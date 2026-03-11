科技巨頭搶電潮！00896成分股東元、大同率先吃大利多 年化配息13%搶攻能源轉型

隨著AI算力需求暴增，能源轉型與基礎建設升級已成為全球迫在眉睫的課題，更為綠能與電動車產業帶來全新的結構性機會。

台灣首檔聚焦綠能與電動車雙主題的中信綠能及電動車ETF（00896）日前公告配息，每單位擬配發0.7元，較上次調升0.1元。若以今日盤中價格估算，年化配息率上看13%。

00896經理人張苡琤表示，AI蓬勃發展不僅是軟體應用，更已轉化為對硬體能源基礎建設的實質龐大需求。因應全球AI資料中心建設與能源轉型需求加速，重電與電力設備產業已成為綠能生態鏈中最重要的基石，更預期是2026年最具爆發力的領域。

張苡琤指出，根據最新產業分析，全球大型重電廠商如Eaton與現代電氣的財報均顯示，資料中心建設持續強勁，帶動配電與電力轉換設備訂單能見度同步飆升。

美國政策面更成為推動產業成長的最大催化劑，FERC通過的CX26-1-000議案，將大幅加速電網升級與變電站改造的審查，預期將使大型變壓器、高壓配電系統等設備進入新一波長線成長週期。

此外，美國最新AI能源政策更再度放大市場需求，白宮要求七大雲端巨頭新建AI資料中心需自行建設或採購電力，這等同宣告科技龍頭將成為電力設備市場的新買家，使高壓變壓器、儲能與微電網系統需求全面擴張。

台灣相關廠商如東元（1504）與大同（2371）已率先受惠，顯示台廠在重電供應鏈中的堅實地位，上述企業亦為00896成分股。

在電動車方面，張苡琤表示，雖然增速較前幾年趨緩，但成長趨勢依舊穩健。展望2026年，全球電動車銷量預估將達2,416萬台，年增率仍有16.7%。國際汽車晶片IDM大廠財報亦顯示車用庫存已不再攀升，意味著車市最壞時刻已過。

更重要的是，智能化與模組化將成為未來車市的主要成長動能。張苡琤分析，自駕晶片由Nvidia領先、智慧座艙由高通（Qualcomm）主導，各大車廠加速導入軟硬體模組化開發，以降低成本並提升效率，應對市場競爭。汽車智能化、自駕與座艙晶片滲透率的提升，將成為電動車產業最具確定性的長期成長動能。

根據中國信託投信官網配息公告顯示，00896本月除息日訂於3月17日，投資人若想參與該次配息，最晚須3月16日前持有或買進，並於4月14日領息。