股匯雙響炮 新台幣升破31.8元 盤中升逾1角

台股10日早開高走高，加權指數漲逾800點，為新台幣匯價提供支撐。今早新台幣匯價以31.8元開盤，升值2.8分，隨後在台股漲逾2.5%的利好下，開盤半小時內，升逾1角，最高匯價來 31.72。

美國總統川普透過社交媒體平台Truth Social發表嚴正聲明，證實美軍已採取行動，「徹底摧毀」了10艘處於非活躍狀態的布雷艦。市場彌漫「中東戰事可能很快結束」的氛圍，避險情緒隨之緩解，帶動全球風險資產回溫。

匯銀人士指出，儘管外資昨天持續自台股提款，但買匯力道已較前幾日明顯減弱，使匯市交投同步降溫。統計顯示，外資昨日在台股仍賣超251億元，連續八個交易日賣超，累計賣超金額達4,735億元。

市場人士分析，近期匯市與股市走勢仍高度連動，台股反彈有助於穩定新台幣表現，加上出口商逢高拋匯提供美元供給，使新台幣匯價在31.8元附近維持相對穩定。