台股收盤上漲1342點創紀錄 台積電收高90元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。資料照片
台股示意圖。資料照片

台股11日收盤上漲1,342.32點、漲幅4.1%，終場以34,114.19點作收，成交量6,706.68億元；台積電（2330）收盤價1,940元，上漲90元，漲幅4.86%。

今日成交金額大且走高為：群創（3481）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、台達電（2308）、群聯（8299）、旺宏（2337）、威剛（3260）及鴻海（2317）；成交金額大且疲軟者則為：健策（3653）、順達（3211）、晶彩科（3535）、健鼎（3044）及台化（1326）。

群益投顧表示，雖然大盤仍呈短期均線蓋頭相的對偏空態勢，且美伊戰事持續存變數，但市場醞釀GTC大會釋出AI前景期待續相對增溫。短期盤勢估計為月線或季線上下來回震盪（偏多）格局。

野村投信表示，台股波動主因仍屬戰事干擾，並非經濟需求轉弱，一旦局勢和緩，油價及市場情緒皆有望快速回穩。野村鴻運基金經理人戎宜蘋分析表示，AI 趨勢不變，企業訂單能見度仍高；2月因工作天數少使營收平淡，但預期3月起將重返成長。先前 AI 類股漲多、籌碼凌亂，本波修正反而有效去槓桿，使籌碼更健康。

政策面上，戎宜蘋分析，川普面臨期中選舉，減稅效應已開始發酵，2026下半年仍可能推出刺激政策，支撐企業投資。AI 族群估值經整理後回到具吸引力區間，市場焦點重返長線成長主軸，包括電源升級、水冷散熱與高速光通訊等需求強勁領域。戎宜蘋建議，短線建議保留現金、避免槓桿，等待戰事恐慌消化；中長線則可望回到基本面，台股動能強、AI 供應鏈體質佳，適合逢低分批布局，掌握後續行情回穩後的反彈契機。

凱基投顧估算，台股2026年整體企業盈餘年增率已由原先預估的20%大幅上修至30%以上，顯示產業景氣的實際動能明顯優於先前預期，主要來自AI相關需求的爆發式成長。因此投資方面，在AI與低軌衛星軍備競賽持續加速的大背景下，相關供應鏈仍是布局的核心主軸，首選受惠輝達下一代 AI 加速器Vera Rubin規格升級的散熱、電源供應器、光通訊、銅箔基板、連接器及交換器族群；次選為供需吃緊的ABF基板與PCB。

南亞科 短期均線 電源供應器

相關新聞

最新戰況有利美國 台股大漲4.1％ 改寫史上第二大漲點

台北股市一早就跳空開高走高，終場以34114點收盤，指數大漲1342點，改寫史上第二大漲點，漲幅4.1％，成交量6706億元。台積電大漲90元，以1940元收盤，漲幅高達4.86％。

台股收盤上漲1342點創紀錄 台積電收高90元

台股11日收盤上漲1,342.32點、漲幅4.1%，終場以34,114.19點作收，成交量6,706.68億元；台積電（2330）收盤價1,940元，上漲90元，漲幅4.86%。

台股強勢反彈1200點 台新投顧提醒此為下一觀察重點

台股今天大漲逾1200點，大盤指數盤中最高來到34108點，台新投顧分析，指數反彈力道強，已成功站上月線關鍵位置，但也特別的提醒，目前反彈伴隨成交量縮小，需警惕動能是否能持續，下一個技術觀察重點必須觀察是否有十日線反壓，指數是否能有效站穩十日線。

不畏中東戰況 台股盤中大漲逾1000點

日本、韓國、台灣股市齊步大漲，台股今天開盤一舉站回3萬3千點且指數持續走高，上午10時許，已大漲1000點，漲幅來到3.23％。台積電也順利收復1千9整數關卡，成交價來到1915元，大漲65元，漲幅3.51％。同時間日股大漲2.15％、韓國股市大漲3.28％。

美期指翻紅！台積電開高衝1,900元 記憶體助攻、台股飆800點重返月線

美股昨夜跌多漲少，但11日美股期指翻宏，台股開盤續漲356.62點，指數來到33,128.49點，台積電（2330）開高35元、報1,885元，並快速攻上1,900元，大盤漲點也同步放大至逾800點，彈回月線之上，重返33,600關。

台股午盤勇闖「兩大」關卡！台積電噴百元助攻、37千金全數發威

台股午盤開始上攻，台積電（2330）同步帶頭衝，截至中午12點30分，台股最高達34,218點、一度大漲1,446點，直闖33,000、34,000點兩大關卡；台積電最高達1,950元、大漲100元；千金股一片歡騰，重返37檔重量級大咖，包括昇達科（3491）、致茂（2360）、雙鴻（3324）等紛紛漲停。

