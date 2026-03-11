快訊

傳川普私下問金主挺誰挑戰白宮 盧比歐呼聲高於范斯

小S老公搭訕大S正妹粉絲！還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

股匯雙響炮 新台幣升破31.8元 盤中升逾1角

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台股10日早開高走高，加權指數漲逾800點，為新台幣匯價提供支撐。今早新台幣匯價以31.8元開盤，升值2.8分，隨後在台股漲逾2.5%的利好下，開盤半小時內，升逾1角，最高匯價來 31.72。

美國總統川普透過社交媒體平台Truth Social發表嚴正聲明，證實美軍已採取行動，「徹底摧毀」了10艘處於非活躍狀態的布雷艦。市場彌漫「中東戰事可能很快結束」的氛圍，避險情緒隨之緩解，帶動全球風險資產回溫。

匯銀人士指出，儘管外資昨天持續自台股提款，但買匯力道已較前幾日明顯減弱，使匯市交投同步降溫。統計顯示，外資昨日在台股仍賣超251億元，連續八個交易日賣超，累計賣超金額達4,735億元。

市場人士分析，近期匯市與股市走勢仍高度連動，台股反彈有助於穩定新台幣表現，加上出口商逢高拋匯提供美元供給，使新台幣匯價在31.8元附近維持相對穩定。

川普一席話資本市場打強心針 台股國家隊點火...多頭反攻

川普一句「戰爭可能很快結束」 股匯強勢反彈新台幣收31.828元

三帖藥緩解美元避險情緒 新台幣早盤升值逾1角

黑色星期一 台北股匯雙雙重挫

美期指翻紅！台積電開高衝1,900元 記憶體助攻、台股飆800點重返月線

美股昨夜跌多漲少，但11日美股期指翻宏，台股開盤續漲356.62點，指數來到33,128.49點，台積電（2330）開高35元、報1,885元，並快速攻上1,900元，大盤漲點也同步放大至逾800點，彈回月線之上，重返33,600關。

台積電（2330）2月營收大減20.8%嚇壞散戶？達人精算3月迎大爆發：跌了剛好撿便宜

台積電（2330）公布2月營收3176億元，年增率僅22％、月減20.8％，引發市場關注。

市場衝擊後的報酬甜 多重資產投資組合表現多有雙位數

美伊地緣政治風險，恐慌指數（VIX）快速攀升，此時多重資產基金展現不同資產輪動優勢。據彭博統計，市場衝擊發生時以多重資產投資進場，持有一年、三年皆雙位數正報酬。台中銀投信海外研究團隊指出，後續國際局勢若出現緩和訊號，多元資產配置更能機動調整股、債、可轉債及ETF等，掌握市場回補行情。

股東會旺日 九天達上限

上市櫃、興櫃公司今年股東會「超級日」浮現。金管會統計到3月9日止，已有九天達到單日80家公司登記上限門檻，形成2026年超級股東會日，其中5月就占五天，股東會高峰將自5月下旬展開。

全球AI浪潮帶動 上市櫃營收寫最旺2月

上市櫃公司2月營收揭曉，儘管因農曆春節、營業天數大幅減少，整體上市櫃公司仍繳出3.93兆元（不含16家尚未公布的金融業）的亮眼成績，較去年同期成長8.2%，雖然因過年因素較今年1月減少15.4%，但仍刷新歷年同期最高紀錄。

上市櫃公司2月營收出爐 鴻海、合騏等五天王出列

上市櫃公司2月營收出爐，鴻海、合騏、地心引力、竹陞科技、雅特力-KY等五大天王出列，均繳出傲視一方成績單。

