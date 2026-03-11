快訊

美期指翻紅！台積電開高衝1,900元 記憶體助攻、台股飆800點重返月線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成 劉孝容
美股昨夜跌多漲少，但11日美股期指翻宏，台股開盤續漲356.62點，指數來到33,128.49點，台積電（2330）開高35元、報1,885元，並快速攻上1,900元，大盤漲點也同步放大至逾800點，彈回月線之上，重返33,600關。

美以對伊朗戰爭提前結束的希望出現疑慮，且油價震盪增添通膨隱憂，美股四大指數昨夜僅那指微漲0.01%，台積電ADR跌0.46%、聯電ADR跌2.57%。但台積電期貨盤後仍漲25元、收1875元，帶動台指期夜盤漲388點、報33105點。台股11日也延續昨日攻勢開高走高。

五大權值股再度同步開高，台積電開1,885元、台達電（2308）開1,350元、鴻海（2317）開212.5元、聯發科（2454）開1,760元、日月光投控（3711）開346元。此外，股王信驊（5274）續漲逾2%，股后穎崴（6515）漲近5%、再創新天價。

盤面類股幾乎全面上漲，電子零組件、電腦及周邊設備、光電、玻陶、其他電子類指漲幅皆超過2%；但油電燃氣持續遭空頭鎖定，跌近5.5%。

群創（3481）開盤不到10分鐘即衝出逾15萬張大量，股價漲近5%。此外，記憶體族群連三日由廣穎（4973）帶頭衝鋒，宜鼎（5289）、品安（8088）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）、群聯（8299）、旺宏（2337）皆漲逾5%。

回顧台股10日表現，大盤盤中一度大漲1,146.27點，改寫歷史第三大，但終場上漲661.45點，收32,771.87點，成交量縮至7,028.05億元。三大法人賣超154.93億元，包括外資賣超250.86億元、自營商賣超34.66億元，投信則買超130.59億元。

法人指出，台股技術面KD與MACD偏弱、RSI轉強，顯示短線仍有整理壓力，但量縮下有機會築短底，後續須補量才能化解上檔套牢。而台積電營收穩健與AI題材發酵，有利指數挑戰月線；惟G7未釋出石油儲備、中東局勢仍緊張，預料大盤高檔震盪。

