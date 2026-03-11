AI、觀光餐旅2月營收旺 塑化、電器電纜「市場低迷」衰退

臺灣證券交易所表示，全體上市公司（不含金融保險業32家及三商投資控股股份有限公司 計33家）共計1,035家，皆已於3月10日前完成2月營收申報作業。上市公司2月營收較2025年同期成長13.94％，今年前二月累計營收較去年同期成長22.45％。

依據前開上市公司公告2月營收顯示，本月份全體上市公司營收總計3兆6,422億元，較2025年同期成長4,456億元（13.94%），營收成長公司共443家，衰退公司共592家。另今年累計至2月全體上市公司營收總計7兆9,489億元，較2025年同期成長1兆4,571億元（22.45%），營收成長公司共573家，衰退公司共462家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司２月份營收成長較大之產業，電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，建材營造業因認列交屋收入，觀光餐旅業受惠農曆春節等連假商機，致本月較2025年同月成長；２月份營收衰退較大之產業，造紙工業、塑膠工業因市場需求低迷農曆新年開工數減少，電器電纜業因市場需求低迷及農曆新年開工數減少，致本月較去年同月營收衰退。

全體上市公司今年累計至２月營收成長較大之產業，建材營造業因認列交屋收入，電子通路業受惠AI伺服器與新世代記憶體需求，電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，運動休閒業因傳統淡季及市場需求低迷，塑膠工業因市場需求低迷及同業競價，油電燃氣業因下游需求不振及春節假期營業天數減少，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st10_ifrs。