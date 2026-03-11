反駁買台積電才能賺錢 證交所：獲利機會「全面開花」

臺灣證券交易所近日於「觀點」焦點專欄指出，針對市場傳言「這幾年只要買台積電（2330）的人才真正賺到錢」的說法，證交所透過數據分析反駁，強調在普惠金融政策推動下，透過零股交易、定期定額及ETF等多元工具，自然人投資人已能全面參與市場成長，獲利機會呈現「全面開花」之勢。

數據顯示，2025年零股交易日均成交值達86.71億元，年增逾四成，參與戶數達536萬戶。特別的是，20至30歲年輕族群在零股交易的占比顯著高於整股交易，顯示零股制度成功吸引年輕小資族進入市場。在報酬表現上，前十大零股標的多數繳出正報酬，如奇鋐（3017）、台達電（2308）等標的除權息調整後報酬甚至超過70％，證明投資人能依自身資金條件布局多元產業。

在定期定額方面，2025年總扣款金額突破2,000億元，年增24.9％，扣款人數更成長近三成。參與族群以21至50歲的青壯年為主，且2025年度定期定額標的平均報酬率高達18.7％。證交所指出，透過紀律化的長期投入，不僅能分散進場風險，更讓高達96％的定期定額扣款戶選到正報酬標的，顯示長線投資策略成效斐然。

另一方面，ETF已成為國人資產配置的核心工具，2025年受益人次達1,413.6萬，市場規模衝上4.63兆元。其中，台股原型ETF規模年成長率達40.4％，優於整體市場。值得關注的是，去年為「主動式ETF」發展元年，自5月首檔上市後，短短8個月規模即突破1,200億元，平均報酬率更達29.4％，表現優於被動式ETF的19.9％。

報告進一步分析，台股原型ETF的獲利比例高達九成五。無論是偏好現金流的高股息型、緊貼大盤的市值型，或是具爆發力的科技主題型，多數投資人均能分享市場紅利。前十大受益人次的ETF全數交出正報酬成績單，其中市值型與科技型ETF受惠於產業趨勢，報酬率普遍超過三成。

證交所強調，2025年台股的成長動能來自整體產業鏈與多元標的的共同發展。透過零股、定期定額與ETF，投資人不再侷限於單一權值股，而是能依據風險屬性進行分散布局；台灣資本市場已邁向成熟與多元化，投資行為也從短期交易轉向長期、紀律化的資產累積。未來將持續推動普惠金融，建構更穩健的投資環境，讓全民在台股「價量齊揚」的環境下，共創雙贏。