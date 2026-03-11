最新戰況有利美國 台股大漲4.1％ 改寫史上第二大漲點

台股今天大漲逾1200點，大盤指數盤中最高來到34108點，台新投顧分析，指數反彈力道強，已成功站上月線關鍵位置，但也特別的提醒，目前反彈伴隨成交量縮小，需警惕動能是否能持續，下一個技術觀察重點必須觀察是否有十日線反壓，指數是否能有效站穩十日線。

2026-03-11 11:44