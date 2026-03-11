AI、觀光餐旅2月營收旺 塑化、電器電纜「市場低迷」衰退

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所表示，全體上市公司（不含金融保險業32家及三商投資控股股份有限公司 計33家）共計1,035家，皆已於3月10日前完成2月營收申報作業。上市公司2月營收較2025年同期成長13.94％，今年前二月累計營收較去年同期成長22.45％。

依據前開上市公司公告2月營收顯示，本月份全體上市公司營收總計3兆6,422億元，較2025年同期成長4,456億元（13.94%），營收成長公司共443家，衰退公司共592家。另今年累計至2月全體上市公司營收總計7兆9,489億元，較2025年同期成長1兆4,571億元（22.45%），營收成長公司共573家，衰退公司共462家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司２月份營收成長較大之產業，電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，建材營造業因認列交屋收入，觀光餐旅業受惠農曆春節等連假商機，致本月較2025年同月成長；２月份營收衰退較大之產業，造紙工業、塑膠工業因市場需求低迷農曆新年開工數減少，電器電纜業因市場需求低迷及農曆新年開工數減少，致本月較去年同月營收衰退。

全體上市公司今年累計至２月營收成長較大之產業，建材營造業因認列交屋收入，電子通路業受惠AI伺服器與新世代記憶體需求，電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，運動休閒業因傳統淡季及市場需求低迷，塑膠工業因市場需求低迷及同業競價，油電燃氣業因下游需求不振及春節假期營業天數減少，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st10_ifrs

證交所 伺服器 上市公司

股王收盤正式站穩萬元！37千金大集合 其中10檔齊亮漲停紅燈

台股11日強彈， 集中市場及櫃買市場同步狂飆， 漲幅都超過4%，大盤指數收在34,114.19點，大漲1,342.32點， 漲幅4.1%，櫃買指數收311.5點，上漲13.97點， 漲幅4.7%；股王信驊（5274）收在10,055元，收盤正式站上萬元，寫收盤新高，領軍「千金軍團」的表現，再現37千金， 其中更有10檔同步亮燈漲停。

史上第二大收盤漲點！台股大漲1342點 三大法人轉買517億元

國際能源總署（IEA）已提出史上最大規模的石油儲備釋放方案，加上G7成員國將在今晚10點討論能源情勢，油價漲勢暫歇，台股11日出現強彈，上漲1,342.32點，收在34,114.19點，為歷史收盤第二大漲點，台積電（2330）也衝上1,940元，收復十日線。成交量續縮至6,706.68億元，三大法人買超517.8億元。

夜盤帶動多頭回補 法人：台股千點反彈背後仍具不確定性

加權指數11日上漲1,342點，收在34,114點，漲幅4.1%，成交量約6,913億元。盤中最高上漲1,446點至34,218點。籌碼面部分，三大法人買超517.8億元，其中外資現貨買超371.8億元，期貨淨空單增加4,102口至40,958口；投信買超38.2億元，自營商買超107.7億元。

最新戰況有利美國 台股大漲4.1％ 改寫史上第二大漲點

台北股市一早就跳空開高走高，終場以34114點收盤，指數大漲1342點，改寫史上第二大漲點，漲幅4.1％，成交量6706億元。台積電大漲90元，以1940元收盤，漲幅高達4.86％。

台股收盤上漲1342點創紀錄 台積電收高90元

台股11日收盤上漲1,342.32點、漲幅4.1%，終場以34,114.19點作收，成交量6,706.68億元；台積電（2330）收盤價1,940元，上漲90元，漲幅4.86%。

