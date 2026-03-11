台股收盤上漲1342點創紀錄 台積電收高90元

台股11日收盤上漲1,342.32點、漲幅4.1%，終場以34,114.19點作收，成交量6,706.68億元；台積電（2330）收盤價1,940元，上漲90元，漲幅4.86%。

今日成交金額大且走高為：群創（3481）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、台達電（2308）、群聯（8299）、旺宏（2337）、威剛（3260）及鴻海（2317）；成交金額大且疲軟者則為：健策（3653）、順達（3211）、晶彩科（3535）、健鼎（3044）及台化（1326）。

群益投顧表示，雖然大盤仍呈短期均線蓋頭相的對偏空態勢，且美伊戰事持續存變數，但市場醞釀GTC大會釋出AI前景期待續相對增溫。短期盤勢估計為月線或季線上下來回震盪（偏多）格局。

野村投信表示，台股波動主因仍屬戰事干擾，並非經濟需求轉弱，一旦局勢和緩，油價及市場情緒皆有望快速回穩。野村鴻運基金經理人戎宜蘋分析表示，AI 趨勢不變，企業訂單能見度仍高；2月因工作天數少使營收平淡，但預期3月起將重返成長。先前 AI 類股漲多、籌碼凌亂，本波修正反而有效去槓桿，使籌碼更健康。

政策面上，戎宜蘋分析，川普面臨期中選舉，減稅效應已開始發酵，2026下半年仍可能推出刺激政策，支撐企業投資。AI 族群估值經整理後回到具吸引力區間，市場焦點重返長線成長主軸，包括電源升級、水冷散熱與高速光通訊等需求強勁領域。戎宜蘋建議，短線建議保留現金、避免槓桿，等待戰事恐慌消化；中長線則可望回到基本面，台股動能強、AI 供應鏈體質佳，適合逢低分批布局，掌握後續行情回穩後的反彈契機。

凱基投顧估算，台股2026年整體企業盈餘年增率已由原先預估的20%大幅上修至30%以上，顯示產業景氣的實際動能明顯優於先前預期，主要來自AI相關需求的爆發式成長。因此投資方面，在AI與低軌衛星軍備競賽持續加速的大背景下，相關供應鏈仍是布局的核心主軸，首選受惠輝達下一代 AI 加速器Vera Rubin規格升級的散熱、電源供應器、光通訊、銅箔基板、連接器及交換器族群；次選為供需吃緊的ABF基板與PCB。