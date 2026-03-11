快訊

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」陷淘汰危機

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電領軍台股狂飆逾千點 特化股也大漲「這檔」再創新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股11日出現強勁反攻，在台積電（2330）帶領下，盤中一度大漲至34,218.66點，上漲1,446.79點，大漲約4%，台積電也衝上1,950元，收復十日線。特化族群受激勵，相關供應鏈及PCB供應鏈都大漲，銅箔基板（CCL）關鍵材料供應商雙鍵漲勢最強，衝上漲停149元，創下歷史新高；三福化（4755）、長興（1717）、永光（1711）、中華化（1727）等盤中都大漲逾8%。

台積電的反攻激勵台股漲勢，台股收復34,000點大關，台積電也大漲至1,950元，盤中漲幅逾5%。特化族群也一同大漲，雙鍵（4764）、晶呈科技（4768）漲停鎖死，三福化、長興、永光、中華化、上品（4770）等盤中大漲逾8%，台特化（4772）大漲逾7%。

雙鍵成功轉型銅箔基板（CCL）關鍵材料供應商，先前表示生產的5G／6G電子化學材料在2025年的營收占比已超過10%，對2026年需求樂觀，今年產能將倍增。雙鍵2月營收2.33億元，月減8.7%，年增率達25.6%，累計前2月營收4.88億元，年增11.6%。

三福化日前在法說會中指出，旗下精密化學品、新興化學品、基礎化學品三大業務今年均看成長。法人表示，三福化近日與客戶協商，成功調漲旗下化學品價格，預計貢獻首季營收。此外，TMAH顯影劑回收業務，IC客戶認證順利，本季將向一家晶圓代工大客戶放量。法人也指出，第1季起預估將有二至四項新產品逐步貢獻營收。

長興真空壓膜設備受惠IC載板需求暢旺，訂單能見度已看到2026年底，今年度精密設備營收逐季攀升可期。另外長興推出的晶圓級液態封裝材料，今年進度也受關注，法人估，第2至第3季有望開始放量，對今、明年營收貢獻將逐步成長。

永光2月營收4.84億元，月減33.2%，年減25%，前兩月累計營收12.08億元，年減6.17%。永光表示，2月營收年減幅度較大，主因為今年農曆春節落在2月，導致2月工作天數減少之跨期差異所致。不過電子化學品2月營收1.54億元，仍保持年增16%，醫藥化學品839萬元，減幅最大，年減60%。

永光感光型聚醯亞胺（PSPI）今年驗證、量產進度受矚目。PSPI為先進封裝關鍵材料之一，去年日本大廠傳出供不應求，國內晶圓業者開始尋找本土供應商，永光的EverPI P07正型聚醯亞胺產品因此獲得與客戶洽談、送樣及評估的機會，目前正處於驗證階段。

晶圓代工 晶呈科技 銅箔基板

延伸閱讀

台積電衝達1,940元 領軍台股大漲逾千點衝關34,000點

信驊衝10,150元！雍智科技晉升37千金集合 助攻大盤重返34,000關

台積電2月營收月減20.8%本月回神 法人：Q1財測有望超標

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

相關新聞

台股強勢反彈1200點 台新投顧提醒此為下一觀察重點

台股今天大漲逾1200點，大盤指數盤中最高來到34108點，台新投顧分析，指數反彈力道強，已成功站上月線關鍵位置，但也特別的提醒，目前反彈伴隨成交量縮小，需警惕動能是否能持續，下一個技術觀察重點必須觀察是否有十日線反壓，指數是否能有效站穩十日線。

不畏中東戰況 台股盤中大漲逾1000點

日本、韓國、台灣股市齊步大漲，台股今天開盤一舉站回3萬3千點且指數持續走高，上午10時許，已大漲1000點，漲幅來到3.23％。台積電也順利收復1千9整數關卡，成交價來到1915元，大漲65元，漲幅3.51％。同時間日股大漲2.15％、韓國股市大漲3.28％。

美期指翻紅！台積電開高衝1,900元 記憶體助攻、台股飆800點重返月線

美股昨夜跌多漲少，但11日美股期指翻宏，台股開盤續漲356.62點，指數來到33,128.49點，台積電（2330）開高35元、報1,885元，並快速攻上1,900元，大盤漲點也同步放大至逾800點，彈回月線之上，重返33,600關。

台股午盤勇闖「兩大」關卡！台積電噴百元助攻、37千金全數發威

台股午盤開始上攻，台積電（2330）同步帶頭衝，截至中午12點30分，台股最高達34,218點、一度大漲1,446點，直闖33,000、34,000點兩大關卡；台積電最高達1,950元、大漲100元；千金股一片歡騰，重返37檔重量級大咖，包括昇達科（3491）、致茂（2360）、雙鴻（3324）等紛紛漲停。

投顧老董還是看多台股 理由有好多…

台股本周3個交易日先大跌再強彈，11日由台積電（2330）領軍強彈，盤中指數大漲逾1,400點，收復34,000點關卡，面對不是大跌就是大漲的激烈震盪走勢，投顧老董強調，還是看多，主要有五大面向、8個看好的理由。

台積電領軍台股狂飆逾千點 特化股也大漲「這檔」再創新高

台股11日出現強勁反攻，在台積電（2330）帶領下，盤中一度大漲至34,218.66點，上漲1,446.79點，大漲約4%，台積電也衝上1,950元，收復十日線。特化族群受激勵，相關供應鏈及PCB供應鏈都大漲，銅箔基板（CCL）關鍵材料供應商雙鍵漲勢最強，衝上漲停149元，創下歷史新高；三福化（4755）、長興（1717）、永光（1711）、中華化（1727）等盤中都大漲逾8%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。