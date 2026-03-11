史上第二大收盤漲點！台股大漲1342點 三大法人轉買517億元

國際能源總署（IEA）已提出史上最大規模的石油儲備釋放方案，加上G7成員國將在今晚10點討論能源情勢，油價漲勢暫歇，台股11日出現強彈，上漲1,342.32點，收在34,114.19點，為歷史收盤第二大漲點，台積電（2330）也衝上1,940元，收復十日線。成交量續縮至6,706.68億元，三大法人買超517.8億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超371.81億元，投信買超38.25億元，自營商買超（合計）107.74億元，其中自營商（自行買賣）買超42.06億元，自營商（避險）買超65.69億元。

台積電收1,940元，上漲4.86%，一舉收復三線；台達電（2308）收1,400元，上漲逾8%，也站回十日線之上。千金股有十檔收盤衝上漲停板，分別為世芯-KY（3661）、旺矽（6223）、力旺（3529）、奇鋐（3017）、印能科技（7734）、致茂（2360）、竑騰（7751）、昇達科（3491）、雍智科技（6683）、雙鴻（3324），其中旺矽、雍智科技為探針卡族群，奇鋐、雙鴻為散熱股，台積電相關供應鏈有印能科技、竑騰和致茂。

三星內部勞資糾紛升溫，本周發起罷工授權投票，若通過將發起18天的全面罷工，記憶體族群強勢反攻，南亞科（2408）、旺宏（2337）、威剛（3260）、晶豪科（3006）、廣穎（4973）都漲停。華邦電（2344）上漲約8%，力積電上漲逾6%。群創（3481）、友達（2409）為今日人氣王，成交量位居第一和第二名，群創更漲停至30.3元，將挑戰2021年4月高點32.55元，友達收16.65元，漲幅約6%。

油電燃氣族群續弱，台塑化（6505）收57.7元，跌幅6%，回測月線。