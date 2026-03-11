夜盤帶動多頭回補 法人：台股千點反彈背後仍具不確定性

加權指數11日上漲1,342點，收在34,114點，漲幅4.1%，成交量約6,913億元。盤中最高上漲1,446點至34,218點。籌碼面部分，三大法人買超517.8億元，其中外資現貨買超371.8億元，期貨淨空單增加4,102口至40,958口；投信買超38.2億元，自營商買超107.7億元。

永豐期貨指出，今日台股在前一日美股強勢反彈與台指期夜盤提前走高的帶動下開盤即呈現全面性買盤回流，盤中多頭氣勢延續，指數大幅上漲超過千點，顯示在前一段急跌後市場出現明顯技術性反彈與空單回補潮，其中電子權值與AI相關供應鏈成為推升指數的主要力量，市場情緒從前幾日的恐慌快速轉向短線樂觀，不過若從更大的結構來看，本波反彈仍然建立在外部情勢暫時緩和與技術面跌深修正之上，真正決定行情延續性的核心變數仍然是中東局勢的演變。

永豐期貨表示，從期貨結構與選擇權隱含波動率來看，市場對未來行情的不確定性仍然偏高，代表多空雙方對後續方向仍存在極大分歧，因此可以合理預期接下來的行情節奏將從過去較為平順的趨勢盤，逐漸轉為劇烈震盪的波動盤，單日大漲或大跌都可能頻繁出現，尤其在國際消息面仍高度敏感的情況下，只要中東衝突出現任何升級或降溫訊號，都可能迅速透過能源價格與全球股市情緒傳導至台股，進一步放大指數的日內振幅，因此短線操作上必須意識到市場已經進入高波動周期，漲勢雖然強勁但同時伴隨較高回檔風險，而今日的千點長紅更多反映的是恐慌後的快速修復與資金回補，真正的方向仍需等待國際局勢給出更明確的答案，在此之前指數很可能維持大區間震盪並伴隨放大的波動幅度。