股王收盤正式站穩萬元！37千金大集合 其中10檔齊亮漲停紅燈
台股11日強彈， 集中市場及櫃買市場同步狂飆， 漲幅都超過4%，大盤指數收在34,114.19點，大漲1,342.32點， 漲幅4.1%，櫃買指數收311.5點，上漲13.97點， 漲幅4.7%；股王信驊（5274）收在10,055元，收盤正式站上萬元，寫收盤新高，領軍「千金軍團」的表現，再現37千金， 其中更有10檔同步亮燈漲停。
台股上市櫃合計105檔漲停收盤，千金股包括世芯-KY（3661）、旺矽（6223）、力旺（3529）、奇鋐（3017）、印能科技（7734）、致茂（2360）、竑騰（7751）、昇達科（3491）、雍智科技（6683）、雙鴻（3324）等同步亮燈漲停收盤；測試介面大廠雍智科技一開盤就跳空衝上漲停1,080元鎖死到收盤，首度晉升千金股行列；雍智2月營收2.24億元創歷史新高，年增46.9%。法人預期，3月營收可望維持2億元以上高檔，首季營收將挑戰單季歷史新高。
股王信驊則是正式在收盤登上「萬金」寶座，早盤以9,585元開出，一度衝達10,250元，終場收在10,055元，上漲625元，漲幅6.63%； 信驊2月營收10.11億元，月增12.3%、年增65.9%，刷新單月歷史紀錄。
法人認為，信驊收購博通旗下BMC事業群後，全球市占率已穩居70%。隨AI伺服器與一般伺服器架構改變，BMC（遠端伺服器管理晶片）的單機用量與平均售價（ASP）同步攀升，加上資安需求帶動ASIC替代FPGA的轉型契機，基本面正處於噴發升溫期。
