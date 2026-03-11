投顧老董還是看多台股 理由有好多…

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股本周3個交易日先大跌再強彈，11日由台積電（2330）領軍強彈，盤中指數大漲逾1,400點，收復34,000點關卡，面對不是大跌就是大漲的激烈震盪走勢，投顧老董強調，還是看多，主要有五大面向、8個看好的理由。

台股由高點35,579點下滑以來，高低點相差達4,049.98點；本周3個交易日中，周一重挫1,489.12點，周二反彈661.45點，11日更是在權王台積電領軍下強攻，收復5日線及月線，且衝上34,000點關卡，一度衝達34,218.66點，上漲1,446.79點，為史上盤中第三大漲點。

面對動輒千點以上的漲點或是跌點，統一投顧董事長黎方國強調，台股還是看多，可以從五大面向8個理由來解析；他重申看多台股的第一個面向是上市櫃公司及台積電2月的營收表現，整體來看，上市櫃公司2月營收3.93兆元，刷新歷年同期最高紀錄， 台積電2月營收也是同期最佳。

黎方國說，以去年的農曆春節假期約在1月底結束，並未影響2月的工作天數，今年的農曆年則落在2月，受假期影響，2月工作天數僅15天，但上市櫃公司2月營收仍是歷年來最強。

黎方國指出，第二個看好的面向則是AI重啟關注，其中包括，輝達GTC大會將發表全新架構的運算核心GPU；甲骨文的財報及財測遠優於市場預期；OpenClaw龍蝦的全球應用火爆，全球的狂熱下AI重啟關注。

黎方國認為，第三個面向是從3月底的的財報及配股將出爐，所引動的殖利率題材，他表示，去年上市櫃公司獲利達4.4兆元，若以其中的70%來配發股利，將有3兆元的現金股利；另外一個題材則是因5~6月的股東會將密集召開，3月起融券開始回補，現階段的空頭力弱、多頭力強。

籌碼面則是第四大面向，黎方國指出，台股這波的高低點差距達4,000點， 融資減少200億元，投信及公股都積極買超；第五個面向則是地緣風險的衝突未擴大，油價也回跌至90美元以下，通膨疑慮暫時消退。

甲骨文 現金股利 營收

台股強勢反彈1200點 台新投顧提醒此為下一觀察重點

台股今天大漲逾1200點，大盤指數盤中最高來到34108點，台新投顧分析，指數反彈力道強，已成功站上月線關鍵位置，但也特別的提醒，目前反彈伴隨成交量縮小，需警惕動能是否能持續，下一個技術觀察重點必須觀察是否有十日線反壓，指數是否能有效站穩十日線。

不畏中東戰況 台股盤中大漲逾1000點

日本、韓國、台灣股市齊步大漲，台股今天開盤一舉站回3萬3千點且指數持續走高，上午10時許，已大漲1000點，漲幅來到3.23％。台積電也順利收復1千9整數關卡，成交價來到1915元，大漲65元，漲幅3.51％。同時間日股大漲2.15％、韓國股市大漲3.28％。

美期指翻紅！台積電開高衝1,900元 記憶體助攻、台股飆800點重返月線

美股昨夜跌多漲少，但11日美股期指翻宏，台股開盤續漲356.62點，指數來到33,128.49點，台積電（2330）開高35元、報1,885元，並快速攻上1,900元，大盤漲點也同步放大至逾800點，彈回月線之上，重返33,600關。

台股午盤勇闖「兩大」關卡！台積電噴百元助攻、37千金全數發威

台股午盤開始上攻，台積電（2330）同步帶頭衝，截至中午12點30分，台股最高達34,218點、一度大漲1,446點，直闖33,000、34,000點兩大關卡；台積電最高達1,950元、大漲100元；千金股一片歡騰，重返37檔重量級大咖，包括昇達科（3491）、致茂（2360）、雙鴻（3324）等紛紛漲停。

台積電領軍台股狂飆逾千點 特化股也大漲「這檔」再創新高

台股11日出現強勁反攻，在台積電（2330）帶領下，盤中一度大漲至34,218.66點，上漲1,446.79點，大漲約4%，台積電也衝上1,950元，收復十日線。特化族群受激勵，相關供應鏈及PCB供應鏈都大漲，銅箔基板（CCL）關鍵材料供應商雙鍵漲勢最強，衝上漲停149元，創下歷史新高；三福化（4755）、長興（1717）、永光（1711）、中華化（1727）等盤中都大漲逾8%。

