，並在2月26日達到1兆3493億元，刷新歷年最大量紀錄。

整體而言，劉訓蓉說，儘管2月適逢春節，股市交易日僅12天，但平均每日成交值增幅非常大，帶動證交稅實徵淨額成長，年增幅達41.2%，為連續7個月正成長。

觀察各級政府賦稅收入概況，前2月中央政府賦稅收入實徵淨額2134億元，占分配預算數111.7%，主要是新版財政收支劃分法開始施行，營業稅劃歸中央政府比率大幅調降，不過，因證交稅收大幅成長，互抵後僅較去年同期減少7.2%；地方政府則因中央統籌分配稅款增加，實徵淨額1270億元，年增86.8%。