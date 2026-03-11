台股勁揚逾千點 台積電重返1,900元

隨著AI算力需求暴增，能源轉型與基礎建設升級已成為全球迫在眉睫的課題，更為綠能與電動車產業帶來全新的結構性機會。 台灣首檔聚焦綠能與電動車雙主題的中信綠能及電動車ETF（00896）日前公告配息，每單位擬配發0.7元，較上次調升0.1元。若以今日盤中價格估算，年化配息率上看13%。 00896經理人張苡琤表示，AI蓬勃發展不僅是軟體應用，更已轉化為對硬體能源基礎建設的實質龐大需求。因應全球AI資料中心建設與能源轉型需求加速，重電與電力設備產業已成為綠能生態鏈中最重要的基石，更預期是2026年最具爆發力的領域。 張苡琤指出，根據最新產業分析，全球大型重電廠商如Eaton與現代電氣的財報均顯示，資料中心建設持續強勁，帶動配電與電力轉換設備訂單能見度同步飆升。 美國政策面更成為推動產業成長的最大催化劑，FERC通過的CX26-1-000議案，將大幅加速電網升級與變電站改造的審查，預期將使大型變壓器、高壓配電系統等設備進入新一波長線成長週期。

