璞玉指數：優質非熱門股為核心的新組合

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣璞玉指數、中小型300指數與加權指數近十年跌幅比較。(資料來源：臺灣證券交易所、臺灣指數公司，統計2016/3/7~2026/3/6，臺灣指數公司整理)
臺灣指數公司新編臺灣璞玉指數，運用市場交易量、值資料及EPS、股利配發等指標，篩選具投資價值潛力的成分股。依據近期資料計算，臺灣璞玉指數本益比、股價淨值比及股東權益報酬率等指標表現均優於中小型300指數，反映其基本面與獲利品質穩健的特質，與外界認為一般中小型股波動較大、缺乏穩定性的既有印象不同。另由近十年歷史跌幅觀察，臺灣璞玉指數在多次市場震盪環境下，均展現強韌的抗跌能力，如順利發行商品，可望填補中小型台股ETF缺口，完整被動投資的多元選項。

依據2026年2月資料計算，臺灣璞玉指數本益比及股價淨值比分別為15.76倍及1.72倍，低於加權指數（27.51倍、3.5倍)及中小型300指數（23.65倍、1.84倍)，顯示其投資價值具潛在成長空間；此外，臺灣璞玉指數的股東權益報酬率10.91%亦明顯高於中小型300指數的7.77%，反映其成分股維持合理股價區間的同時，仍具備穩健的獲利品質。

觀察近十年的歷史跌幅表現，臺灣璞玉指數在多次市場震盪環境下均展現強韌的抗跌能力。臺灣指數公司依事件角度剖析，2020年新冠疫情期間，臺灣璞玉指數最大跌幅為30.32%，優於中小型300指數下跌32.60%；2022年至2023年美國聯準會通膨與升息期間，臺灣璞玉指數最大跌幅-14.28%及收復天數83天，優於加權指數(-28.47%、171天）及中小型300指數(-21.58%、105天）；2025年4月起美國政府加徵關稅，臺灣璞玉指數最大跌幅為24.52%，表現皆優於加權指數的27.72%及中小型300指數的32.45%，顯示「臺灣璞玉指數」即使在系統性風險下，仍能展現優異的抗跌能力，為發展中小型台股ETF的好選項。

臺灣璞玉指數、中小型300指數與加權指數近十年最大跌幅比較。(資料來源：臺灣證券交易所、臺灣指數公司，統計2016/3/7至2026/3/6，臺灣指數公司整理)
臺灣璞玉指數、中小型300指數與加權指數財務資訊比較。(資料來源：臺灣證券交易所、臺灣指數公司)
