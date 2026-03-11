外資3月來首度買超371億元 大買群創逾31萬張、台積電也由賣轉買

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。記者曾吉松／攝影
台股11日狂漲1,342.32點，收在34,114.19點，為歷史收盤第二大漲點，三大法人同步買超，3月以來外資首度轉為買超371.81億元，統計買賣超個股發現，面板股最受青睞，買超群創（3481）31萬2,709張最多，其次是買超友達（2409）11萬3,855張；另外，台積電（2330）也由賣超轉為買超5,027張，終止連九賣。

台股早盤以33,128.49點開高後走高，一度衝達34,218.66點，上漲1,446.79點，為史上盤中第三大漲點，終場收在34,114.19點，上漲1,342.32點，漲幅4.1%，為史上收盤第二大漲點。

權王台積電也創紀錄，股價開高走高，早盤以1,885元開出，一度衝達1,950元， 上漲100元，上漲金額為史上盤中第二高，最後一盤爆4,485張買單，以1,940元收盤，上漲90元，市值回到50兆3,090億元。

三大法人同步買超，合計買超517.8億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超371.81億元，投信買超38.25億元，自營商買超（合計）107.74億元，其中自營商（自行買賣）買超42.06億元，自營商（避險）買超65.69億元。

統計外資買超前十名個股發現，買超冠亞軍都是面板股，群創挾著超額配息1元、處分廠房給南茂（8150）外，傳群創成功奪下輝達（NVIDIA）與Google的光通訊關鍵元件Shuffle Box代工大單等題材，股價開高後飆上漲停30.3元鎖死到收盤，成交量爆出112.8萬張，外資單日大買31萬2,709張；另外，台積電也獲外資轉為買超5,027張，終止連九賣。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
