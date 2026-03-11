快訊

市場衝擊後的報酬甜 多重資產投資組合表現多有雙位數

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
市場衝擊期間 多重資產投資組合表現。（資料來源：彭博，FactSet，台中銀投信整理）
市場衝擊期間 多重資產投資組合表現。（資料來源：彭博，FactSet，台中銀投信整理）

美伊地緣政治風險，恐慌指數（VIX）快速攀升，此時多重資產基金展現不同資產輪動優勢。據彭博統計，市場衝擊發生時以多重資產投資進場，持有一年、三年皆雙位數正報酬。台中銀投信海外研究團隊指出，後續國際局勢若出現緩和訊號，多元資產配置更能機動調整股、債、可轉債及ETF等，掌握市場回補行情。

每逢金融事件發生視為投資買點，借鏡歷史2003年第二次海灣戰爭，以及2010年歐元區危機發生時，以股債等多元資產布局，持有一年報酬分別為26%、16%，投資時間拉長至三年，報酬分別為46%、30%。台中銀GAMMA量化多重資產基金研究團隊指出，2月底美伊衝突爆發，投資人關心市場何時反應基本面，監測市場大環境來看，估2026年S&P 500企業獲利展望好，然市場動能受地緣政風險治拖累，此時調整債券、可轉債比重以平衡波動。

投資布局上，台中銀GAMMA量化多重資產基金 研究團隊指出，受地緣政治風險等投資變數日益複雜，透過量化管理*監測市場，對非農就業、通膨、政策和風險綜合研究，找到適合投資組合，未來若動能轉佳伺機加碼權值美股。

相關新聞

美期指翻紅！台積電開高衝1,900元 記憶體助攻、台股飆800點重返月線

美股昨夜跌多漲少，但11日美股期指翻宏，台股開盤續漲356.62點，指數來到33,128.49點，台積電（2330）開高35元、報1,885元，並快速攻上1,900元，大盤漲點也同步放大至逾800點，彈回月線之上，重返33,600關。

台積電（2330）2月營收大減20.8%嚇壞散戶？達人精算3月迎大爆發：跌了剛好撿便宜

台積電（2330）公布2月營收3176億元，年增率僅22％、月減20.8％，引發市場關注。

美伊地緣政治風險，恐慌指數（VIX）快速攀升，此時多重資產基金展現不同資產輪動優勢。據彭博統計，市場衝擊發生時以多重資產投資進場，持有一年、三年皆雙位數正報酬。台中銀投信海外研究團隊指出，後續國際局勢若出現緩和訊號，多元資產配置更能機動調整股、債、可轉債及ETF等，掌握市場回補行情。

股東會旺日 九天達上限

上市櫃、興櫃公司今年股東會「超級日」浮現。金管會統計到3月9日止，已有九天達到單日80家公司登記上限門檻，形成2026年超級股東會日，其中5月就占五天，股東會高峰將自5月下旬展開。

全球AI浪潮帶動 上市櫃營收寫最旺2月

上市櫃公司2月營收揭曉，儘管因農曆春節、營業天數大幅減少，整體上市櫃公司仍繳出3.93兆元（不含16家尚未公布的金融業）的亮眼成績，較去年同期成長8.2%，雖然因過年因素較今年1月減少15.4%，但仍刷新歷年同期最高紀錄。

上市櫃公司2月營收出爐 鴻海、合騏等五天王出列

上市櫃公司2月營收出爐，鴻海、合騏、地心引力、竹陞科技、雅特力-KY等五大天王出列，均繳出傲視一方成績單。

