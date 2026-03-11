台積電衝達1,940元 領軍台股大漲逾千點衝關34,000點

台積電（2330）2月合併營收雖月減20.83%，降至3,176.57億元，但年增22.17%，仍是歷年最強2月，11日股價開高走高， 盤中衝達1,940元，大漲90元，漲幅4.86%， 影響大盤指數約758點；台股大盤指數也往上強彈，再站上34,000點之上，一度衝達34,108點，上漲1,336.13點。

台積電ADR周二收盤下跌0.46%，收在347.09美元，台積電早盤以1,885元開出，上漲35元，盤中拉升至1,940元，大漲90元，成為領軍大盤衝關34,000點的主力。

台股早盤以33,128.49點開高後走高，隨著台積電收復1,900元關卡價位再往上拉升，大盤指數也再往上攻，一度衝達34,108點，大漲1,336.13點。

台積電2月合併營收3,176.57億元，為歷來最強2月；累計今年前二月合併營收7,189.12億元，為同期最佳，年增29.9%。

台積電預估，本季美元營收約346億美元至358億美元、中間值約352億美元，季增約4.4%，毛利率63%至65%，營益率54%至56%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6元。