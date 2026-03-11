台股盤中漲逾1300點重回34000點 突破所有均線反壓

台股今天開高走高，盤中大漲逾1300點，指數站回34000點大關並重返所有均線之上，最高來到34108點。權王台積電盤中上漲90元至1940元；權值股、記憶體、矽光子CPO族群盤中走強，推升台股強勢反彈。

截至11時20分，大盤指數為34099點，上漲1327點，漲幅為4.04%，成交值約新台幣4617億元。觀察權值股盤中表現，鴻海上漲9.5元，為219元；聯發科）上漲70元，為1775元；台達電一度上攻漲停1415元。

電子類股盤中指數上漲4.7%、金融類股指數上漲約1%，代表中小型股票的櫃買指數上漲約4.6%。

台股今天盤中強勢上攻，記憶體族群表現亮眼，晶豪科、南亞科、旺宏盤中分別攻上漲停159.5元、254元、99.7元。威剛與宇瞻漲幅逾9%。

另外，矽光子CPO（共同封裝光學）概念股今天盤中也表現強勢，包括波若威、華星光、訊芯-KY分別以770元、383.5元、189.5元攻上漲停。

資深分析師簡伯儀表示，台股今天盤中一度上漲1300點，加上昨天的漲點，已收復先前下跌1400點，指數重新站回月線之上，顯示在前一波修正過程中，市場已逐步醞釀反彈動能。

他指出，近期國際股市雖受中東戰事影響，但衝突未進一步擴散，市場情緒回穩，加上油價回落，也使投資人對通膨壓力的擔憂降溫，成為股市反彈支撐因素。

他說，從技術面來看，今天指數已扭轉先前跌破5日均線的弱勢格局，若後續均線未再被跌破，市場仍有機會延續反彈走勢，可留意電子族群主流股，尤其隨著輝達（NVIDIA）GTC大會題材發酵，以及甲骨文（Oracle）盤後股價大漲帶動相關概念股，可作為布局觀察重點。