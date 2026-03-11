快訊

不畏中東戰況 台股盤中大漲逾1000點

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
台股連續2天大漲。圖／聯合報系資料庫
日本、韓國、台灣股市齊步大漲，台股今天開盤一舉站回3萬3千點且指數持續走高，上午10時許，已大漲1000點，漲幅來到3.23％。台積電也順利收復1千9整數關卡，成交價來到1915元，大漲65元，漲幅3.51％。同時間日股大漲2.15％、韓國股市大漲3.28％。

台新投顧副總黃文清表示，近期股市深受中東戰事消息影響，美國總統川普說法轉變，從先從拉長戰線，到最新提及戰爭可能快要結束，緩解市場恐慌，尤其美軍宣稱摧毀16艘伊朗布雷船，被視為美國維護荷莫茲海峽輸通道的決心，市場回應肯定。

黃文清指出，當前股市走勢都是受到消息面的影響，技術分析在此幾乎失效，但可確定的是，基本面至今為止仍然良好，市場對於戰爭衝突最恐慌的時刻似乎已經過去，普遍認為此次戰爭不致於擴大到失控的程度，或是持續時間太久，資金因此有進場意願。

