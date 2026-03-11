台股午盤勇闖「兩大」關卡！台積電噴百元助攻、37千金全數發威

台股午盤開始上攻，台積電（2330）同步帶頭衝，截至中午12點30分，台股最高達34,218點、一度大漲1,446點，直闖33,000、34,000點兩大關卡；台積電最高達1,950元、大漲100元；千金股一片歡騰，重返37檔重量級大咖，包括昇達科（3491）、致茂（2360）、雙鴻（3324）等紛紛漲停。

值得注意的是，37檔千金股盤中集體勁揚，無一走跌；信驊（5274）重返萬元股，昇達科、致茂、雙鴻、旺矽（6223）、奇鋐（3017）、雍智科技（6683）、印能科技、竑騰等紛紛強攻漲停板；觀察盤面強勢族群，AI、記憶體、伺服器、矽光子、面板、IC設計、矽晶圓等科技族群皆走揚。其中記憶體族群的晶豪科（3006）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、廣穎（4973）、宇瞻（8271）等皆強攻亮燈漲停板。

綜合安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中、安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷表示，儘管短期心理衝擊難免，中長期仍以基本面為依歸。台股整體基本面架構偏多，短線雜音反而提供主動布局機會，持續看好台股企業中長期成長趨勢和行情機會，或可運用突發事件引發的劇烈波動，分批進場布局中長期機會。

此外，根據安聯台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估將成長33.55%，動能強於去年，而金融、傳產將分別成長14%、25%。電子、金融、傳產均為獲利正成長，股市結構更健康。

值得注意的是，在對於利率政策步調上，油價與天然氣價格上漲推高美國公債收益率，且加深市場對於通膨壓力的擔憂，進而削弱市場對聯準會降息的預期。在全球資金板塊上，股債波動升級，新興貨幣走弱資金棄股轉債，全球主要債市也呈現淨流入加速跡象。

展望後市，預期市場將出現短暫風險趨避反應，波動度可能高於委內瑞拉事件，但隨後迅速修復。若油價下降10%，將使通膨率下降0.2–0.3個百分點，提升英國降息機率，歐元區亦略受支持；其他主要央行影響有限。