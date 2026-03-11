台積電領軍台股狂飆逾千點 特化股也大漲「這檔」再創新高

台股11日出現強勁反攻，在台積電（2330）帶領下，盤中一度大漲至34,218.66點，上漲1,446.79點，大漲約4%，台積電也衝上1,950元，收復十日線。特化族群受激勵，相關供應鏈及PCB供應鏈都大漲，銅箔基板（CCL）關鍵材料供應商雙鍵漲勢最強，衝上漲停149元，創下歷史新高；三福化（4755）、長興（1717）、永光（1711）、中華化（1727）等盤中都大漲逾8%。

台積電的反攻激勵台股漲勢，台股收復34,000點大關，台積電也大漲至1,950元，盤中漲幅逾5%。特化族群也一同大漲，雙鍵（4764）、晶呈科技（4768）漲停鎖死，三福化、長興、永光、中華化、上品（4770）等盤中大漲逾8%，台特化（4772）大漲逾7%。

雙鍵成功轉型銅箔基板（CCL）關鍵材料供應商，先前表示生產的5G／6G電子化學材料在2025年的營收占比已超過10%，對2026年需求樂觀，今年產能將倍增。雙鍵2月營收2.33億元，月減8.7%，年增率達25.6%，累計前2月營收4.88億元，年增11.6%。

三福化日前在法說會中指出，旗下精密化學品、新興化學品、基礎化學品三大業務今年均看成長。法人表示，三福化近日與客戶協商，成功調漲旗下化學品價格，預計貢獻首季營收。此外，TMAH顯影劑回收業務，IC客戶認證順利，本季將向一家晶圓代工大客戶放量。法人也指出，第1季起預估將有二至四項新產品逐步貢獻營收。

長興真空壓膜設備受惠IC載板需求暢旺，訂單能見度已看到2026年底，今年度精密設備營收逐季攀升可期。另外長興推出的晶圓級液態封裝材料，今年進度也受關注，法人估，第2至第3季有望開始放量，對今、明年營收貢獻將逐步成長。

永光2月營收4.84億元，月減33.2%，年減25%，前兩月累計營收12.08億元，年減6.17%。永光表示，2月營收年減幅度較大，主因為今年農曆春節落在2月，導致2月工作天數減少之跨期差異所致。不過電子化學品2月營收1.54億元，仍保持年增16%，醫藥化學品839萬元，減幅最大，年減60%。

永光感光型聚醯亞胺（PSPI）今年驗證、量產進度受矚目。PSPI為先進封裝關鍵材料之一，去年日本大廠傳出供不應求，國內晶圓業者開始尋找本土供應商，永光的EverPI P07正型聚醯亞胺產品因此獲得與客戶洽談、送樣及評估的機會，目前正處於驗證階段。