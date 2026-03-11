股王收盤正式站穩萬元！37千金大集合 其中10檔齊亮漲停紅燈

國際能源總署（IEA）已提出史上最大規模的石油儲備釋放方案，加上G7成員國將在今晚10點討論能源情勢，油價漲勢暫歇，台股11日出現強彈，上漲1,342.32點，收在34,114.19點，為歷史收盤第二大漲點，台積電（2330）也衝上1,940元，收復十日線。成交量續縮至6,706.68億元，三大法人買超517.8億元。

2026-03-11 15:03