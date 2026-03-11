快訊

台股暴漲千點、油價走弱 台塑化漲勢結束了嗎？

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股11日出現強勁反攻，上漲1,342.32點，收在34,114.19點，為歷史收盤第二大漲點，台積電（2330）也衝上1,940元，收復十日線。不過台塑化（6505）等油電燃氣股持續走弱，台塑化昨日跌停後，11日回測月線，收57.7元，下跌約6%。IEA32個成員國將在11日就釋放石油儲備提案作出決定，布蘭特原油也尚未回落至80美元，加上伊朗仍態度強硬，美伊戰爭仍充滿變數。

美伊戰爭帶動油價暴漲，布蘭特原油5月期貨9日一度暴衝至119.4美元，但在美國總統川普表示戰爭將在本周之後很快結束後，迅速回跌至每桶88美元附近。之後國際能源署（IEA）提出史上最大規模的石油儲備釋放計畫，釋油規模將超過2022年的1.82億桶原油，不過油價並未再大幅下跌，仍持續在88美元附近震盪。

IEA的32個成員國在周二緊急會議上提出石油儲備釋放計畫，預定周三決定是否採納這項提案。若沒有國家提出反對，方案就會通過；但只要有一個國家反對，就可能延後實施。荷莫茲海峽航運受阻，約6%的全球石油無法運出荷莫茲海峽，導致供應中斷，油價大漲，IEA希望能藉此阻止油價繼續飆漲。

不過過去釋放戰略儲油的效果不一。2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，IEA成員國分兩次合計釋出1.82億桶原油，但市場最初反應是油價反而上漲約20%，因交易者認為這顯示危機比預期更嚴重；成功案例則發生在1991年。當時美國總統老布希為因應伊拉克入侵科威特導致的油價飆升，聯合IEA釋出戰略儲油，有效促使油價回落。

究竟油價應該回落至哪個價位才會相對合理安全？在9日油價衝破每桶100美元後，川普便出來表示，對伊朗的戰爭「非常快」就會結束，顯示百元油價是個壓力。油市專家指出，戰爭對能源市場的衝擊若要消退，需要靠石油生產國及航運公司共同參與，但即使產油國迅速恢復正常生產，石油市場仍將震動數月之久。專家預測，油價將在每桶80美元以下盤整。

而受到原料運輸延誤影響，台塑化、台塑兩大公司10日同步證實，已對客戶發出不可抗力（Force Majeure）通知，旗下相關產品將減產、調整產線。

台塑化今一度跌至55.8元，但還未碰到月線即出現低接買盤，終場收57.7元，下跌6.02%，成交量放大至4.8萬張。

