台股勁揚逾千點 台積電重返1,900元
台股11日延續強彈氣勢，權王台積電（2330）領軍上攻，盤中重返1,900元整數關卡之上，帶動電子股全面回神。加權指數來到約34,000點，漲幅近4%；台積電盤中最高觸及1,940元，重新站回1,900元關卡，成為推升大盤的關鍵主力。
盤面最強勢焦點則落在記憶體族群，南亞科（2408）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）與宜鼎（5289）同步亮燈漲停，資金明顯回流漲價與缺貨題材。今早市場點火主因之一，在於三星勞資爭議升溫，市場擔憂後續供給再受干擾，加上華強北最新報價顯示DDR4顆粒單日大漲、模組報價也同步急升，進一步助長買盤追價力道。宜鼎鎖上995元漲停，南亞科鎖在256元、旺宏99.7元以及晶豪科159.5元。
從產業面來看，記憶體族群近來同時受惠短線供給擾動與中長線AI需求支撐。路透上月引述三星高層說法指出，受AI帶動，記憶體需求今年將維持強勁並延續到明年；在此背景下，今天台股資金明顯聚焦台積電與記憶體雙主軸，形成權值股穩盤、漲價題材股衝鋒的盤面結構。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。