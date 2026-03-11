台股盤中漲逾1300點重回34000點 突破所有均線反壓

快訊

中央社／ 台北11日電

台股今天開高走高，盤中大漲逾1300點，指數站回34000點大關並重返所有均線之上，最高來到34108點。權王台積電盤中上漲90元至1940元；權值股、記憶體、矽光子CPO族群盤中走強，推升台股強勢反彈。

截至11時20分，大盤指數為34099點，上漲1327點，漲幅為4.04%，成交值約新台幣4617億元。觀察權值股盤中表現，鴻海上漲9.5元，為219元；聯發科）上漲70元，為1775元；台達電一度上攻漲停1415元。

電子類股盤中指數上漲4.7%、金融類股指數上漲約1%，代表中小型股票的櫃買指數上漲約4.6%。

台股今天盤中強勢上攻，記憶體族群表現亮眼，晶豪科、南亞科、旺宏盤中分別攻上漲停159.5元、254元、99.7元。威剛與宇瞻漲幅逾9%。

另外，矽光子CPO（共同封裝光學）概念股今天盤中也表現強勢，包括波若威、華星光、訊芯-KY分別以770元、383.5元、189.5元攻上漲停。

資深分析師簡伯儀表示，台股今天盤中一度上漲1300點，加上昨天的漲點，已收復先前下跌1400點，指數重新站回月線之上，顯示在前一波修正過程中，市場已逐步醞釀反彈動能。

他指出，近期國際股市雖受中東戰事影響，但衝突未進一步擴散，市場情緒回穩，加上油價回落，也使投資人對通膨壓力的擔憂降溫，成為股市反彈支撐因素。

他說，從技術面來看，今天指數已扭轉先前跌破5日均線的弱勢格局，若後續均線未再被跌破，市場仍有機會延續反彈走勢，可留意電子族群主流股，尤其隨著輝達（NVIDIA）GTC大會題材發酵，以及甲骨文（Oracle）盤後股價大漲帶動相關概念股，可作為布局觀察重點。

不畏中東戰況 台股盤中大漲逾1000點

日本、韓國、台灣股市齊步大漲，台股今天開盤一舉站回3萬3千點且指數持續走高，上午10時許，已大漲1000點，漲幅來到3.23％。台積電也順利收復1千9整數關卡，成交價來到1915元，大漲65元，漲幅3.51％。同時間日股大漲2.15％、韓國股市大漲3.28％。

美期指翻紅！台積電開高衝1,900元 記憶體助攻、台股飆800點重返月線

美股昨夜跌多漲少，但11日美股期指翻宏，台股開盤續漲356.62點，指數來到33,128.49點，台積電（2330）開高35元、報1,885元，並快速攻上1,900元，大盤漲點也同步放大至逾800點，彈回月線之上，重返33,600關。

台股強勢反彈1200點 台新投顧提醒此為下一觀察重點

台股今天大漲逾1200點，大盤指數盤中最高來到34108點，台新投顧分析，指數反彈力道強，已成功站上月線關鍵位置，但也特別的提醒，目前反彈伴隨成交量縮小，需警惕動能是否能持續，下一個技術觀察重點必須觀察是否有十日線反壓，指數是否能有效站穩十日線。

科技巨頭搶電潮！00896成分股東元、大同率先吃大利多 年化配息13%搶攻能源轉型

隨著AI算力需求暴增，能源轉型與基礎建設升級已成為全球迫在眉睫的課題，更為綠能與電動車產業帶來全新的結構性機會。 台灣首檔聚焦綠能與電動車雙主題的中信綠能及電動車ETF（00896）日前公告配息，每單位擬配發0.7元，較上次調升0.1元。若以今日盤中價格估算，年化配息率上看13%。 00896經理人張苡琤表示，AI蓬勃發展不僅是軟體應用，更已轉化為對硬體能源基礎建設的實質龐大需求。因應全球AI資料中心建設與能源轉型需求加速，重電與電力設備產業已成為綠能生態鏈中最重要的基石，更預期是2026年最具爆發力的領域。 張苡琤指出，根據最新產業分析，全球大型重電廠商如Eaton與現代電氣的財報均顯示，資料中心建設持續強勁，帶動配電與電力轉換設備訂單能見度同步飆升。 美國政策面更成為推動產業成長的最大催化劑，FERC通過的CX26-1-000議案，將大幅加速電網升級與變電站改造的審查，預期將使大型變壓器、高壓配電系統等設備進入新一波長線成長週期。

台積電衝達1,940元 領軍台股大漲逾千點衝關34,000點

台積電（2330）2月合併營收雖月減20.83%，降至3,176.57億元，但年增22.17%，仍是歷年最強2月，11日股價開高走高， 盤中衝達1,940元，大漲90元，漲幅4.86%， 影響大盤指數約758點；台股大盤指數也往上強彈，再站上34,000點之上，一度衝達34,108點，上漲1,336.13點。

市場衝擊後的報酬甜 多重資產投資組合表現多有雙位數

美伊地緣政治風險，恐慌指數（VIX）快速攀升，此時多重資產基金展現不同資產輪動優勢。據彭博統計，市場衝擊發生時以多重資產投資進場，持有一年、三年皆雙位數正報酬。台中銀投信海外研究團隊指出，後續國際局勢若出現緩和訊號，多元資產配置更能機動調整股、債、可轉債及ETF等，掌握市場回補行情。

