最新戰況有利美國 台股大漲4.1％ 改寫史上第二大漲點

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
台股今天強勢大漲4.1％。圖／本報資料照片
台北股市一早就跳空開高走高，終場以34114點收盤，指數大漲1342點，改寫史上第二大漲點，漲幅4.1％，成交量6706億元。台積電大漲90元，以1940元收盤，漲幅高達4.86％。

台股史上最大漲點出現在2025年4月10日，川普宣布對等關稅暫緩實施後的暴力反彈大漲1608點，3月11日以1342點的漲點，躋身第二大，11日盤中一度大漲1446點，盤中漲點排第三。

台新投顧副總黃文清表示，近期股市深受中東戰事消息影響，美國總統川普說法轉變，從先從拉長戰線，到最新提及戰爭可能快要結束，緩解市場恐慌，尤其美軍宣稱摧毀16艘伊朗布雷船，被視為美國維護荷莫茲海峽輸通道的決心，市場回應肯定。

黃文清指出，當前股市走勢都是受到消息面的影響，技術分析在此幾乎失效，但可確定的是，基本面至今為止仍然良好，市場對於戰爭衝突最恐慌的時刻似乎已經過去，普遍認為此次戰爭不致於擴大到失控的程度，或是持續時間太久，資金因此有進場意願。

