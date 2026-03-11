投顧老董還是看多台股 理由有好多…

台股本周3個交易日先大跌再強彈，11日由台積電（2330）領軍強彈，盤中指數大漲逾1,400點，收復34,000點關卡，面對不是大跌就是大漲的激烈震盪走勢，投顧老董強調，還是看多，主要有五大面向、8個看好的理由。

台股由高點35,579點下滑以來，高低點相差達4,049.98點；本周3個交易日中，周一重挫1,489.12點，周二反彈661.45點，11日更是在權王台積電領軍下強攻，收復5日線及月線，且衝上34,000點關卡，一度衝達34,218.66點，上漲1,446.79點，為史上盤中第三大漲點。

面對動輒千點以上的漲點或是跌點，統一投顧董事長黎方國強調，台股還是看多，可以從五大面向8個理由來解析；他重申看多台股的第一個面向是上市櫃公司及台積電2月的營收表現，整體來看，上市櫃公司2月營收3.93兆元，刷新歷年同期最高紀錄， 台積電2月營收也是同期最佳。

黎方國說，以去年的農曆春節假期約在1月底結束，並未影響2月的工作天數，今年的農曆年則落在2月，受假期影響，2月工作天數僅15天，但上市櫃公司2月營收仍是歷年來最強。

黎方國指出，第二個看好的面向則是AI重啟關注，其中包括，輝達GTC大會將發表全新架構的運算核心GPU；甲骨文的財報及財測遠優於市場預期；OpenClaw龍蝦的全球應用火爆，全球的狂熱下AI重啟關注。

黎方國認為，第三個面向是從3月底的的財報及配股將出爐，所引動的殖利率題材，他表示，去年上市櫃公司獲利達4.4兆元，若以其中的70%來配發股利，將有3兆元的現金股利；另外一個題材則是因5~6月的股東會將密集召開，3月起融券開始回補，現階段的空頭力弱、多頭力強。

籌碼面則是第四大面向，黎方國指出，台股這波的高低點差距達4,000點， 融資減少200億元，投信及公股都積極買超；第五個面向則是地緣風險的衝突未擴大，油價也回跌至90美元以下，通膨疑慮暫時消退。