市場衝擊後的報酬甜 多重資產投資組合表現多有雙位數

美伊地緣政治風險，恐慌指數（VIX）快速攀升，此時多重資產基金展現不同資產輪動優勢。據彭博統計，市場衝擊發生時以多重資產投資進場，持有一年、三年皆雙位數正報酬。台中銀投信海外研究團隊指出，後續國際局勢若出現緩和訊號，多元資產配置更能機動調整股、債、可轉債及ETF等，掌握市場回補行情。

每逢金融事件發生視為投資買點，借鏡歷史2003年第二次海灣戰爭，以及2010年歐元區危機發生時，以股債等多元資產布局，持有一年報酬分別為26%、16%，投資時間拉長至三年，報酬分別為46%、30%。台中銀GAMMA量化多重資產基金研究團隊指出，2月底美伊衝突爆發，投資人關心市場何時反應基本面，監測市場大環境來看，估2026年S&P 500企業獲利展望好，然市場動能受地緣政風險治拖累，此時調整債券、可轉債比重以平衡波動。

投資布局上，台中銀GAMMA量化多重資產基金 研究團隊指出，受地緣政治風險等投資變數日益複雜，透過量化管理*監測市場，對非農就業、通膨、政策和風險綜合研究，找到適合投資組合，未來若動能轉佳伺機加碼權值美股。